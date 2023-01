Schmutziges Gas

Von: Friederike Meier

LNG-Terminal in Brunsbüttel. © dpa

Flüssigerdgas aus den USA soll helfen, die Energiekrise zu lösen. Doch es ist klimaschädlicher als gedacht. Die Klimabremse.

Flüssigerdgas, kurz LNG, hat eine schlechtere Klimabilanz als viele glauben wollen. Denn nicht nur entsteht bei der Verbrennung Kohlendioxid, das Erdgas selbst besteht vor allem aus dem viel stärkeren Treibhausgas Methan. Und das entweicht bei Förderung und Transport. Der Thinktank „Energy Comment“ kommt nun zu dem Ergebnis: Besonders bei LNG aus den USA, auf das Deutschland in der Energiekrise setzt, entweicht viel – teilweise bis zu zehn Prozent. Bei Gas aus Norwegen hingegen gelangt nur 0,02 Prozent des Gases in die Atmosphäre. Das Gutachten empfiehlt deshalb, möglichst schnell auf norwegisches Gas umzusteigen. Am besten wäre es natürlich, sich klimafreundliche Alternativen zu überlegen.