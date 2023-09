Aiwangers Lebensgefährtin meldet sich zu Wort – und teilt gegen Scholz aus: „Gerade er ...“

Von: Nadja Zinsmeister

Hubert Aiwangers Lebensgefährtin meldet sich im Flugblatt-Skandal zu Wort. Dabei kritisiert sie mit einem Seitenhieb auch Bundeskanzler Olaf Scholz.

München - Der Flugblatt-Skandal rund um Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und seinen Bruder Helmut lässt weiterhin viele Fragen offen. Während inzwischen ehemalige Mitschüler dem bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hitlergrüße und „abstoßende“ Witze zu Schulzeiten vorwerfen, meldete sich seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger (Freie Wähler) wiederum schützend zu Wort. Sie positionierte sich nicht nur klar hinter Aiwanger, sondern teilte auch mit einem Seitenhieb gegen den Bundeskanzler aus.

Aiwangers Lebensgefährtin teilt gegen Bundeskanzler Olaf Scholz aus: „Gerade er ...“

Wie Schweiger am Freitag dem TV-Sender Welt sagte, sei Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger über die Vorwürfe in der Flugblatt-Affäre gegen ihn „wirklich erschüttert“. Der Freie-Wähler-Chef sei jemand, „der integriert und nicht ausgrenzt“, sagte die Landrätin des Landkreises Regensburg. „Wildfremde Leute“ würden ihr mittlerweile E-Mails schicken und sie und ihren Lebensgefährten unterstützen. „Die sagen: Der soll durchhalten, wir setzen auf ihn“, so Schweiger. „Die Solidarität wird täglich größer.“

Hubert Aiwanger und seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger. (Archivbild) © Fotograf: Volker Danzer/ Agentur HMB-Media/Heiko Becker /IMAGO

Weiter kritisierte Aiwangers Lebensgefährtin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er hatte die Vorwürfe gegen Bayerns Vizepräsident als „sehr bedrückend“ bezeichnet und Aufklärung gefordert. „Wenn man einen Bundeskanzler hat, der sich an Vorgänge vor sechs Jahren nicht mehr erinnern kann, wo er eigene Akten dazu hat, wo er aktiv im Handeln war, dann sollte genau derjenige vorsichtig sein, Dinge einzufordern, die 35 Jahre her sind“, sagte Schweiger mit Blick auf Scholz und bezog sich damit auf seine Rolle im Steuerskandal bei der Hamburger Warburg-Bank. „Mit dem Finger auf andere zu zeigen und selbst Lücken offen zu machen, zeigt natürlich auch, wo der Wind her weht.“

Flugblatt-Skandal um Hubert Aiwanger: Söder fordert Antworten von seinem Vize

Am Donnerstag hatte sich Hubert Aiwanger in einer spontanen Pressekonferenz bei den Opfern des NS-Regimes entschuldigt, wies gleichzeitig aber jegliche Vorwürfe zu antisemitischem Verhalten zurück. Nach der Entschuldigung reißt die Kritik jedoch nicht ab. Söder fordert weiterhin Antworten von Aiwanger bis Freitagabend sowie eine ausführliche Erklärung zu seinen vergangenen Handlungen.

Die Vorwürfe gegen den Freie-Wähler-Chef sind schwer. Recherchen der Süddeutschen Zeitung zufolge soll Aiwanger in der elften Klasse angeblich ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verbreitet haben. Nach Veröffentlichung des Skandals hatte sich sein Bruder Helmut als Urheber bekannt. (nz mit dpa)