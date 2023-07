Schläge für Kolumbiens Linke

Von: Klaus Ehringfeld

In Bogota fordert man nun „einen Präsidenten, keinen Delinquenten“ – der Fall Petros wird also verweggenommen. © AFP

Immer mehr Skandale erschüttern die Regierung Gustavo Petro – sie reichen inzwischen bis in die Familie des Präsidenten.

Die kolumbianische Justiz hat Nicolás Petro, den ältesten Sohn von Präsident Gustavo Petro und einen seiner ehemals engsten Berater, unter dem Vorwurf der Geldwäsche und illegalen Bereicherung festgenommen, und mit ihm seine Ex-Frau Day Vásquez. Sie hatte im Februar in der rechten Zeitschrift „Semana“ die Vorwürfe gegen Nicolás Petro öffentlich gemacht. Es ist das erste Mal, dass ein Präsidentensohn in Kolumbien festgenommen wird.

Vásquez beschuldigte Nicolás Petro, im Rahmen des Wahlkampfs 2022 eine Milliarde Pesos (230 000 Euro) für die Kampagne seines Vaters angenommen zu haben, unter anderem aus dem unternehmerischen Dunstkreis des Drogenhandels und des Zigarettenschmuggels. Treffen mit diesen Geschäftsleuten fanden angeblich jedoch hinter dem Rücken des Vaters statt. Zudem floss das erhaltene Geld nicht auf offizielle Konten oder in den Wahlkampf. Vielmehr habe der 37-jährige Sohn die Gelder für sich einbehalten. Analysten und politische Weggefährten sehen dennoch die Glaubwürdigkeit des Präsidenten beschädigt und die Umsetzung seiner Projekte gefährdet.

Aufgrund der Aussagen von Vásquez forderte der Staatschef die Generalstaatsanwaltschaft auf, eine Untersuchung einzuleiten. Diese führte nun am Samstag zu den Festnahmen. „Als Person und Vater schmerzt mich so viel Selbstzerstörung und dass einer meiner Söhne ins Gefängnis muss“, schrieb der erste linke Staatschef Kolumbiens auf Twitter. Als Präsident versichere er, dass die Staatsanwaltschaft von seiner Seite alle Garantien habe, um das Verfahren dem Gesetz entsprechend zu führen.

Nicolás Petro war wichtiger Helfer seines Vaters in den Wahlkämpfen 2018 und 2022. Dazwischen kandidierte er 2019 als Gouverneur im nördlichen Departement Atlántico. Er wurde damals Zweiter, was ihm das Recht bescherte, ins regionale Parlament als Abgeordneter einzuziehen.

Seine Festnahme kurz vor dem ersten Jahrestag der Präsidentschaft Gustavo Petros ist ein weiterer schwerer Schlag für den wie für sein Bündnis „Pacto Historico“. Er trat am 7. August 2022 sein Amt mit viel Hoffnung, großer Zustimmung und dem Versprechen an, Kolumbien zu befrieden und gerechter zu machen. Aber weder ist es ihm gelungen, in dem südamerikanischen Land die vielen bewaffneten Gruppen zu entwaffnen, noch hat er seine Reformvorhaben entscheidend voranbringen können. Ein ausgehandelter Waffenstillstand mit der linken Guerillagruppe „Nationale Befreiungsheer“ soll im August in Kraft treten. Aber die Gespräche mit der mächtigen Verbrecherbande „Clan del Golfo“ scheiterten vorerst daran, dass sie nicht zu Zugeständnissen bereit ist. Zudem steigt die Kokainproduktion weiter an.

Der linke Senator Ariel Ávila der Partei „Alianza Verde“ bezeichnete die Festnahme von Nicolás Petro als einen „sehr harten medialen und politischen Schlag für das Projekt des Präsidenten drei Monate vor den Wahlen“. Ende Oktober werden in den 32 Departements Kolumbiens die Regierungen neu bestimmt. Auch Sergio Guzmán, Direktor von „Colombia Risk Analysis“, sieht den Präsidenten beschädigt: „Der Skandal schadet seiner Legitimität und seinem Kampf gegen den Einfluss des Drogenhandels in der Politik. Es wird ihm jetzt noch schwerer fallen, seine Projekte durchzusetzen.“

Petros Koalition hat weder die Steuer- noch die Arbeitsgesetzgebung entscheidend voranbringen können. Zudem wurde seine Regierung von Abhörskandalen und dem Rücktritt engster Mitarbeiter erschüttert. Petro baute sein Kabinett bereits einmal umfassend um. Die Opposition boykottiert alles und tendiert nach ultrarechts. Auch die Bevölkerung sympathisiert Umfragen zufolge mit einem harten Vorgehen gegen Banden und Guerilla. Es gibt immer mehr Lob für den Autoritarismus von El Salvadors Nayib Bukele, der Mitglieder der Jugendbanden zu Zehntausenden unter Missachtung des Rechtsstaat ins Gefängnis werfen ließ.