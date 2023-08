Schoigu legt nach: Putins Minister unterstellt Polen konkrete Pläne für Ukraine-Besetzung

Von: Marcus Giebel

Polen verstärkt die Truppenpräsenz an der Grenze zu Belarus. Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu reagiert darauf mit heftigen Vorwürfen.

Moskau – Als Verteidigungsminister von Russland verantwortet Sergei Schoigu den aus Moskauer Sicht völlig aus dem Ruder gelaufenen Ukraine-Krieg. Die jüngsten Entwicklungen nutzt der Gefolgsmann von Kreml-Chef Wladimir Putin nun aber, um sich auf ein anderes Land einzuschießen. Hetzt Ex-Präsident Dmitri Medwedew zumeist gegen den ganzen Westen, nimmt Schoigu explizit Polen ins Visier.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, wirft der 68-Jährige Warschau vor, den Westen der benachbarten Ukraine besetzen zu wollen. Es ist eine Reaktion auf die Ankündigung des polnischen Verteidigungsministers Mariusz Blaszczak, die Zahl der an der östlichen Grenze zu Belarus stationierten Soldaten von vorher 2000 auf 10.000 zu erhöhen. 4000 davon sollen „direkt an Einsätzen zur Unterstützung der Grenzpolizei beteiligt sein“.

Stress an der Grenze zwischen Polen und Belarus: Schickt Minsk Wagner-Kämpfer oder Migranten?

Laut Blaszczak gehe es der Regierung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki darum, „den Aggressor abzuschrecken, so dass der Aggressor es nicht wagt, Polen anzugreifen“. Womit in diesem Fall nicht Russland, sondern eben Belarus – also Diktator Alexander Lukaschenko – gemeint ist. Besondere Gefahr sieht Polen in den Söldnern der Gruppe Wagner, die nach ihrem abgeblasenen Sturm auf Moskau in Minsk Unterschlupf fanden.

Polen befürchtet demnach, Wagner-Kämpfer könnten ins Land kommen. Ebenso könnten Russland und Belarus Migranten dazu missbrauchen, die Region zu destabilisieren, indem deren Grenzübertritte in die EU organisiert werden.

Schießt sich auf Polen ein: Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu sieht eine Besetzung der Westukraine nahen. © IMAGO / ITAR-TASS

Schoigu greift Polen an: Angebliche Pläne zur späteren Besetzung der Westukraine

Schoigu aber unterstellt den Polen, ganz andere Beweggründe für die Truppenverschiebung. Es gebe „Pläne, um eine ständige sogenannte polnisch-ukrainische Formation zu schaffen, um angeblich die Sicherheit der Westukraine zu gewährleisten, doch tatsächlich geht es um die spätere Besetzung des Territoriums“.

Der von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mehrmals öffentlich heftig kritisierte Putin-Vertraute spannt aber auch den Bogen zu Russlands größtem Feindbild hinter dem Atlantik: „Die existierenden Risiken hängen mit der Militarisierung Polens zusammen, das das Hauptinstrument der anti-russischen Politik der USA geworden ist.“

Dies macht er an einer Ankündigung Blaszczaks aus dem Frühjahr fest, als dieser im Falle einer Wiederwahl seiner nationalistischen PiS versprach, Polen würde in zwei Jahren über „die stärkste Landarmee Europas“ verfügen. Dazu würden, so Schoigu weiter, „groß angelegte Waffenkäufe in den USA, Großbritannien und Südkorea“ passen. Es gehe um Panzer, Kampfflugzeuge, Artillerie-, Luftverteidigungs- und Flugabwehrsysteme.

Russland reagiert auf Polens Grenzverstärkung: Schoigu will mehr Truppen an westlichen Grenzen

Zuvor hatte bereits Maria Sacharowa, Sprecherin von Außenminister Sergej Lawrow, geschlussfolgert, in Polens Gesellschaft herrsche die Vorstellung vor, das Land habe Ansprüche auf westliche Gebiete der Ukraine. Mit der Argumentation, der Westen – und im Speziellen die USA – würden eigentlich das Kommando in der Ukraine innehaben und Russland quasi vor seiner Haustür bedrohen, hatte Putin vor fast anderthalb Jahren den Überfall auf das Nachbarland befohlen.

Womöglich sollen die neuen Interpretationen eine weitere Eskalation im blutigen Konflikt vorbereiten und künftige Gräueltaten – zumindest aus russischer Sicht – rechtfertigen. Immerhin kündigte auch Schoigu an, die eigenen Truppen an den westlichen Grenzen zu stärken.

Unklar blieb jedoch, wie genau er diese Grenzen definiert. Moskau zählt nach der völkerrechtswidrigen Annexion auch die ukrainischen Oblaste Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson zu seinem Territorium. Entsprechend könnte hinter der Ankündigung also auch eine Entsendung weiterer Truppen an die Front stecken.

Jedenfalls erwartet Schoigu auch in Finnland, dem jüngsten Nato-Mitglied, künftig eine Aufrüstung – mit Kräften und Waffen des transatlantischen Bündnisses. Finnland und Russland werden durch eine 1340 Kilometer lange Grenze getrennt.

Erhöhte Aufmerksamkeit: Im Frühjahr genügten noch weniger Wachleute auf der polnischen Seite des Grenzzauns zu Belarus. © imago

Grenze zwischen Polen und Belarus: Erinnerungen an „Provokation“ aus dem Jahr 2021

Die Grenze zwischen Polen und Belarus ist mit rund 400 Kilometern deutlich kürzer. Aber ein ebensolcher Brandherd. So erinnerte Blacsczcak in der polnischen Radiosendung „Signale des Tages“ an die vermehrten Versuche von Grenzübertritten durch Flüchtlinge im Jahr 2021 – mutmaßlich initiiert aus Minsk. Lukaschenko hatte damals betonte, er wolle keine Migranten mehr auf dem Weg „ins warme und komfortable Europa“ zurückhalten.

„Wir waren uns bewusst, dass es zu einer Provokation kommen könnte, und wir haben bereits im Sommer mit dem Bau einer provisorischen Sperre begonnen“, sagt Blaszczak laut dem Wirtschaftsportal wnp.pl rückblickend. Letztlich sei die Grenze „aufrechterhalten“ worden.

Was in den nächsten Wochen oder Monaten an jener Grenze passiert, liegt wohl nicht einmal in der Hand von Lukaschenko. Sicher dürfte nur sein, dass Russlands Führungszirkel jede Entwicklung zu seinen Gunsten zu deuten weiß. (mg)