Landtagswahl im Saarland 2022: Umfragen zeigen einen klaren Vorsprung

Landtagswahlen

Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl im Saarland kann die SPD ihren Vorsprung auf die CDU in einer neuen Umfrage behaupten.

Saarbrücken - Die am Donnerstag (17.03.2022) veröffentlichte Erhebung des Instituts Infratest dimap für die ARD sieht die Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen 2022 im Saarland vorne. Die Partei von Spitzenkandidatin Anke Rehlinger bei 37 Prozent - ein Plus von einem Prozentpunkt im Vergleich zu einer Vorgängerumfrage vom Februar. Die Christdemokraten von Ministerpräsident Tobias Hans landeten mit einem Plus von zwei Punkten bei 31 Prozent.

Alle anderen Parteien müssen der Umfrage zufolge um den Einzug in den Landtag bangen - darunter auch die AfD, die in der Februarumfrage noch auf acht Prozent kam. Sie könnte nun sechs Prozent erreichen. Das wäre ungefähr der Wert, den sie bei der Landtagswahl vor fünf Jahren einfuhr. Grüne und FDP, die derzeit nicht im Landtag vertreten sind, müssen erneut um den Einzug zittern.

+ Kämpfen bei der Landtagswahl im Saarland am 27. März um das Amt des Ministerpräsidenten: Amtsinhaber Tobias Hans (CDU, links) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). © Oliver Dietze / dpa

Landtagswahl im Saarland 2022: SPD führt in Umfragen vor CDU

Der Linken droht nach internen Streitigkeiten ein Desaster: Sie könnte den Sprung in den Landtag mit vier Prozent verpassen. 2017 hatte sie noch 12,7 Prozent geholt, ein im bundesweiten Schnitt hoher Wert. Auf alle anderen Parteien zusammen könnten zwölf Prozent entfallen. Die Liste Bunt.Saar, die sich nach internen Streitereien von den Grünen abspaltete, käme auf drei Prozent.

Im Saarland wird am Sonntag kommender Woche ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert die CDU in einer Koalition mit der SPD, in der Rehlinger Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin ist. Laut Umfrage könnten beide die große Koalition fortsetzen, dann aber unter Führung der SPD. Eine Ampel wäre ebenfalls möglich.

Umfragen: Große Koalition unter SPD führt in Umfragen zur Landtagswahl im Saarland

Eine sozialdemokratisch geführte große Koalition hätte eine größere Zustimmung als die Fortsetzung der bisherigen Konstellation. Auch die Ampel ist weniger beliebt. Rot-Grün, Rot-Gelb und eine Jamaika-Koalition würden eine Mehrheit knapp verfehlen.

Auch in den Beliebtheitswerten der Spitzenkandidaten im Saarland führt die SPD: Rehlinger hat in der Umfrage auch hier einen Vorsprung vor Hans. Würde der Ministerpräsident direkt gewählt, würden sich 49 Prozent für Rehlinger entscheiden, 33 Prozent für Hans. Für die Umfrage wurden zwischen Montag und Mittwoch 1421 saarländische Wahlberechtigte befragt. (afp) Wann gibt es die ersten Prognosen und Hochrechnungen zu den Landtagswahlen im Saarland?

