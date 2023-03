Linksjugend: „Wagenknecht-Aus wäre eine Chance für die Linke“

Von: Nail Akkoyun

Sahra Wagenknecht ist in den eigenen Reihen umstritten. Die Linksjugend würde einen Austritt des Partei-Stars eigentlich begrüßen – nervös würde sie es trotzdem machen.

Berlin – Es ist eine paradoxe Rolle, die Sahra Wagenknecht innerhalb der Linken einnimmt: Seit Jahren hadert sie mit ihrer Partei, diese aber genauso mit ihr. Einerseits ist Wagenknecht so etwas wie das prominente Aushängeschild der Linken und wird in zahlreiche Talkshows eingeladen, andererseits bürstet sie bei kontroversen Themen immer wieder gegen den Strich und den offiziellen Kurs der Partei.

Auch bei der eigenen Jugendorganisation, der Linksjugend solid, stößt die frühere Fraktionsvorsitzende mit ihren Äußerungen zum Ukraine-Krieg und ihrem Liebäugeln mit einer eigenen Partei auf Unverständnis. „Sie verstößt regelmäßig gegen die Parteilinie“, sagte Bundessprecherin Momo Eich im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau von IPPEN.MEDIA. Doch „bei Wagenknecht weiß man nie genau, was Wagenknecht plant“. Es sei unklar, „welche Kampagnen sie fährt“, sagte die Vorsitzende.

Linksjugend Solid Geschäftsführer Anna Westner und Kevin Scheidemann Vorstand Maxi Basak, Momo Eich, Emma Griebel, July Kölbel, Dio Kunz, Lena Reinhardt Gründungsdatum 20. Mai 2007 Gründungsort Berlin Mitgliederzahl 22.500 (Stand: November 2021)

Impfskepsis und Verharmlosung russischer Gewalt: Wagenknecht provoziert regelmäßig

Kritisierte Wagenknecht während der Pandemie noch Corona-Impfungen, argumentiert sie inzwischen seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs für Verhandlungen mit Russland – und gegen Waffenexporte und Sanktionen. Auf YouTube veröffentlicht die Politikerin zudem regelmäßig Videos, in denen sie den deutschen Staat verhöhnt und gegen die „schlechteste Regierung in der Geschichte der BRD“ schießt. Erst im Februar organisierte Wagenknecht gemeinsam mit der Journalistin Alice Schwarzer eine sogenannte „Friedensdemonstration“, auf der unter anderem auch Rechtsextreme unterwegs waren – kurz darauf folgte ein Angebot von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke an Wagenknecht, in seine Partei zu wechseln.

Was Wagenknechts persönliche Pläne angeht, sei man bei der Linksjugend „etwas nervös“. Schließlich könnte eine Wagenknecht-Partei „weiter gegen die Linke vorgehen“, sagte Eich. Abwanderungen zur möglichen Konkurrenz erwartet sie allerdings nicht: „In den Reihen der Linken wird Wagenknecht kontrovers betrachtet und innerhalb der Linksjugend teilen ihre Ansicht nur eine winzige Minderheit.“ Daher sieht Eich „einen möglichen Wagenknecht-Austritt auch als Chance“, da sie sich dadurch vor allem weniger Kontroverse rund um die Linke versprechen würde.

Momo Eich, Bundessprecherin der Linksjugend solid. © Linksjugend solid

Kritik von der Führungsspitze: Wagenknecht will raus aus der Linken

Die Spitze der Linken kritisierte indes die Gedankenspiele Wagenknechts: „Anzukündigen, dass man im Verlauf der nächsten Monate über die Bildung einer konkurrierenden Partei entscheiden will, ist verantwortungslos“, erklärten die Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan.

In der Linkspartei selbst sieht Wagenknecht jedenfalls keine Zukunft mehr für sich. Anfang März hatte sie klargemacht, dass sie für die Linke nicht mehr für den Bundestag kandidieren wolle. Nach Ablauf der Legislaturperiode soll im Jahr 2025 endgültig Schluss sein – außer „es ergibt sich politisch etwas Neues“. (nak)