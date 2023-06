Salomon Korn: „Von hier aus die demokratischen Kräfte in Israel zu stärken“

Von: Ursula Rüssmann

Korn im Zentrum der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Monika Müller © Monika Müller

Salomon Korn führt seit Jahren die Jüdische Gemeinde Frankfurt und ist auch darüber hinaus geachtet als beständiger Mahner gegen rechts. Am Sonntag wird er 80 Jahre alt

Herr Korn, die „Jüdische Allgemeine“ hat zu Ihrem 70. Geburtstag über den Privatmenschen Salomon Korn geschrieben, „Skipisten können ihm nicht steil genug sein, auf seinen Reisen liebt er das Abenteuer.“ Was können wir uns darunter vorstellen?

Abenteuer ist übertrieben (schmunzelt). Ich laufe seit meinem 9. Lebensjahr Ski, das habe ich damals auf einem jüdischen Schweizer Internat gelernt. Meine Eltern hatten mich dorthin geschickt, weil es zu Beginn der 50er Jahre in Frankfurt keine Einrichtung gab, in der Kinder das Judentum lernen konnten. Seit damals bin ich passionierter Skiläufer, und ich fahre auch sehr gern mal Tiefschnee, also neben der Piste. Wir fahren bis heute gern nach Arosa, weil auch unsere Kinder gern dort sind.

Sie sind im polnischen Lublin geboren und haben nach dem Krieg mit Ihren Eltern und Geschwistern im Frankfurter Lager Zeilsheim für „Displaced Persons“ (DP = Vertriebene/Geflüchtete, d.Red.) gelebt. Was sind Ihre Erinnerungen an diese Zeit?

Meine frühesten Erinnerungen habe ich an Berlin-Schlachtensee. Das war ein DP-Lager in der US-amerikanischen Besatzungszone. Meine Eltern waren zuvor aus Lublin kurzzeitig nach Russland geflohen, als die Deutschen in Polen einmarschiert waren, und nach dem Krieg wollten sie in die USA auswandern. So kamen wir nach Schlachtensee. Ich weiß noch, dass ich da einen jüdischen Kindergarten besuchte, mein Vater hat mich morgens immer hingebracht. Den habe ich irgendwann geschwänzt, weil ich lieber mit den Kindern draußen vor dem Haus Fußball spielen wollte. Irgendwann fragte aber die Kindergärtnerin meine Eltern, warum ich nicht mehr komme. So kam es raus, das hat mir dann eine Tracht Prügel meines Vaters eingebracht und mein Schwänzen beendet (lacht).

Ihre Familie kam dann bald ins DP-Lager Frankfurt-Zeilsheim…

Ja, das war unsere nächste Station, weil es von dort aus weitergehen sollte in die USA. Allerdings gab es für Menschen, die aus dem Ostblock stammten, nicht sofort Einreisevisen, man musste mindestens fünf Jahre warten. In dieser Zeit sind wir dann aus dem Lager ausgezogen, und mindestens sechsmal umgezogen, bis wir schließlich im Frankfurter Westend landeten. Mit neun kam ich dann auf das Schweizer Internat.

Flucht, DP-Lager, Internat, Wohnungswechsel – das klingt nach einer noch lange nach dem Krieg sehr heimatlosen Zeit für Sie und die Familie.

Ja, selbst als ich im Alter von zehn Jahren aus der Schweiz zurückkam, das war 1953, wollten meine Eltern immer noch in die USA auswandern. Es hat sehr lange gedauert, bis wir hier heimisch werden konnten. Erst als ich zwölf war und im zweiten Anlauf die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium geschafft habe, ging es so einigermaßen aufwärts. Allerdings musste ich von Anfang an mit schlechten Prognosen kämpfen.

Inwiefern?

Der Religionslehrer, der mich auf die Bar-Mizwa vorbereitete, hat mir gesagt, dass ich das Vorlesen aus der Torah nie schaffen werde. Ein Klassenlehrer auf dem Gymnasium sagte mir voraus: „Korn, du schaffst das Abitur nie!“ Mein Kunstlehrer wiederum sprach mich an: „Korn, du willst Architekt werden? Ich bedauere jetzt schon die Opfer deiner Kunst.“ Aber mit der Zeit habe ich gelernt, dass man an Widerständen und am Widerspruch wächst. Ich bekam schließlich auch positive Rückmeldungen, wurde Klassensprecher und dann Schulsprecher. So hat sich mein Selbstbewusstsein dann doch entwickelt.

Architekt sind Sie trotzdem geworden und haben in den 80er Jahren für die Jüdische Gemeinde Frankfurt das wichtige Gemeindezentrum gebaut.

Das war die erste große Herausforderung für mich als Architekt. Ich war damals schon einige Jahre im Gemeinderat und im Vorstand der Gemeinde und hatte viel mit Ignatz Bubis zu tun, von dem ich viel gelernt habe. Man hatte drei Monate Zeit für den Wettbewerbsentwurf, und in den ersten sechs Wochen fiel mir absolut nichts ein. Ich war wirklich verzweifelt und habe dann erst mal mit Pappe ein Modell der umgebenden Bebauung gebaut. Da fiel mir auf, dass das Gemeindegrundstück in einer Kurve lag, also musste sich der Bau dem irgendwie anpassen. So kam mir die Idee eines in der Mitte gebrochenen Gebäudes, und das wurde entscheidend. Der Bruch im Gebäude wurde zum Symbol für den Zivilisationsbruch in der deutsch-jüdischen Geschichte. Im Fundament der mosaischen Gesetzestafeln, die am Eingang stehen, habe ich dann die Namen der über 110 00 Frankfurterinnen und Frankfurter hineinlegen lassen, die in der Schoa ermordet wurden. Zur ewigen Erinnerung.

Sie gewannen den Wettbewerb, und das Zentrum wurde genauso gebaut. Und beim Richtfest sagten Sie den historischen Satz: „Wer ein Haus baut, will bleiben – und wer bleiben will, erhofft sich Sicherheit.“

Richtig, dieser Satz wird seither sehr oft zitiert, aber der zweite Teil wird leider oft weggelassen...

Womit wir in der Gegenwart sind. Rechtsextremismus ist heute die größte Gefahr für unsere Demokratie, antisemitische Übergriffe sind verbreitet. Sie weisen immer wieder darauf hin und haben sich auch wiederholt dagegen gewandt, dass Stimmen für die AfD als „Proteststimmen“ bezeichnet werden. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Weil dahinter Rechtsradikalismus steckt, der Begriff ist eine Verharmlosung. Jede Stimme für die AfD ist eine Stimme für rechtsextreme Gesinnungen.

Der Rechtsextremismus hier ist etwas anderes als die rechte Extreme in Israel, dies muss gesagt werden. Die momentane Situation birgt durchaus Gefahren und besorgt mich.

Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Rolle der Muslime in Deutschland? Könnten die jüdische und die muslimische Community gemeinsam mehr tun im Kampf gegen rechts?

Das ist genau unser Bestreben. Viele Muslime, die bei uns einwandern, sind aber leider zuvor in ihren Heimatländern antiisraelischer und judenfeindlicher Propaganda ausgeliefert gewesen. Hinzu kommt, dass nicht wenige der Einwandernden noch in ihrer Schulzeit stark beeinflusst wurden durch die sogenannten „Protokolle der Weisen von Zion“. Dabei handelt es sich um ein antisemitisches Pamphlet, das Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland entstanden ist und den Juden unterstellt, sie strebten die Weltherrschaft an. Die „Protokolle“ sind in Schulen muslimischer und arabischer Länder teils bis heute Unterrichtslektüre. Mit den Folgen müssen wir hier umgehen. Der Dialog und die Zusammenarbeit mit der muslimischen Gemeinschaft ist uns aber sehr wichtig. Wir treffen uns regelmäßig mit den entsprechenden Organisationen in Frankfurt und Hessen, und wir verstehen uns gut. Wir müssen aber immer wieder auf den leider vorhandenen Antisemitismus innerhalb der muslimischen Gemeinschaft aufmerksam machen. Das braucht Zeit, viele Begegnungen und Austausch.

Insgesamt hat migrantischer Antisemitismus nur einen kleinen Anteil am wachsenden Rechtsextremismus. Wie wirkt dieser sich konkret auf die Bedrohungslage jüdischer Menschen in Frankfurt aus?

In Frankfurt hat ungefähr die Hälfte der Einwohner:innen keine deutschen Wurzeln, hier ist man den Umgang mit Menschen anderer Herkunft und mit Minderheiten gewohnt. Wir erleben hier nur sehr wenige Fälle von Antisemitismus. Selbst wann man mit einer Kippa durch die Stadt geht, gibt es in der Regel keine Zwischenfälle. Insgesamt leben Jüdinnen und Juden in Frankfurt verhältnismäßig ruhig und sicher.

Zur Person Salomon Korn ist seit 1999 Vorstandsvorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. An diesem Sonntag wird Korn 80 Jahre alt, er hat sich bisher nicht öffentlich festgelegt, ob er im kommenden Jahr zur Wiederwahl antritt. Der studierte Architekt war viele Jahre lang auch Vizevorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Jüdische Gemeinde Frankfurt gehört mit etwa 6300 Mitgliedern zu den größten in Deutschland. Sie versteht sich als Einheitsgemeinde, in der Jüdinnen und Juden verschiedener Ausrichtungen, von orthodox bis liberal, Angebote finden. Die Gemeinde unterhält diverse Sozialeinrichtungen, mehrere Kitas und eine Schule. Für 2024 ist in Frankfurt die Eröffnung der Jüdischen Akademie geplant, die ein bundesweites, interkulturelles Zentrum für den gesellschaftlichen Diskurs von Jüdinnen und Juden sowie Mitgliedern anderer Religionsgemeinschaften werden soll. Der Bund unterstützt das Projekt mit mehreren Millionen Euro jährlich. Salomon Korn betont, die Akademie stehe „für das aufgeklärte Judentum in Deutschland“. Sie solle „durchaus kritisch auf das Judentum der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft schauen“. Auf die Frage, ob er selbst dort eine Rolle übernimmt, sagt er der FR, er habe das bisher nicht vor: „Aber wenn ich gefragt werde, werde ich darüber nachdenken.“ rü

Lässt das die Gemeinde wachsen?

Nein, die Zahlen sind über die Jahre in etwa konstant geblieben. Insgesamt ist aber die Altersstruktur der jüdischen Gemeinden in Deutschland nicht günstig. Es sieht zudem so aus, als würde sich das Judentum in Deutschland in den nächsten Jahren vor allem auf die größeren Städte konzentrieren, weil gerade jüngere Menschen diese bevorzugen.

Liegt die ungünstige Altersstruktur nur an der demographischen Entwicklung oder auch daran, dass jüngere Jüdinnen und Juden ihren Glauben nicht mehr praktizieren?

Beides ist der Fall. Bei uns kommt hinzu, dass junge Menschen nach dem Studium ins Ausland gehen, in die USA, Kanada oder Israel, einige bleiben dort. Andererseits hat Ende der 80er die jüdische Auswanderung aus der früheren Sowjetunion geholfen, dass unsere Mitgliederzahlen gestiegen und seitdem stabil blieben. Sehr viele der damals Gekommenen haben ukrainische Wurzeln. Derzeit haben wir wieder einen minimalen Zuwachs durch Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine. So erleben wir eigentlich immer eine große Dynamik, und wir haben eine Gemeinde, in der das internationale Miteinander eine Selbstverständlichkeit ist.

Lassen Sie uns einen Sprung machen, nach Israel. Sie wenden sich beständig gegen Rechtsextremismus in Deutschland, jetzt haben wir in Israel eine Regierung mit starker rechtsextremer Beteiligung.

Der Rechtsextremismus hier ist etwas anderes als die rechte Extreme in Israel, dies muss gesagt werden. Die momentane Situation birgt durchaus Gefahren und besorgt mich schon. In einer Demokratie muss Meinungsvielfalt und Gewaltenteilung herrschen, und was aktuell in Israel geschieht, geht in eine andere Richtung. Das können wir als Demokraten nicht gutheißen.

Ist die Demokratie in Israel gefährdet?

Ich würde nicht sagen, dass es aktuell schon so ist, aber es könnte dahin kommen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Deshalb ist es richtig zu versuchen, auch von hier aus die demokratischen Kräfte in Israel zu stärken.

Meron Mendel hat neulich im „Spiegel“ geschrieben: „75 Jahre nach der Gründung geht die größte Gefahr für Israels Sicherheit von seiner eigenen rechtsnationalistischen Regierung aus.“ Hat er recht?

Die größte Gefahr – und das haben wir auch in den letzten Wochen gesehen – geht vom Terrorismus und den feindlich gesinnten Staaten um Israel herum aus. Bisher hat Israel alle internen Krisen gut überstanden, und es gibt ja ein sehr kritisches Potenzial in der israelischen Gesellschaft.

Mendel fordert von der Bundesregierung, dass sie sich gegenüber der Regierung Netanjahu klarer für den Erhalt der demokratischen Verfasstheit Israels und für die Rechte der Palästinenser einsetzen solle. Wie sehen Sie das?

Konstruktive Kritik ist in Ordnung. Aber es gibt in Israel weiterhin eine übermäßige Sensibilität, vor allem in Kreisen von Holocaustüberlebenden und deren Nachfahren, wenn der Verdacht aufkommt, dass Deutschland sich in israelische Angelegenheiten einmischt. Man muss Israel durchaus kritisieren, wenn die Entwicklung tatsächlich in eine undemokratische Richtung geht. Da ist gerade die deutsche Regierung sogar sehr gefragt. Es lässt sich aber meist einfach kritisieren, wenn man nicht der ständigen Bedrohung vor Ort ausgesetzt ist.

Gibt es neben dem Existenzrecht Israels auch ein Recht auf einen palästinensischen Staat, und hat Deutschland, aufgrund der Geschichte, eine besondere Verantwortung, sich auch dafür einzusetzen?

Ja, durchaus, aber es sieht im Augenblick nicht danach aus, dass es zu einem palästinensischen Staat kommen kann, weil auf der Seite der Palästinenser die antiisraelische und antisemitische Propaganda leider sehr groß ist und die Bevölkerung im Gaza von einer Terrororganisation angeführt wird. Wenn ich heute sehe, was immer noch in palästinensischen Schulklassen gelehrt wird, zweifele ich daran, dass sich eine Generation entwickelt, die zu Frieden, Demokratie und Koexistenz, wie es die Zwei-Staatenlösung vorsah, bereit ist. Und solange kann es auch keinen palästinensischen Staat geben, denn ein solcher ist überhaupt nur als demokratischer Staat vertretbar.

Welchen Bezug haben Sie ganz persönlich zu Israel?

Israel bedeutet mir sehr viel auf vielerlei Ebenen. Zum einen lebt einer unserer Söhne mit seiner Familie dort. Dies allein ist bereits ein Grund für mich, oft dorthin zu reisen. Aber Israel ist und bleibt die religiöse und spirituelle Heimstätte des Judentums. Deshalb hat Israel für jeden Juden weltweit eine immense Bedeutung. Und zudem gibt uns Israel Kraft und Selbstbewusstsein: Denn wir wissen, dass der jüdische Staat auch für alle Juden in der Diaspora da ist.