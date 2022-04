Sanktionen gegen Russland: Deutschland gerät zunehmend unter Druck

Von: Stefan Krieger

Teilen

Über ein vollständiges Energie-Embargo gegen Russland wird immer intensiver diskutiert. Ein Kurswechsel der Bundesregierung zeichnet sich jedoch noch nicht ab.

Nach den Angriffen auf die Ukraine* werden im Ukraine-Konflikt* die Rufe nach Sanktionen gegen Russland* lauter.

Die EU* berät über ein mögliches Embargo gegen Moskau*.

Bundeskanzler Olaf Scholz* schließt einen solchen Schritt aus Sorge um die Wirtschaft bislang aus.

Berlin – Die Rufe nach einem Verbot russischer Gasimporte werden immer lauter, seit in den letzten Tagen die Gräueltaten russischer Truppen in Butscha und anderen Städten rund um Kiew* bekannt wurden. Insbesondere auch, nachdem die drei baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen angekündigt hatten, die russischen Gasimporte ab dem 1. April zu stoppen.

Die Bundesregierung bleibt in Sachen Sanktionen gegen Russland bei ihrer Haltung, diesen Schritt aus Sorge vor den Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft nicht zu gehen. Entsprechend äußerten sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck* (Grüne*), Finanzminister Christian Lindner* (FDP*) und SPD*-Chef Lars Klingbeil. Unterstützung erhielten sie aus Österreich, während die EU-Kommission am Montag (04.04.2022) ein Embargo nicht ausschloss.

Sanktionen gegen Russland: Litauen kommt schon ohne russisches Gas aus

Laut einer Schätzung der Brüsseler Denkfabrik Bruegel geben die EU-Staaten täglich rund 380 Millionen Euro für russisches Gas und etwa 360 Millionen Euro für Öl aus. Kritikerinnen und Kritiker sehen darin eine indirekte Mitfinanzierung des Ukraine-Kriegs*.

Ein Embargo für Lieferungen von Gas und Öl aus Russland nach Deutschland hätte auch für die Chemiestandorte in Deutschland Folgen. © Jan Woitas/dpa

Ganz ohne russisches Gas auszukommen gelingt jetzt schon dem EU-Land Litauen. Seit dem Wochenende deckt der baltische 2,8-Millionen-Einwohner-Staat seinen gesamten Bedarf über ein Flüssigerdgas-Terminal in der Ostsee. Die Bundesrepublik braucht laut Angaben des Wirtschaftsministeriums hingegen wohl noch mindestens bis zum Sommer 2024, um bei dem Rohstoff weitgehend unabhängig von Moskau zu werden.

Die exportorientierte deutsche Wirtschaft ist in vergleichsweise hohem Maß von Energie aus Russland abhängig. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs deckte Deutschland beispielsweise mehr als die Hälfte seines Erdgasbedarfs aus Russland. Die Bundesregierung ist bemüht, umzusteuern, doch Sanktionen gegen Russland würden unter derzeitigen Umständen auch Deutschland treffen. Das Ministerium erklärte, beim Gas sei der Anteil russischer Lieferungen inzwischen auf gut 40 Prozent gesunken. Bis zum Sommer 2024 könne es gelingen, weitgehend unabhängig von der dominanten Quelle zu werden. Das hänge aber vom Tempo des Ausbaus erneuerbarer Energien und vom Umfang der erzielten Energieeinsparungen ab.

„Emotional kann man jede Forderung nach einem Embargo verstehen.“

Deutschlands Privatbanken rechnen im Falle von Sanktionen gegen Russland und eines Einfuhrstopps für Energie aus Russland mit einem Einbruch der Wirtschaft in Deutschland und Europa. „Emotional kann man jede Forderung nach einem Embargo verstehen“, sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, am Montag (04.04.2022). „Wenn es dazu kommen würde, ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft und wahrscheinlich auch die europäische Wirtschaft in eine Rezession verfällt – mit langfristigen Folgen.“

Sanktionen gegen Russland: Wie steht es um die Erdgas-Vorräte Deutschlands?

Schon vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine waren die Füllstände hierzulande deutlich niedriger als in den Vorjahren. Den letzten aktuellen Gesamtwert für Deutschland gab die Datenbank des Netzwerks Gas Infrastructure Europe zum Samstag (02.04.2022) mit knapp 26,5 Prozent an. Zudem wird täglich mehr Energie entnommen (529 Gigawattstunden) als neu eingespeichert (486 GWh), und das weit unter den technisch möglichen Kapazitäten.

Strom- und Wärmeproduktion mit Erdgas

Erdgas wird in Deutschland und in vielen anderen Industrieländern im Wesentlichen zur Versorgung mit Nutzwärme in der Industrie und in Wohngebäuden genutzt. Mit einem Anteil von 25,6 % haben Gase, die neben Erdgas auch Flüssiggas, Raffineriegas, Kokereigas und Gichtgas beinhalten, den zweitgrößten Anteil vom Endenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2018.

Erdgas wird in Deutschland und in vielen anderen Industrieländern im Wesentlichen zur Versorgung mit Nutzwärme in der Industrie und in Wohngebäuden genutzt. Mit einem Anteil von 25,6 % haben Gase, die neben Erdgas auch Flüssiggas, Raffineriegas, Kokereigas und Gichtgas beinhalten, den zweitgrößten Anteil vom Endenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2018. Erdgas als Treibstoff für Kraftfahrzeuge

Erdgas wird seit einigen Jahren auch verstärkt als Kraftstoff für entsprechend motorisierte Kraftfahrzeuge verwendet. Lagerung, Transport und Betankung erfolgen entweder als komprimiertes Erdgas, das heißt stark verdichtetes, aber nach wie vor gasförmiges Erdgas, oder als verflüssigtes Erdgas, das heißt durch starke Abkühlung verflüssigtes und durch Lagerung in speziellen Kryotanks kühl und flüssig gehaltenes Erdgas.

Sanktionen gegen Russland: Heimisches Gas deckt den Verbrauch nur zu fünf Prozent

Die Sorge um die Stabilität der Gaslieferungen aus Russland und die Überlegungen zu einem Importstopp als Teil evon Sanktionen gegen den Kreml fachten auch auf europäischer Seite die Debatte über die Rolle der deutschen Inlandsproduktion wieder an. Jahrelang war die Eigenförderung der Bundesrepublik zurückgegangen - auch weil konventionelle Lagerstätten zusehends erschöpft sind und es gleichzeitig Widerstand gegen die alternative Fracking-Methode gab.

Wir arbeiten ja an der Unabhängigkeit von russischem Öl und von Kohle und Gas

Heimisches Gas deckt den Verbrauch bestenfalls zu etwa fünf Prozent ab. Der Chef des Branchenverbands BVEG, Ludwig Möhring, fordert, dies zumindest als zusätzliche Stütze zu sehen: „Unser Ziel ist es, die Produktion auf dem aktuellen Niveau zu halten und idealerweise sogar leicht auszubauen. Dieser Wert an Versorgungssicherheit muss erkannt und gehoben werden.“ Seit dem Angriff auf die Ukraine sei nichts mehr wie zuvor, erklärte er. „Die Versorgungsstrukturen sind erschüttert.“

Sanktionen gegen Russland: Deutschland hat die eigene Gasförderung weitgehend eingestellt

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte am Montag (05.04.2022) auf die Frage, ob ein sofortiges Embargo ausgeschlossen sei, egal was der russische Präsident Wladimir Putin* tue: „Wir arbeiten ja an der Unabhängigkeit von russischem Öl und von Kohle und Gas.“ Deutschland habe die eigene Öl- und Gasförderung weitgehend eingestellt, sich gegen andere Lieferanten als Russland und gegen Energieterminals entschieden. „Das bauen wir jetzt alles zurück und drehen es um“, sagte Habeck. Insofern gebe es jeden Tag Schritte zu einem Embargo - und damit auch zu schärferen Sanktionen gegen Russland. (skr/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.