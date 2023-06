Endgültiger Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive? Offizier dämpft Erwartungen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Die ukrainische Gegenoffensive zielt darauf ab, die russischen Besatzer zurückzudrängen. Ein ukrainischer Offizier warnt aber vor zu großen Erwartungen.

Kiew – Seit Ende Februar 2022 kämpft das ukrainische Militär gegen die Truppen von Wladimir Putin, der einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland startete. Mit der groß angelegten Gegenoffensive, die vor wenigen Tagen begann, könnte Kiew die große Wende im Ukraine-Krieg herbeiführen, so zumindest die Erwartungen. Nach Einschätzung des ukrainischen Oberstleutnants Sergij Osatschuk sollten diese Erwartungen allerdings nicht allzu hoch liegen.

Ukraine-Krieg: Ukrainischer Offizier sieht noch „langen Weg“ für Kriegsende

Im Zusammenhang mit der Gegenoffensive wird immer wieder die Frageaufgeworfen, ob Russland damit sogar von der seit 2014 besetzten und annektierten Halbinsel Krim vertrieben oder der Krieg beendet werden kann. Osatschuk, der zugleich ein promovierter Historiker ist, hält die Vorstellung über ein Ende des Krieges offenbar für unrealistisch. „Bis dahin ist es noch ein langer Weg“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Scharfschützen der ukrainischen Armee bringen sich in Position gegenüber russischen Truppen in der Nähe von Bachmut. (Archivbild) © picture alliance/dpa/AP | Libkos

Der ukrainische Offizier dient in Tschassiw Jar. Dabei handelt es sich um eine Stadt im Osten des Landes, nur wenige Kilometer im Westen der Stadt Bachmut, die nach monatelangen schweren Gefechten im Mai von russischen Truppen eingenommen wurde. Zwischen Bachmut und Tschassiw Jar liegt nun die neue Frontlinie.

Gegenoffensive der Ukraine: Kiews Truppen starten Angriff auf Putins Truppen

Die aktuelle Situation fasste er so zusammen: „Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolges.“ Tatsächlich hatte jeder am Anfang des Krieges einen schnellen Sieg Russlands erwartet und nicht damit gerechnet, dass die Ukraine dermaßen erfolgreich Widerstand leisten könnte. Dementsprechend sind nun auch die Erwartungen an der Gegenoffensive hoch. Darauf verwies auch Osatschuk, jedoch verknüpft mit einer Warnung.

„Aber wir sind keine Sternenkrieger aus dem Kino, die mit Superkraft Besatzer vertreiben können“, so der ukrainische Offizier. Geht es nach ihm, wird man erst im Winter sehen beziehungsweise analysieren können, ob die ukrainische Gegenoffensive den erwarteten Erfolg gebracht hat. Ziel sei es nicht, sich in verlustreiche Kämpfe um einzelne Dörfer und Siedlungen zu verwickeln, sondern eine Umzingelung russischer Truppen zu schaffen. Somit würden sich diese aus Angst vor einer Einkesselung großflächig zurückziehen.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Ukrainische Gegenoffensive: Oberstleutnant warnt vor zu großen Erwartungen

Osatschuk lehnt es wohl ab, den Bezug zur Realität zu verlieren. „Ich bin sehr realistisch, ich sehe, was uns gegenübersteht. Da sind russische Divisionen, die sind ebenfalls gut ausgebildet und ausgerüstet. Die haben moderne T‑90-Panzer, nicht Museumsstücke vom Roten Platz“, unterstrich er. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte zuletzt Aufnahmen von der Zerstörung ukrainischer Leopard-2-Panzer.

Für die Ukraine geht es anscheinend langsam voran, doch es geht immerhin voran. „Jeden Tag rücken wir einige Hundert Meter bis zu einem Kilometer vor“, erklärte der ukrainische Offizier. Sowohl die russische, als auch die ukrainische Seite habe bei den Kämpfen hohe Verluste. Aus Sicherheitsgründen macht Kiew keine genauen Angaben zu Verlusten.

Osatschuk sieht auch Auswirkungen auf die Innenpolitik Russlands. Jede militärische Niederlage werde sich dort widerspiegeln, erklärte er und bat um weitere Unterstützung aus dem Westen: „Ich bitte alle Menschen darum, unseren Freiheitskampf zu unterstützen. Wir wollen hier leben dürfen, ohne erneut Sklaven Russlands zu sein.“ (bb)