Prigoschin ein Held oder Verbrecher? In Russlands Staats-TV herrscht Chaos

Von: Robert Wagner

Im russischen Staatsfernsehen sorgen konkurrierende Narrative zur Wagner-Gruppe für Verwirrung unter Putins Propagandisten.

Moskau – Der gescheiterte Putschversuch von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und seiner Privatarmee sorgt für Chaos im russischen Staatsfernsehen. Dessen prominenteste Köpfe wissen nicht mehr, wie sie Prigoschin und sein Handeln der Bevölkerung verkaufen sollen. Das berichtet die US-amerikanische Journalistin Julia Davis, bekannt für ihr Monitoring der russischen TV-Propaganda, im Onlinemagazin Daily Beast. Der Konflikt zwischen Wladimir Putin und Prigoschin „scheint die russische Propagandamaschinerie zum Erliegen gebracht zu haben“, schreibt Davis.

Das Problem, dem sich die Macher der Staatspropaganda gegenübersehen, ist die unklare Bewertung der Person Prigoschins und seiner Söldner nach deren Aufstandsversuch, der am 24. Juni unerwartet beendet wurde und immer noch die Gemüter in Russland bewegt. Wurde Prigoschin zuvor als patriotischer Held gefeiert, dessen Truppen einen wertvollen Beitrag zu russischen Gebietsgewinnen im Ukraine-Krieg leisteten, erfuhr er nach dem 24. Juni einen krassen Abstieg.

Prigoschin in Russlands Staats-TV: Zwielichtiger Krimineller oder nach wie vor Kriegsheld?

In vielen Darstellungen ist er nur noch ein zwielichtiger Krimineller, der einen Haufen von Sträflingen und widerwärtigen Gestalten anführt. Gleichzeitig besteht aber weiterhin das alte Narrativ vom energisch handelnden Kriegshelden. Komplettiert wird dieses Durcheinander von der Erzählung, es habe gar keinen Putschversuch gegeben, nachdem zunächst Empörung darüber vorgeherrscht hatte, dass Prigoschins verräterische Tat ungestraft blieb. Mit dieser Diskrepanz haben selbst erfahrene Kreml-Propagandisten ihre Mühe, was laut Davis daran liegen könnte, dass Prigoschins Taten direkt mit seiner jahrzehntelangen Beziehung zu Wladimir Putin zusammenhängen.

Das wurde etwa deutlich, als Eduard Petrow, ein hoher Funktionär des TV-Senders Russia-1, in dessen Sendung 60 Minuten erklärte, dass die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Prigoschin noch lange nicht abgeschlossen seien. Statt darauf einzugehen, betonte der Moderator Yevgeny Popov wiederholt, wie erfolgreich die Wagner-Gruppe in der Ukraine gewesen seien. Als andere Gäste zu Wort kamen, wechselten sie sofort das Thema, was Petrow zu der Frage veranlasste, ob sie zu viel Angst hätten, über Prigoschin zu sprechen.

Im Bemühen, den ehemaligen Putin-Vertrauten Prigoschin zu diskreditieren, wird er auch als scheinheiliger Hochstapler dargestellt. Die Sonntagssendung Vesti Nedeli bezeichnete seine Medienunternehmen als „eine Armee von Bloggern und sogenannten Journalisten“, deren Aufgabe es sei, Prigoschin als eine Art Robin Hood darzustellen. In Wirklichkeit sei dieser „Möchtegern-Robin-Hood“ aber ein gewöhnlicher Krimineller, der „das Ghetto ausraubt“. Die Moderatoren erinnerten an Prigoschins kriminelles Vorleben sowie an seine angeblichen Versuche, die Stadt St. Petersburg im Stil der Mafia zu übernehmen.

Wagner-Söldner fallen in der Gunst der Propagandisten – und steigen wieder auf

Auch einer der bekanntesten Propaganda-Lautsprecher Putins, Wladimir Solowjow, hat Schwierigkeiten, eine konsistente Darstellung des in Ungnade gefallenen Söldnerführers zu liefern. Der Moderator der Sendung Der Abend mit Wladimir Solowjow galt als wichtiger Fürsprecher Prigoschins und beteiligte sich laut Daily Beast sogar an den Dreharbeiten zu den Werbespots der Wagner-Gruppe. Nach dem 24. Juni beschwerte er sich darüber, dass die Wagner-Söldner mehr als 200 Tage gebraucht hatten, um Bachmut einzunehmen. Seinen Zuschauern warf er vor, sie zu verteidigen, und behauptete wütend, er könne Kiew in drei Tagen einnehmen.

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin: Der Konflikt zwischen ihnen bringt die russische Propagandamaschinerie in Bedrängnis. © Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa(Imago (Montage)

Als jüngst bekannt wurde, dass es wenige Tage nach der gescheiterten Revolte zu einem Treffen zwischen Präsident Putin und Prigoschin gekommen ist, änderte Solowjow erneut unerwartet seinen Kurs und lobte die Wagner-Söldner in höchsten Tönen. Er behauptete nun, dass ihr unbekannter Aufenthaltsort Teil eines ausgeklügelten Plans Putins ist. Entgegen seiner früheren Darstellung seien die Söldner Putin treu ergeben und eine wertvolle, schlagkräftige Truppe.

„Diese Leute [die Wagner-Söldner] sind gekommen, und es hat sich herausgestellt, dass sie bereit sind, jede vom Oberbefehlshaber gestellte Aufgabe zu erfüllen“, sagte Solowjow laut Daily Beast. „Das ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten! Zehntausende von gut ausgebildeten, gut ausgerüsteten Männern können an jedem beliebigen Abschnitt der Frontlinie auftauchen, weil wir jetzt wissen, dass sie nicht gegen Putin sind! Sie sagen, sie sind Putins Soldaten! [...] Wenn sie sich zu einer Faust zusammenschließen, können sie große Probleme verursachen!“