Sahra ausnahmsweise mal kein Thema bei den Linken

Europawahlprogramm

Von Christine Dankbar

Die Linke befasst sich lieber mit den Reichen als mit ihrer prominenten Parteifeindin.

Fast vierzig Minuten lang referierten die Parteivorsitzenden der Linke, Janine Wissler und Martin Schirdewan, am Montag, um ihr gerade beschlossenes Europawahlprogramm vorzustellen. Eine gute halbe Stunde, in der es mal nicht um die mutmaßliche Parteineugründung von Sahra Wagenknecht ging.

Die Bundestagsabgeordnte hatte am Wochenende mit Äußerungen dazu erneut für Aufsehen gesorgt. Sie fühle sich fit genug für das Vorhaben, sagte die Politikerin verschiedenen Medien, und hatte damit wieder die ganze Aufmerksamkeit. Wagenknecht selbst versicherte der Frankfurter Rundschau am Montag, dass sie „überhaupt nicht auf dem Schirm“ gehabt habe, dass die Vorstellung des Programms am Montag geplant war. „Das ist wirklich absurd“, sagte sie.

„Europäische Zeitenwende für soziale Gerechtigkeit“

Darin würden ihr womöglich sogar ihre Noch-Parteichefs beipflichten. Sie stellten ein 80-seitiges kämpferisches Wahlprogramm vor - und mussten anschließend doch wieder nur Fragen nach Wagenknecht beantworten. Das allerdings gelingt immer routinierter. „Es gibt seit dem Wochenende keinen neuen Sachstand“, sagte Wissler. „Unsere Aufgabe ist es, unseren Job zu machen.“

Und der sieht vor, im nächsten Jahr eine Europawahl zu bestreiten. Und so legten sich die beiden ins Zeug: „Wer Europa will, muss es den Konzernen und den Reichen wegnehmen“, sagte Schirdwan kämpferisch und schob - im Wechsel mit seiner Co-Vorsitzenden - die entsprechenden Forderungen nach: Die Linke fordert ein „Ende der Marktgläubigkeit“, eine europäische Kindergrundsicherung, kostenlose Busse und Bahnen in allen Mitgliedsländern, ein Klimageld für untere und mittlere Einkommen, sozial gestaffelte Energiepreise, kurz gesagt eine „europäische Zeitenwende für soziale Gerechtigkeit“.

Unternehmensbesteuerung von mindestens 25 Prozent

Janine Wissler formulierte auch noch eine Lieblingsforderung: Demnach wollen die Linken die Gründung der „United Railways of Europe“, die mit einem in allen beteiligten Ländern abgestimmten Fahrplan und bequemen Zügen eine bessere Alternative zu Flugreisen auf dem Kontinent bieten soll.

Bezahlen sollen das die, die sich bisher nach Meinung der Partei vor allem die Taschen voll gemacht haben. So sieht das Programmn der Linken eine Unternehmensbesteuerung von mindestens 25 Prozent vor. Auch Erbschaften sollen deutlich höher besteuert und die Energieversorger in die öffentliche Hand überführt werden.

Streit jenseits der Causa Wagenknecht

Das Papier war am vergangenen Wochenende vom Parteivorstand beschlossen worden - einstimmig, wie Schirdewan betonte. Das ist nicht selbstverständlich in der Linken, die auch jenseits der Causa Wagenknecht hingebungsvoll streitet.

So gibt es deutliche Kritik daran, dass die parteilose Flüchtlingsaktivistin Carola Rackete auf Platz 2 für das EU-Parlament kandidieren soll. Auch hier gaben sich die Parteivorsitzenden am Montag unbeirrt. Die Personalie zeige, dass man strikt gegen den europäischen Asylkompromiss sei, sagte Janine Wissler.

Ziel sei eine Asylpolitik, in der die Seenotrettung nicht privaten Kräfte überlassen bleibe. Tatsache sei außerdem, dass auch die parteilosen Spitzenkandidat:innen, zu denen auch der Arzt Gerhard Trabert gehört, ihren Wahlkampf auf der Basis des Linken-Parteiprogramms bestreiten würden.

In der Bundestagsfraktion richtet man sich derweil auf einen baldigen Austritt von Wagenknecht aus der Partei und damit auch aus der Fraktion ein. Wieviele Genossinnen und Genossen es ihr dann nachmachen werden ist unklar, es könnten sechs bis zwölf Abgeordnete sein. In jedem Fall würde die Linke im Bundestag ihren Fraktionsstatus verlieren. Sie könnte allenfalls noch als eine Gruppe auftreten, die sehr viel weniger parlamentarische Rechte besitzt. Eine Führung bräuchte sie aber dennoch. Die Neuwahl der Fraktionsspitze aber ist bis auf weiteres verschoben worden, Bisher gibt es niemanden, der diesen Job machen möchte.