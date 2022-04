Sanktionen gegen Russland: Liste aufgetaucht - Putins Töchter im Visier

Von: Stefan Krieger

Über ein vollständiges Energie-Embargo gegen Russland wird immer intensiver diskutiert. Auch die EU und die Bundesregierung erwägen neue Sanktionen.

Nach den Angriffen auf die Ukraine werden im Ukraine-Konflikt die Rufe nach Sanktionen gegen Russland lauter.

Die USA kündigen ein neues Sanktionspaket Russlands Präsident Wladimir Putin an, darunter das generelle Verbot neuer Investitionen. Die EU berät über ein mögliches Embargo gegen Moskau.

Update vom 06.04.2022, 11.30 Uhr: Die neuen Sanktionen gegen Russland sollen vor allem die Elite rund um Kreml-Chef Wladimir Putin treffen. Laut einem Dokument, das der Financial Times vorliegt, umfasst die Liste der von US-Sanktionen betroffenen Personen unter anderem:

Herman Gref: Chef der staatlichen russischen Sberbank.

Chef der staatlichen russischen Sberbank. Oleg Deripaska: Aluminium-Oligarch.

Aluminium-Oligarch. Aleksander Shulgin: CEO der E-Commerce-Plattform Ozon.

CEO der E-Commerce-Plattform Ozon. Boris Rotenberg: Enger Geschäftspartner des Kremls.

Enger Geschäftspartner des Kremls. Said Kerimov: Hautpaktionäre von Russlands größtem Goldbergwerk Polyus.

Sanktionen gegen Russland: Putins Töchter geraten ins Visier

Washington D.C. – Die USA werden am Mittwoch (06.04.2022) in Abstimmung mit den Staaten der G7 und der EU neue Sanktionen gegen Russland verabschieden. Dies berichtet der US-Sender CNN. Das Portal bezieht sich dabei auf die Informationen eines Regierungsvertreters der USA.

Wladimir Putins Familie gerät bei neuen Sanktionen gegen Russland in den Fokus. (Archivfoto) © Mikhail Klimentyev/AFP

Das umfassende Paket an Sanktionen, so die Aussage, „wird Russland erhebliche Kosten auferlegen und das Land weiter in die wirtschaftliche, finanzielle und technologische Isolation schicken“.

Sanktionen gegen Russland: Auch Putins Kinder betroffen

Die Sanktionen gegen Russland sollen nach Aussage des Regierungsvertreters alle neuen Investitionen in Russland verbieten, die bislang verabschiedeten Maßnahmen gegen Finanzinstitute und staatliche Unternehmen in Russland weiter verschärfen und neue Sanktionen gegen russische Regierungsbeamte und ihre Familienangehörigen beinhalten.

Nach Informationen von CNN sagte ein Regierungsvertreter, der mit den Plänen vertraut ist, die USA könnten bereits am Mittwoch Sanktionen gegen die zwei erwachsenen Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin verhängen. Die Administration von US-Präsident Joe Biden erwägt auch eine Ausweitung der Sanktionen gegen die Sberbank, Russlands größtes Finanzinstitut, und die Alfa Bank, einen weiteren großen Kreditgeber, so der Regierungsvertreter.

Sanktionen gegen Russland: Wolodymyr Selenskyj drückt aufs Tempo

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach den Gräueltaten von Butscha erneut eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gefordert. Man solle Strafmaßnahmen gegen die Russische Föderation verhängen, die der Schwere der vom russischen Militär in der Ukraine begangenen „Kriegsverbrechen" angemessen seien, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft, die in der Nacht zu Mittwoch auf Telegram veröffentlicht wurde.

Sanktionen gegen Russland: Neuseeland weitet Maßnahmen aus

Auch Neuseelands Regierung weitet als Reaktion auf die Gräueltaten an Zivilisten in der Ukraine die Sanktionen gegen Russland aus. Unter anderem würden Einfuhrzölle in Höhe von 35 Prozent auf alle russischen Importe erhoben, teilte Außenministerin Nanaia Mahuta am Mittwoch mit. Zudem sollen die bereits bestehenden Exportverbote auf Produkte ausgedehnt werden, die eng mit strategischen russischen Industrien verbunden seien. „Die Bilder und Berichte über Gräueltaten an Zivilisten in Butscha und anderen Regionen der Ukraine sind abscheulich und verwerflich“, betonte die Ministerin.

Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hatte bereits kurz nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine erste Sanktionen verhängt, darunter gezielte Verbote von Einreisen russischer Regierungsbeamter sowie des Exports von Waren an das russische Militär. Vor einem Monat wurde das Land mit weiteren zielgerichteten Sanktionen belegt, die sich unter anderem gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, Mitglieder seiner Regierung, russische Oligarchen und hochrangige russische Militärführer richten.

Sanktionen gegen Russland: Deutsche Industrie unterstützt Sanktionspläne

Die deutsche Industrie unterstützt unterdessen den Sanktionskurs der Bundesregierung und der Europäischen Union gegen Russland. „Die Gräueltaten in Butscha verlangen nach einer entschiedenen, unmissverständlichen Reaktion des Westens“, sagte Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ein vollständiges, europaweit abgestimmtes Embargo auf russische Kohle geht über die von den Unternehmen bereits umgesetzte Reduzierung russischer Kohlelieferungen noch einmal deutlich hinaus. Die Umsetzung ist nicht einfach und hat ihren Preis, aber die Entscheidung ist vor dem Hintergrund der Eskalation der Gewalt mehr als nachvollziehbar.“

Die EU-Kommission hatte einen Vorschlag für ein umfangreiches Paket mit neuen Russland-Sanktionen vorgestellt. Es beinhaltet nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter anderem ein Importverbot für Kohle aus Russland, eine Hafensperre für russische Schiffe sowie weitere Handelsbeschränkungen. Ob die Sanktionen wie vorgeschlagen verhängt werden, müssen nun die 27 EU-Staaten entscheiden. (skr/dpa)