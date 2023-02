Republikanerin fordert die endgültige Spaltung der USA

Von: Johanna Soll

Marjorie Taylor Greene, die rechtsextreme MAGA-Abgeordnete sitzt im US-Repräsentantenhaus © IMAGO/Rod Lamkey / Imago

Marjorie Taylor Greene fällt im US-Kongress immer wieder durch ihren Rechtsextremismus und unausgereifte Forderungen auf. Aktuell will sie eine Trennung der Bundesstaaten der USA.

Washington, D.C. – Laut der rechtsextremen republikanischen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene sei die „Wokeness“ der Demokraten außer Kontrolle geraten, sodass demokratische und republikanische Bundesstaaten „getrennt“ werden sollten – eine „nationale Scheidung“ müsse her.

Greene schrieb auf Twitter: „Wir brauchen eine nationale Scheidung. Wir müssen nach roten Staaten und blauen Staaten trennen und die Bundesregierung verkleinern.“ Laut Greene stimme „jeder“ zu, mit dem sie spreche. „Wir haben genug – von der kranken und ekelhaften Woke-Kultur, die uns unter die Nase gerieben wird, bis zur verräterischen America-Last-Politik der Demokraten“, schrieb Greene.

Georgia ging bei der US-Wahl 2020 an Joe Biden

Rufe nach einer Trennung der Vereinigten Staaten, die am 4. Juli 1776 gegründet wurden, sind insbesondere in rechtsextremen Kreisen nicht neu. Im US-Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 kämpften die in der Konföderation vereinigten Südstaaten gegen die Nordstaaten. In dem Sezessionskrieg ging es maßgeblich um die Frage der Sklaverei, die Südstaaten wollten sie beibehalten, die Nordstaaten wollten sie abschaffen. Die Nordstaaten gewannen den Krieg, bei dem zwischen 620.000 und 750.000 Menschen starben.

Greene hat nicht zum ersten Mal zu einer Trennung der US-Bundesstaaten aufgerufen. Sie vertritt im Repräsentantenhaus einen Wahlkreis in Georgia, einem Südstaat und Swing State, den mal die Republikaner und mal die Demokraten gewinnen. In den letzten Jahren ist Georgia immer weiter von den Republikanern weg und zu den Demokraten hin gerückt. Die beiden Senatoren, die Georgia im US-Kongress vertreten, Raphael Warnock und Jon Ossoff, sind Demokraten. Georgia hat bei der letzten US-Präsidentschaftswahl 2020 mehrheitlich für US-Präsident Joe Biden gestimmt, 2016 noch hatte Donald Trump den Swing State gewonnen. (Johanna Soll)