Ergebnisse der Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wann sind sie einsehbar?

Von: Nail Akkoyun

Die Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein könnte ein enges Rennen bieten. Wir erklären, wann Sie die ersten Ergebnisse erwarten können.

Kiel – Am 8. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Das Rennen um den Posten der Ministerpräsidentin beziehungsweise des Ministerpräsidenten könnte ein enges werden. Zwar gilt der aktuelle Amtsinhaber Daniel Günther (CDU) als Favorit, allerdings stehen auch die Chancen des SPD-Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller nicht schlecht. Er könnte die Sozialdemokraten mit einem Wahlsieg wieder in die Regierung führen – aktuell befindet sich die SPD in Schleswig-Holstein nämlich in der Opposition.

Bundesland Schleswig-Holstein Fläche 15.799,65 km² Bevölkerung 2.910.875 (Stand: 2020) Hauptstadt Kiel Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Monika Heinold (Grüne) Termin der Landtagswahl 08.05.2022

Über die Bildung einer neuen Regierung entscheidet schlussendlich allerdings die Wählergunst. Die Wähler:innen können im Vorfeld per Briefwahl einem oder einer der Spitzenkandidat:innen ins Amt verhelfen, oder am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr den Gang zur Wahlurne antreten.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wann gibt es 2022 die ersten Ergebnisse?

Das Ergebnis der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein wird nicht unmittelbar nach der Wahl feststehen, allerdings werden die Prognosen und Hochrechnungen ab etwa 18.30 Uhr einen ersten Hinweis auf den Wahlausgang geben. Die Prognosen basieren auf repräsentativen Umfragen, die Hochrechnungen auf bereits ausgezählten Stimmen.

Denn die Helfer:innen in den Wahllokalen beginnen umgehend nach 18 Uhr mit der Auszählung der ersten Stimmen, sodass erste Ergebnisse in Gemeinden und Wahlkreisen festgestellt werden können. Im Laufe des Abends kommen immer mehr Zwischenresultate zusammen, wodurch eine immer deutlichere Tendenz offenbart wird.

Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein: Wann das amtliche Endergebnis verkündet wird

Endgültig feststehen wird das amtliche Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein aller Voraussicht nach in der Nacht zum 9. Mai 2022. Denn zuvor müssen sämtliche Ergebnisse aus den 35 Wahlkreisen an den Landeswahlausschuss übermittelt werden. Erst nach einer weiteren Prüfung der Stimmen stellt der Landeswahlausschuss dann das Gesamtergebnis fest. Dann wird auch verkündet, wie viele sitze die jeweiligen Parteien im neugewählten 20. Landtag in Schleswig-Holstein erhalten.

Wir erklären, wann mit den ersten Ergebnissen und dem amtlichen Endergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gerechnet werden kann. © Imago

2017 wurde das vorläufige Endresultat erst gegen 3 Uhr in der Nacht veröffentlicht. Bei der Landtagswahl im Saarland stand das Ergebnis bereits am späten Abend fest. Bei den Landtagswahlen 2022 wird in den kommenden Monaten zudem noch in Nordrhein-Westfalen sowie in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. (nak)