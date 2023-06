Charts statt Front: Schoigus Sohn macht lieber als Musiker Karriere

Beim Musiker Sheba soll es sich um den Sohn des russischen Verteidigungsministers handeln. Das berichtet das Team rund um Kremlgegner Alexei Nawalny.

München – Beim Musiker Sheba soll es sich um den Sohn von Verteidigungsminister Sergei Kuschugetowitsch Schoigu handeln. Das Team des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny enthüllte dies in einem Bericht, der unter anderem auf Twitter veröffentlicht wurde: „Wir haben Schoigus Sohn gefunden. Nicht in einer Militäreinheit, nicht in einem Schützengraben, nicht einmal in einem warmen Sessel im Generalstab der Armee. Wir haben ihn in den Charts von ‚Europa Plus‘ gefunden“. Europa Plus ist ein russischer Radiosender, der sich in seiner Musikauswahl an westlichen Trends orientiert.

Danil Sergejewitsch Schebunow, wie Sheba mit bürgerlichem Namen heißt, ist den Informationen des Nawalny-Teams nach der uneheliche Sohn von Wladimir Putins Verteidigungsminister und der ehemaligen Flugbegleiterin Elena Schebunowa. Schoigu und Schebunowa sollen seit den frühen 2000ern eine Affäre führen, aus der drei Kinder hervorgegangen sind. Das Ministerium von Schoigu dementiert die Berichte.

Shebunow gehört zur jungen russischen Elite und soll sich seine Musikkarriere mit Mieteinnahmen im fünfstelligen Bereich finanzieren. Anstatt an der Front zu stehen, kümmert Shebunow sich um seine Musikkarriere. Er muss sich im Gegensatz zu vielen seiner Altersgenossen keine Sorgen um sein Überleben machen. Wer in den Ukraine-Krieg ziehen muss, darüber scheint auch der Status zu entscheiden. In seinem Musikvideo zum Song „Let Me In“ zeigt er sich zu Beginn selbst auf dem Cover eines Magazins.

Schoigus Sohn? Aufmerksamkeit der falschen Art

Das Video zu „Let Me In“ wird gut geklickt, seit der Veröffentlichung im Oktober 2022 gab es über 200.000 Aufrufe. Allerdings steht diese Zahl auch im starken Kontrast zu den Abonnenten des Kanals, die liegen nur bei 856 (Stand 09.06.2023). Diese Zahlen legen nahe, dass die Aufrufe gekauft sein könnten, die Kommentarfunktion ist gesperrt. Die Art der Aufmerksamkeit, die der Sänger jetzt bekommt, scheint ihm nicht zu gefallen.

„Das Leben einfacher Russen hat kein Wert, falls sie nicht der Nachwuchs von Putins Beamten sind“, schrieb Nawalnys Team auf Twitter. Kinder anderer Russen würden jedoch in den Krieg geschickt werden, „ohne mit dem Auge zu blinzeln“. Während die Altersgenossen von Schoigus Sohn in die Ukraine geschickt würden, um Menschen „abzuschlachten“, bade er im Meer, schmeiße Partys und lebe „sein bestes Leben“.