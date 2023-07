Schätze Israels in Trumps Villa

Von: Maria Sterkl

Wie kamen antike israelische Schätze aus dem Besitz des jüdischen Staates nach Mar-a-Lago in Trumps Florida-Villa?

Wie kamen antike israelische Schätze aus dem Besitz des jüdischen Staates nach Mar-a-Lago in Trumps Florida-Villa?

In einem Badezimmer findet vieles Platz, vor allem dann, wenn man Milliardär ist. Im Falle Donald Trumps zählen dazu unter anderem hochsensible Staatsgeheimnisse, die der frühere US-Präsident kistenweise in den Sanitärräumen seines palastartigen Anwesens in Florida gebunkert haben soll. Wie man seit einem Artikel der israelischen Tageszeitung „Haaretz“ weiß, birgt der Gebäudekomplex „Mar-a-Lago“ noch weitere Schätze: rare Antiquitäten aus israelischem Staatseigentum. Sie waren seit einiger Zeit vermisst.

Es handelt sich um mehrere antike Keramikgefäße, darunter Öllampen, die für das jüdische Chanukkafest verwendet wurden. Sie waren vor vier Jahren in die USA transferiert worden, um dort für kurze Zeit ausgestellt zu werden. Auf einem Event zum Chanukkafest im Weißen Haus sollten sie den Festgästen präsentiert werden – auf Einladung des damaligen Präsidenten Trump. Die israelische Antiquitätenbehörde hatte den Transfer damals bewilligt, im Vertrauen, dass sie bald danach wieder retourniert werden würden. Das ist bis heute nicht geschehen.

Zuerst stoppte Corona den Rücktransport aus den USA

Von Anfang an verlief der Leihgabeprozess nicht ganz pannenfrei. So kam es, dass die Artefakte zwar nach Washington gebracht wurden, um dort ausgestellt zu werden. Die Ausstellung wurde dann aber kurzfristig abgesagt. Grund waren Gerüchte, dass die Gegenstände womöglich im von Israel besetzten Westjordanland ausgegraben worden seien. Da dies nicht nur politisch umstritten, sondern womöglich auch rechtlich verfänglich ist, beschloss man, sie besser nicht zu präsentieren. Wo die Keramikgefäße schließlich eingelagert wurden, ist unklar. Vor einigen Monaten tauchten sie jedenfalls in Trumps Villa auf. Ob der Präsident wusste, dass sie sich dort befanden, ist noch nicht geklärt.

Die Tongefäße sind Teil des israelischen Nationalschatzes. Man bemühte sich daher bald nach der Chanukkafeier im Weißen Haus um ihre Rückstellung per Spezialkurier. Da ab März 2020 der Flughafen Tel Aviv infolge der Pandemie gesperrt war und der Flugverkehr zwischen Israel und den USA lahmlag, geschah dies vorerst nicht. Irgendwann scheint sich die Causa Tongefäße dann auch nicht mehr unter den Top-Prioritäten der israelischen Antiquitätenbehörde befunden haben, zumal diese auch ihre Führung wechselte.

Im Zuge der FBI-Razzien in Mar-a-Lago tauchten die kostbaren Artefakte schließlich auf. Der aktuelle Direktor der israelischen Antiquitätenbehörde wurde vor einigen Monaten über den Fund informiert und bemüht sich seither um eine Rücküberstellung der Objekte – bisher allerdings vergeblich.

Laut „Haaretz“ soll ein Großspender der Antiquitätenbehörde, Saul Fox, in die Affäre involviert gewesen sein. Fox nahm an der Chanukkafeier teil, die letztlich ohne die Artefakte stattfand. Die Antiquitätenbehörde habe ihn ersucht, die Objekte einstweilen in Obhut zu nehmen, bis der Rücktransport nach Israel arrangiert war. Warum sie dann auf Trumps Anwesen in Florida landeten, ist ungeklärt.

Donald Trump pflegte längere Zeit äußerst gute Beziehungen zur israelischen Regierung unter dem damals wie heute regierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Später zerrüttete sich dieses Verhältnis. Trump soll in einem Interview mit dem israelischen Journalisten Barak Ravid im Dezember 2021 sogar dermaßen derb über Netanjahu geflucht haben, dass man die Zitate nicht im Wortlaut abdrucken konnte. Besonders übel nahm Trump seinem früheren Verbündeten, dass dieser Trumps Nachfolger Joe Biden schon kurz nach dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl gratuliert hatte.