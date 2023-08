Russland „verbessert“ seinen Wunder-Panzer T-14 Armata nach ersten Einsätzen in der Ukraine

Materialschlacht Urkaine-Krieg

Er kam erst wenige Male in der Ukraine zum Einsatz. Jetzt bestätigt sich: Der T-14 Armata wurde im Kriegsgebiet erprobt und wird nun „verbessert.

Moskau - Seit Beginn des Ukraine-Krieges rätselten Fachleute, ob Russland seinen als Super-Panzer gerühmten T-14 Armata in der Ukraine einsetzen würde. Bereits 2015 wurde er anlässlich der Militärparade zum „Tag des Sieges“ in Moskau erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Damals galt er tatsächlich als revolutionärer Wunder-Panzer, der zumindest auf dem Papier auch modernen westlichen Kampfpanzern überlegen war.

Militärexperten wunderten sich, dass der russische Machthaber Wladimir Putin diese angeblich so überlegene Waffe nicht frühzeitig gegen die Ukraine eingesetzt hat. Stattdessen soll der T-90M, von Putin als „bester Panzer der Welt“ gefeiert, zum Rückgrat der russischen Panzerarmee geworden sein. Der Kreml kündigte im März 2023 die Produktion von mehr als 1000 neuen T-90M-Panzern an.

Als im Juli 2023 dann bekannt wurde, dass das russische Militär Putins Wunder-Panzer erstmals unmittelbar an der Front eingesetzt hatte, wurde diese Nachricht entsprechend aufmerksam registriert. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete damals, dass die Kampfgruppe Süd der russischen Armee T-14-Panzer jetzt „aktiv im Kampf“ einsetze. Bereits im April 2023 wurden erste Berichte bekannt, nach denen der T-14 Armata in der Ukraine abseits der Front zum Einsatz kam.

Aufgrund der geringen Stückzahl und der mangelnden Erprobung im echten Kampfeinsatz wurden diese Einsätze von Putins Super-Panzer in erster Linie als Propaganda gewertet. „Die Produktion liegt wahrscheinlich nur bei einer niedrigen zweistelligen Zahl und Kommandeure dürften dem Fahrzeug auf dem Schlachtfeld nicht trauen“, schrieb damals das britische Verteidigungsministerium auf X, ehemals Twitter. Tests unter Kampfbedingungen seien das eigentliche Motiv des Kremls, dieses Kampfpanzermodell in die Ukraine zu schicken, sagten Beobachter des russischen Militärs.

Bisher wurde noch kein einziger T-14 in den Dienst der russischen Armee gestellt, was an sich schon für erhebliche Schwierigkeiten bei der Entwicklung des Modells spricht. Und tatsächlich handelte es sich bei den bisherigen Einsätzen in der Ukraine lediglich um eine Erprobung des T-14 Armata im echten Kriegsgebiet. „Mehrere Fahrzeuge nahmen am Kampf teil, um zu sehen, wie sich der Panzer schlagen würde. Danach wurden sie von der Front abgezogen“, zitierte Tass im Juli eine Quelle aus der russischen Rüstungsindustrie.

Die russische Rüstungsindustrie arbeitet an der Verbesserung des T-14 Armata

Das kremlnahe Military Watch Magazine bestätigt diese Vermutung nun. Demnach veröffentlichte Tass am 21. August die Aussage einer anonymen Quelle aus der russischen Rüstungsindustrie - womöglich dieselbe, die schon im Juli zitiert wurde -, nach der der T-14 „mehrmals in der Kampfzone der Ukraine eingesetzt“ wurde. „Basierend auf den Ergebnissen seines Einsatzes in der militärischen Spezialoperation wird das Fahrzeug nun verfeinert und verbessert“, heißt es. „Militärische Spezialoperation“ ist das offizielle Wording des Moskauer Regimes für den Ukraine-Krieg.

Obwohl Russland die Panzer-Produktion generell deutlich erhöht haben soll, bleibt es „höchst ungewiss“, ob auch der T-14 Aramata derzeit in Serie produziert wird, so das Military Watch Magazine. Die neuen Chargen solle vollständig aus T-90M-Panzern bestehen. Zu den herausragendsten Merkmalen des T-14 gehören angeblich seine Sensoren, eine sehr große Aktionsreichweite, die etwa dreimal so hoch sein soll wie bei aktuellen Nato-Panzern, der Zugang zu Vaccum-1-Panzerabwehrgeschossen, eine sehr hoch entwickelte Panzerung und eine sehr hohe Mobilität.

Fraglich ist nur, inwieweit diese Angaben nicht bloß auf dem Papier stehen, sondern auch im echten Kampfeinsatz effektiv zum Tragen kommen. Auch soll die Produktion des T-14 immens teuer sein. Westliche Sanktion erschweren sie zusätzlich. Nicht zuletzt deshalb gehen westliche Nachrichtendienste davon aus, „dass nur eine Handvoll T-14 Armata überhaupt existieren“, schreibt der österreichische Standard. (Robert Wagner)

