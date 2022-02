Reaktionen auf russische Invasion

Russland hat in die Invasion auf die Ukraine gestartet: Die Staats- und Regierungschefs der EU verhängen Sanktionen. Die Reaktionen im Überblick.

Russland* hat einen Angriff auf die Ukraine* begonnen.

Die internationale Gemeinschaft verurteilt die Invasion von Russland.

Alle Reaktionen auf die Lage in der Ukraine im Überblick.

+++ 05.18 Uhr: Trotz der Verweise von Kremlchef Wladimir Putin auf sein Atomarsenal rechnet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri nicht damit, dass der Ukraine-Krieg zum Einsatz von nuklearen Waffen führen wird. „Ich glaube nicht, dass ein Atomkrieg eine wahrscheinliche Folge dieser Krise ist“, sagte Sipri-Direktor Dan Smith der Deutschen Presse-Agentur in Skandinavien. „Wenn Atomwaffen existieren, dann gibt es aber leider natürlich immer diese kleine Möglichkeit. Und das wäre katastrophal.“

Smith wies auf das oft genannte Argument hin, Atomwaffen trügen zur internationalen Stabilität bei. „Leute, die so argumentieren, sollten sich die Instabilität ansehen, die wir im Moment erleben“, sagte er. „Nein, Atomwaffen tragen nicht zur Stabilität bei. Sie tragen zu gegenseitigem Misstrauen, Feindseligkeit und Unsicherheit bei.“

Ukraine-Konflikt: USA gehen von „Sturz“ der Regierung aus – Iran deckt Russland den Rücken

+++ 03.19 Uhr: Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Nato-Osterweiterung als „Bedrohung“ bezeichnet und Verständnis für Russlands Sicherheitsbedenken gezeigt. Die Nato-Erweiterung sei „eine ernsthafte Bedrohung der Stabilität und Sicherheit unabhängiger Länder in verschiedenen Bereichen“, wurde Raisi am Freitag von der iranischen Nachrichtenagentur Irna zitiert. Nach Angaben des Kreml brachte er in dem Telefonat „Verständnis für die Sicherheitsbedenken Russlands zum Ausdruck, die durch die destabilisierenden Aktionen der Vereinigten Staaten und der Nato verursacht wurden“, hieß es.

Russland-Ukraine-Konflikt: USA gehen von „Sturz der Regierung“ aus

+++ 02.25 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin will nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken die ukrainische Regierung stürzen. Er sei „überzeugt“, dass Putin dies versuchen werde, sagte Blinken am Donnerstag im Gespräch mit dem TV-Sender ABC mit Blick auf die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

„Wir wissen, dass es Teil des russischen Plans ist, Kiew in Gefahr zu bringen, die Hauptstadt anzugreifen und auch gegen andere Großstädte vorzugehen“, sagte Blinken. „Wir sehen Truppen, die aus dem Norden kommen, aus dem Osten und aus dem Süden“, sagte er weiter.

Ukraine-Konflikt: Treffen der EU-Außenminister wegen Russland geplant

+++ 01.17 Uhr: Die Außenminister der 27 EU-Staaten kommen an diesem Freitag (25.02.2022) in Brüssel zu einer Sondersitzung zu Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammen. Nach Angaben von Diplomaten soll bei dem um 15.00 Uhr beginnenden Treffen unter anderem über weitere Unterstützungsmöglichkeiten für die Ukraine und den künftigen Umgang mit Russland beraten werden. Wenn bis zum Nachmittag die notwendigen technischen und rechtlichen Überprüfungen erfolgt sind, könnte zudem der noch ausstehende förmliche Beschluss für das neue Sanktionspaket gefasst werden. Er ist Voraussetzung für das Inkrafttreten der Strafmaßnahmen.

+++ 00.32 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat der Bundesregierung nach dem russischen Angriff auf sein Land „Kälte und Gleichgültigkeit“ vorgeworfen. „Jede Bitte, uns jetzt zu helfen, wurde einfach abgeschmettert. Das ist sehr traurig. Ich kann nicht verstehen: Wie kann man so kaltherzig und stur bleiben“, sagte Melnyk in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

Er sei am Donnerstag (24.02.2022) „von einigen Ministern“ empfangen worden und habe militärische Ausrüstung und Kraftstoff für die Armee gefordert. „Die Antwort war: Nach unserer Einschätzung bleiben Ihnen, den Ukrainern, vielleicht wenige Stunden. Das macht jetzt keinen Sinn, Euch überhaupt zu helfen“, sagte Melnyk. „Diese Politik, diese Zögerlichkeit, sie lässt uns als Opferlamm, das geschlachtet wird.“

Russland greift Ukraine an: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“

Update vom Freitag, 25.02.2022, 00.00 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat einen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift nicht ausgeschlossen. „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“, sagte Lindner am Donnerstagabend in der ARD-Sendung „Maischberger“.

Bei einer weiter erforderlichen Verschärfung der Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts sei er „offen“ für einen russischen Swift-Ausschluss, wenn er „europäisch und transatlantisch gewünscht ist“. Lindner warnte für diesen Fall aber vor einem möglichen Ende russischer Gaslieferungen nach Deutschland.

+++ 21.24 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben am Donnerstag bei einem Sondergipfel einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Zudem soll es Exportkontrollen für bestimmte Produkte sowie Einschränkungen bei der Visapolitik geben.

Ukraine-Konflikt: EU stimmt neuen Sanktionen gegen Russland zu - Swift außen vor

+++ 21.10 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich am Donnerstag (24.02.2022) auf einem Krisengipfel, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Dabei sollen auch weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen werden, die sich vor allem den Finanzsektor, den Verkehr und den Energiebericht beziehen. Andere Optionen, wie Russland von dem internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen, liegen laut Informationen aus Diplomatenkreisen noch nicht auf dem Tisch. Auch Olaf Scholz will noch nicht alle Sanktionsmöglichkeiten ausreizen, wie der Bundeskanzler vor dem EU-Gipfel sagte.

Scholz sprach sich dafür aus, bei dem über die vergangenen Wochen für den Ernstfall vorbereiteten Sanktionspaket zu bleiben. Der SPD-Politiker begründete dies damit, dass er sich alles andere für eine Situation aufbehalten wolle, in der „das notwendig ist“. Die Financial Times hatte zuvor berichtet, dass Scholz gegen einen Ausschluss Russlands von Swift sei, da sich dieser negativ auf die Wirtschaft in Deutschland auswirken würde.

Ukraine-Konflikt: Scholz bezieht Stellung – „Das ist Putins Krieg“

+++ 19.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in einer Fernsehansprache zu der Invasion der Ukraine durch Russland geäußert. „Heute ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa“, bekundete er. Die militärischen Handlungen Russlands seien nicht zu rechtfertigen, sagte der Bundeskanzler und machte deutlich, dass er die alleinige Verantwortung bei Wladimir Putin sieht: „Das ist Putins Krieg“.

Scholz machte außerdem auf die Nähe zu Deutschland aufmerksam, in welcher sich der Konflikt zuträgt. „Gerade mal zwei Flugstunden von Berlin entfernt sitzen im Moment Familien im Luftschutzkellern. Frauen, Männer und Kinder bangen um ihr Leben. Ukrainerinnen und Ukrainer bewaffnen sich, um ihre Heimat gegen eine Invasionsarmee zu verteidigen“, sagte der SPD-Politiker.

Scholz betont Geschlossenheit im Ukraine-Russland-Konflikt

Der Bundeskanzler forderte Putin dazu auf, die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen. Gleichzeitig betonte Scholz die Solidarität mit der Ukraine und die Geschlossenheit der Nato, die Russlands Aggressionen „nicht hinnehmen“ werde. Es sollen weitere Sanktionen folgen und dafür gesorgt werden, dass sich der Konflikt nicht auf weitere Länder überträgt. „Putin wird nicht gewinnen“, so Scholz.

Ukraine-Konflikt: China relativiert Angriffskrieg von Russland - Kreml verbietet Proteste

+++ 17.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland nach dem Einmarsch in sein Land vorgeworfen, einen „neuen Eisernen Vorhang“ geschaffen zu haben. „Was hören wir heute? Es sind nicht nur Raketenexplosionen, Gefechte und das Dröhnen von Flugzeugen“, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videoansprache. „Es ist der Klang eines neuen Eisernen Vorhangs, der sich senkt und Russland von der zivilisierten Welt abschottet.

+++ 16.25 Uhr: Die russischen Behörden haben für den Fall von Demonstrationen gegen den Einmarsch in die Ukraine mit Strafen gedroht. Wer an Kundgebungen zur „angespannten außenpolitischen Lage“ teilnehme, werde strafrechtlich verfolgt, teilte das Investigativkomitee am Donnerstag mit. Ähnliche Warnungen veröffentlichten das Innenministerium und die Staatsanwaltschaft.

Auch Aufrufe zur Teilnahme an solchen Veranstaltungen würden "ernsthafte rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen", erklärte das Komitee. Das Innenministerium warnte, die Polizei werde im Falle von Demonstrationen "alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten".



In Online-Netzwerken war zuvor für Donnerstagabend in Moskau und St. Petersburg zu Anti-Kriegs-Demonstrationen aufgerufen worden.

Ukraine-Konflikt: Friedrich Merz fordert radikale Sanktionen

+++ 14.10 Uhr: Die Kontakte zu Russland müssen nun weitgehend gekappt werden – dies hat CDU-Chef Friedrich Merz* als Reaktion auf Putins Vorgehen verlangt. Russische Diplomaten sollten „weitgehend“ aus westlichen Staaten ausgewiesen werden, russische Bankfilialen sollen geschlossen werden, Russland soll keine technologischen Güter im Westen mehr kaufen dürfen, sagte Merz dem Sender Welt TV. Der Westen müsse jetzt alles an Strafmaßnahmen auffahren, „unterhalb der Schwelle einer militärischen Auseinandersetzung mit Putin“.

+++ 13.29 Uhr: Die chinesische Außenamtssprecherin Hua Chunying hat die Invasion von Russland in die Ukraine mit früheren militärischen Konflikten verglichen. „Sie definieren die russische Aktion als Invasion, aber ich frage mich, wenn die USA einseitige Militäraktionen gegen Afghanistan und andere Länder ergriffen haben, welche Worte haben Sie damals verwendet? Waren das Invasionen oder etwas anderes?“

Zunächst hatte China folgende Stellungsnahme veröffentlicht: „Chinas Position zur Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität aller Staaten ist konsistent, die Ziele und Prinzipien der UN-Charta sollten allesamt aufrechterhalten werden“,

Ukraine-Konflikt: Deutschland habe „historisch versagt“ – Putin „ist ein Kriegsverbrecher“

+++ 12.42 Uhr: Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geht hart mit der deutschen Sicherheitspolitik der vergangenen Jahre ins Gericht. „Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben“, schrieb Kramp-Karrenbauer am Donnerstag (24.02.2022) auf Twitter.

Nach den Konflikten in Georgien, auf der Krim und im Donbass sei nichts vorbereitet worden, was den russischen Präsidenten Wladimir Putin „wirklich abgeschreckt hätte“. Kramp-Karrenbauer: „Wir haben die Lehre von Schmidt und Kohl vergessen, dass Verhandlungen immer den Vorrang haben, aber man militärisch so stark sein muss, dass Nichtverhandeln für die andere Seite keine Option sein kann.“

Ukraine-Konflikt: Putin „ist ein Kriegsverbrecher“ – Neuer „Eiserner Vorhang“ über Europa

+++ 12.03 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, mit seinem Angriff auf die Ukraine den Frieden in ganz Europa zu gefährden. „Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag (24.02.2022) in Berlin.

Putin bringe Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletze die Souveränität und die Grenzen der Ukraine und gefährde das Leben unzähliger Unschuldiger in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stelle Putin auch die Friedensordnung des europäischen Kontinents infrage. „Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg“, sagte Scholz, der von einem furchtbaren Tag für die Ukraine und einem düsteren Tag für Europa sprach.

+++ 11.25 Uhr: Die SPD* hat scharfe Kritik am russischen Vorgehen in der Ukraine geäußert. „Der russische Präsident ist ein Kriegsverbrecher“, erklärte Fraktionschef Rolf Mützenich. Der Außenexperte macht keinen Hehl aus seinem Pessimismus: Russlands Angriff bedeute „das Scheitern aller bisherigen diplomatischen Bemühungen“.

Putins Angriff auf die Ukraine lasse befürchten, „dass sich ein neuer ‚eiserner Vorhang‘ über Europa senken wird“. Mützenich forderte eine weitgehende Isolierung Russlands – durch „schwerwiegende Sanktionen“ auch auf diplomatischem Gebiet: „Russland hat sein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat moralisch und politisch verwirkt.“

Ukraine-Konflikt: Baerbock kündigt „massivste Sanktionen“ gegen Russland an

+++ 10.29 Uhr: China hat auf die russische Invasion in der Ukraine reagiert. „Chinas Position zur Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität aller Staaten ist konsistent, die Ziele und Prinzipien der UN-Charta sollten allesamt aufrechterhalten werden“, heißt es in einer Erklärung des Staates laut Informationen der Deutschen Presseagentur.

+++ 10.10 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock* (Grüne) hat ein „Paket mit massivsten Sanktionen* gegen Russland“ angekündigt. Die westliche Staatengemeinschaft habe dieses Paket bereits vorbereitet und werde es nun nach dem russischen Angriff auf die Ukraine „auf den Weg bringen“, sagte Baerbock am Donnerstag (24.02.2022) in Berlin. Noch im Laufe des Tages werde im Rahmen der EU, der Nato und der G7-Gruppe darüber beraten, sagte sie.

Früher am Morgen hatte Annalena Baerbock gesagt: „Mit dem Angriff auf die Ukraine bricht Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen.“

Invasion in der Ukraine: UN-Generalsekretär spricht von „traurigstem Moment“ seiner Amtszeit

+++ 09.48 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres sprach vom „traurigsten Moment“ in seiner Amtszeit, nachdem er mitten in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats von dem russischen Angriff erfahren hatte. Er forderte Putin „im Namen der Menschheit“ auf, die russischen Truppen wieder zurückzuholen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte „den ungerechtfertigten Angriff Russlands auf die Ukraine aufs Schärfste“. „In diesen dunklen Stunden sind unsere Gedanken bei der Ukraine und den unschuldigen Frauen, Männern und Kindern, die diesem unprovozierten Angriff gegenüberstehen und um ihr Leben fürchten müssen“, erklärte sie auf Twitter.

Ukraine-Konflikt: Sofort Waffenlieferungen? – „Putin dreht komplett durch“

+++ 09.19 Uhr: Der CDU-Politiker Norbert Röttgen hat sich auf Twitter zum Kriegsausbruch in der Ukraine geäußert. „Ich war gegen Waffenlieferungen, um Gesprächskanäle nach Moskau offenzuhalten. Das ist erstmal vorbei.“ Stattdessen ginge es jetzt um „Verteidigung.“ Man müsse die Waffen, die bereitgestellt werden könnten, der Ukraine „jetzt liefern.“

Der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller hat den Angriff Russlands auf die Ukraine auf Twitter ebenfalls scharf kritisiert. „Putin dreht komplett durch. Das ist der erste brutale militärische Übergriff in Europa seit 80 Jahren“, schrieb Müller am Donnerstag (24.02.2022). „Auch unsere Denkverbote müssen weg: Das ist kein ‚militärischer Konflikt‘, sondern ein Überfall! Meine Gedanken sind bei der ukrainischen Bevölkerung.“

Frankreich verlangt „sofortiges“ Ende der russischen Angriffe - Macron verurteilt Großangriff auf die Ukraine

+++ 08.40 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ein sofortiges Ende der russischen Angriffe auf die Ukraine verlangt. „Frankreich verurteilt entschieden die Entscheidung Russlands, Krieg gegen die Ukraine zu führen“, erklärte Macron am Donnerstag (24.02.2022) im sozialen Netzwerk Twitter. Er rief Moskau auf, „seine Militäroperationen sofort zu beenden“.

„Frankreich ist solidarisch mit der Ukraine. Es steht den Ukrainern zur Seite und arbeitet mit seinen Partnern und Verbündeten daran, den Krieg zu beenden“, fügte Macron hinzu.

+++ 08.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat „sofortige Sanktionen“ gegen Russland gefordert. Die Ukraine brauche nun Verteidigungshilfe, schrieb er nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf Twitter.

+++ 07.45 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner hat harte Sanktionen gegen Russland angekündigt. „Putin hat sich als Lügner entlarvt“, schrieb er am Donnerstagmorgen auf Twitter. „Der Kreml wird harte Sanktionen erfahren“, so Lindner.

+++ 07.25 Uhr: Kanada hat die Ankündigung der russischen Militäroffensive am frühen Donnerstagmorgen (24.02.20202) „aufs Schärfste“ verurteilt und mit schweren Sanktionen gedroht. „Russlands Vorgehen wird schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen“, teilte Premier Justin Trudeau am Mittwochabend (Ortszeit) mit.

Er werde sich am Donnerstag mit den G7-Partnern treffen, „und wir werden weiterhin eng und schnell mit der Nato und unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um gemeinsam auf diese rücksichtslosen und gefährlichen Handlungen zu reagieren“. Zudem werde Kanada weitere Sanktionen gegen Moskau einsetzen.

Erstmeldung vom Donnerstag, 24.02.2022, 07.00 Uhr: Moskau/Kiew/Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Angriff Russlands auf die Ukraine „auf das Schärfste“ verurteilt. Er sei „ein eklatanter Bruch des Völkerrechts“ und „durch nichts zu rechtfertigen ist“, erklärte Scholz am Donnerstag. „Russland muss diese Militäraktion sofort einstellen“, forderte der Kanzler und kündigte für Donnerstag eine enge Abstimmung innerhalb der G7, der Nato und der EU an.

Scholz sprach von einem „rücksichtslosen Akt“ von Russlands Präsident Wladimir Putin. „Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa“, erklärte er. „Unsere Solidarität gilt der Ukraine und ihren Menschen.“

Ukraine-Konflikt: Scholz verurteilt russische Invasion

Putin hatte in der Nacht zum Donnerstag erklärt, er habe die Entscheidung für eine „Militäroperation“ in der Ukraine getroffen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderen Städten waren kurz danach Explosionen zu hören gewesen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärte, Russland habe eine „groß angelegte Invasion“ der Ukraine gestartet. (marv/tk/tu/vbu mit dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

