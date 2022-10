Saudi-Arabien greift Putin unter die Arme - Rufe nach Waffenboykott in der USA

Von: Erkan Pehlivan

Mehrere US-Demokraten fordern ein Waffenboykott für Saudi-Arabien. Riad hatte gemeinsam mit Russland und Opec+ eine Drosselung der Erdölproduktion durchgesetzt.

Washington/Riad – Zwischen den USA und Saudi-Arabien verschärft sich der Ton. Zuvor hatte das Königreich gemeinsam mit Russland die Ölproduktion gedrosselt. Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats, Senator Robert Menendez sagte in einer Erklärung, er werde alle Waffenverkäufe an Saudi-Arabien blockieren, da das Land „Putins Krieg“ gegen die Ukraine unterstütze, und erklärte: „Genug ist genug“. Als Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen hat der Senator die Möglichkeit, ein Veto gegen Waffenverkäufe an andere Länder einzulegen.

Steigender Ölpreis beschert Russland Milliardengewinne

Grund dafür ist die Entscheidung der von Saudi-Arabien geführten Organisation Erdöl produzierender Länder Opec, die Ölförderung gemeinsam zu drosseln. Die sinkende Erdölproduktion treibt die Preise in die Höhe. Der Kreml kann dadurch mehr Gewinne erzielen, um dadurch dann auch den Ukraine-Krieg zu finanzieren. Zudem steigt bei steigenden Ölpreisen die Gefahr für die Weltwirtschaft. Lag der Ölpreis bei Jahresanfang noch unter 80 Dollar, liegt er heute über 94 Dollar.

Russlands Präsident Wladimir Putin (r.) besucht Prinz Walid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud in Riad (Saudi-Arabien). (Archivbild) © Bandar Al-Jaloud/afß

Der staatliche kontrollierte russische Energiekonzern Gazprom hatte nach eigenen Angaben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres seine Gewinne eutlich steigern können. Der Konzern erzielte einen Rekordgewinn von 2,5 Billionen Rubel (umgerechnet 41,63 Milliarden Euro). Obwohl der Westen die Öl- und Erdgaskäufe aus Russland minimiert hat, konnte der Staatskonzern seine Gewinne maximieren.

Saudi-Arabien unterstützt Russland bei „bösartigem Krieg“

Mendez bekommt bei seiner Forderung für einen Waffenboykott gegen Saudi-Arabien Unterstützung vom Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer. „Was Saudi-Arabien getan hat, um Putin zu helfen, seinen verabscheuungswürdigen, bösartigen Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen, wird den Amerikanern noch lange in Erinnerung bleiben“, so Schumer letzte Woche in einer Erklärung. Es werden alle gesetzgeberischen Mittel geprüft, um gegen diese Aktion vorzugehen.

Seit Jahren angespannte Beziehungen zwischen USA und Saudi Arabien

Bereits im vergangenen Jahr hatten mehrere demokratische Abgeordnete einen Antrag eingereicht, um Waffenverkäufe an Saudi-Arabien zu blockieren. Die Beziehungen zu Washington hatten 2018 einen Tiefpunkt erreicht, nachdem die saudische Regierung den Mord an dem Journalisten der Washington Post, Jamal Khashoggi, in Istanbul durchführen ließ.

Saudi Arabien größter Kunde von amerikanischen Waffen

Einen vollständigen Abbruch der Beziehungen zu dem Königshaus will sich das Land nicht leisten. Erst im Juli hatte Präsident Joe Biden Saudi-Arabien besucht, um sich mit Machthaber Mohammed bin Salman zu treffen. Dabei haben die Länder Waffenverkäufe im Wert von drei Milliarden Dollar ausgehandelt. Saudi-Arabien ist der größte Käufer amerikanischer Waffen. (Erkan Pehlivan)