Repressionen in Russland: Journalist fragt Putin offen nach Verhaftungen – der windet sich

„Normal“?

Wladimir Putin greift in Russland immer härter gegen Kritiker durch. Ein Journalist stellte den Präsidenten nun zur Rede.

Moskau – Auch wenn die ukrainische Gegenoffensive offenbar langsamer als erhofft vorankommt, ist Russland im Ukraine-Krieg in die Defensive geraten. Zudem sorgen Drohnen-Angriffe in Moskau für Aufsehen in Putins Reich. Der Kreml-Machtapparat antwortet mit entschiedener Härte im eigenen Land und führt zunehmend Verhaftungen – auch von prominenten Redeführern – durch. Ein Journalist traute sich nun, Putin zur Rede zu stellen.

Putins Repressionen: Journalist fragt nach Verhaftungen - Präsident spricht von „Regeln“ und „Haltung“

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die zunehmende Repression gegen kritische Stimmen im Land verteidigt und mit dem „bewaffneten Konflikt“ gegen die Ukraine erklärt. Auf die Frage eines Journalisten zur Festnahme zweier Regierungskritiker in einer Pressekonferenz sagte Putin am Samstag (29. Juli) wörtlich: „Wir schreiben das Jahr 2023 und die Russische Föderation ist in einen bewaffneten Konflikt mit einem Nachbarn verwickelt. Und ich denke, wir müssen eine bestimmte Haltung gegenüber den Menschen einnehmen, die uns im Inland Schaden zufügen.“

+ Wladimir Putin hat die Repressionen in Russland verteidigt - gab sich jedoch auf die Frage eines Journalisten auch ahnungslos. © IMAGO/Alexander Kazakov

Putin ergänzte: „Wir müssen uns vor Augen halten, dass jeder, damit wir erfolgreich sind, auch in einem Konfliktgebiet, bestimmte Regeln befolgen muss.“

Russland-Repressionen: Kritiker verhaftet – ist das „normal“? Putin gibt sich ahnungslos

Putin tätigte seine Aussagen auf die Frage eines Journalisten der russischen Zeitung Kommersant, ob er die in den vergangenen Wochen erfolgten Festnahmen des Politologen Boris Kagarlizky und der Theaterregisseurin Jewgenija Berkowitsch kommentieren wolle. Der Journalist hatte gefragt, ob es „normal“ sei, dass die beiden wegen der „Worte, die sie gesagt oder geschrieben haben“, festgenommen wurden.

Putin entgegnete darauf, er höre die Namen der beiden „zum ersten Mal“ und „verstehe nicht wirklich, was sie getan haben oder was man ihnen angetan hat“. Er wolle jedoch seine „allgemeine Meinung zu dem Problem“ wiedergeben.

Kagarlizky – der sich in der Vergangenheit gegen die russische Offensive in der Ukraine ausgesprochen hatte – war am Mittwoch wegen des Vorwurfs festgenommen worden, öffentlich zu „Terrorismus“ aufgerufen zu haben. Berkowitsch wurde im Mai festgenommen. Ihr wird zur Last gelegt, Terrorismus „rechtfertigt“ zu haben – wegen eines von ihr im Jahr 2020 inszenierten Stücks, in dem sie die Geschichte russischer Frauen erzählte, die online rekrutiert wurden, um Islamisten in Syrien zu heiraten.

Verhaftungen in Russland: Kritik zu Ukraine-Krieg verboten

In der vergangenen Woche wurde zudem der nationalistische Blogger und frühere Separatistenführer Igor Girkin wegen „Extremismus“ festgenommen, nachdem er Putin kritisiert hatte.

Seit Beginn der Offensive russischer Soldat:innen in der Ukraine und der Verabschiedung von Gesetzen, die jegliche kritische Äußerung verbieten, mussten mehrere unabhängige russische Medien ihre Tätigkeit einstellen oder ihren Sitz außerhalb des Landes verlegen. Viele Oppositionelle gingen ins Exil oder wurden festgenommen, in tausenden Fällen wurden Geldstrafen oder lange Haftstrafen gegen Aktivist:innen, Intellektuelle, aber auch einfache Bürger:innen verhängt.

Entgegen anderslautender Berichte aus Kiew und dem Westen hat Russlands Präsident Wladimir Putin zudem ukrainische Vorstöße an der Front zurückgewiesen. „Nein, es gibt keine größeren Veränderungen“, sagte Putin am Samstagabend vor Journalist:innen in der russischen Ostsee-Metropole St. Petersburg. „Natürlich wurde der Feind überall gestoppt und zurückgedrängt.“ Rund 17 Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs hatte das ukrainische Militär hingegen erst kürzlich die Befreiung des Dorfes Staromajorske im Südosten des Landes gemeldet. Auch bei Bachmut im Osten soll es demnach Vorstöße geben.

Putin erklärte darüber hinaus, dass er für den kommenden Mittwoch ein Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan plane. Die Türkei hatte sich bis zuletzt für die Weiterführung eines Abkommens über den Export ukrainischen Getreides eingesetzt, das Russland aber letztendlich vor knapp zwei Wochen unter internationalem Protest auslaufen ließ. (rjs/afp/dpa)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Alexander Kazakov