Schleswig-Holstein Wahl: Wann kommen die Ergebnisse?

Von: Max Schäfer

Bei der Schleswig-Holstein Wahl entscheiden die Menschen über den Kurs in der Landespolitik. Wann kommen die ersten Ergebnisse?

Kiel – Am 8. Mai findet die Landtagswahl Schleswig-Holstein statt. Die Menschen im nördlichsten Bundesland Deutschlands haben dabei die Möglichkeit mitzuentscheiden, welche Parteien in den neuen Landtag einziehen. Mit ihrer Stimme beeinflussen sie damit auch, wer künftig die Landesregierung stellt. Die Ergebnisse der Abstimmung werden daher mit Spannung erwartet.

Schleswig-Holstein Wahl Datum 8. Mai 2022 Was wird gewählt? Neuer Landtag Bisheriger Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Bisherige Regierungsparteien CDU, Grüne, FDP

Ein Streitpunkt vor der Wahl ist auch das Thema Umweltschutz. Die Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP hat sich für Ölbohrungen im Nationalpark Wattenmeer ausgesprochen. SPD, SSW und Linke kritisieren die Pläne, ebenso die Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Schleswig-Holstein Wahl: Stimmen Sie mit ab!

Auf welche Ergebnisse läuft die Wahl in Schleswig-Holstein hinaus?

Ob die Schleswig-Holstein Wahl jedoch sonderlich viel Spannung verspricht, bleibt abzuwarten. Bevor es so weit ist, werben 20 Parteien und zahlreiche Spitzenkandidierenden um die Gunst der Wähler:innen. In Umfragen liegt die Union weit vorne, sodass Ministerpräsident Daniel Günther sein Amt mit hoher Wahrscheinlichkeit behält.

Die SPD hat nur theoretische Chancen, in Person von Thomas Losse-Müller den Regierungschef zu stellen. Dazu müsste sie Grüne, FDP und den Südschleswigschen Wählerverband (SSW) zur Kooperation überzeugen. Seine Stimme kann man per Briefwahl oder Urnenwahl abgeben. Erste Aussagen zur Wahlbeteiligung können im Verlauf des Sonntags erwartet werden.

Die CDU hat es dagegen einfacher. Statt wie bisher zwei Partnern wäre auch ein Zweierbündnis mit den Grünen möglich. Rechnerisch ist auch eine Große Koalition machbar, jedoch ist sie politisch betrachtet eher unrealistisch. Auch eine Koalition aus CDU und FDP hätte derzeit eine knappe Mehrheit.

Partei Umfrageergebnisse in Prozent CDU 36 SPD 20 Grüne 16 FDP 9 Linke 3 AfD 6 SSW 5 Andere 5 Quelle: Insa (3. Mai 2022)

Wann ist mit Ergebnissen der Schleswig-Holstein Wahl zu rechnen?

Am Sonntag (8. Mai 2022) entscheidet sich, ob die Umfragen der Meinungsforschungsinstitute richtig liegen und Daniel Günther tatsächlich Ministerpräsident braucht. Wähler:innen, die sich in ihrer Wahlentscheidung noch unsicher sind, können den Wahl-O-Mat nutzen, um die Positionen der Parteien mit den eigenen Präferenzen zu vergleichen.

Bei der Schleswig-Holstein Wahl stimmen die Wähler:innen über die Zusammensetzung des neuen Landtags ab. (Archivbild) © Frank Molter/dpa

Am Wahlabend werden ab 18 Uhr die ersten Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht. Sie beruhen zunächst noch auf sogenannten „Exit Polls“, also auf repräsentativen Umfragen am Wahltag. Die Hochrechnungen des Ergebnisses beruhen dann auf bereits ausgezählten Wahlkreisen.

Im Laufe des Abends werden die Ergebnisse daher immer aussagekräftiger. Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Schleswig-Holstein Wahl ist in der Regel jedoch erst am späten Abend zu rechnen. Die Ergebnisse in allen Wahlkreisen und Gemeinden finden Sie dann in unserer Übersicht mit allen Karten und Daten zur Landtagswahl Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein Wahl: Zweite von vier Landtagswahlen 2022

Das Geschehen rund um die Landtagswahl in Schleswig-Holstein lässt sich live im TV und Live-Stream mitverfolgen. Bei der Abstimmung handelt es sich bereits um die zweite von vier Landtagswahlen 2022. Bereits eine Woche später, am 15. Mai 2022, folgt die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. (ms)