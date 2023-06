„Putins Niedergang“: Präsident drückt sich vor Bürgerfragen im Staats-TV

Von: Jacob von Sass

Teilen

Wladimir Putin sagt einen wichtigen Termin im Fernsehen ab. Jetzt wird in Russland über die Gründe spekuliert.

Moskau – Mitten im Ukraine-Krieg hat der russische Präsident Wladimir Putin einen wichtigen traditionellen Auftritt im TV abgesagt. In der Sendung Direkter Draht zu Wladimir Putin werden dem Machthaber normalerweise einmal jährlich Fragen von Zuschauern zu diversen Themen gestellt. Erst kürzlich wurde Putins Gemüt als „extrem gereizt“ beschrieben. Daran soll vor allem der Krieg Russlands in der Ukraine Schuld sein.

Laut der russischen Zeitung Kommersant soll die jetzige Situation in der Ukraine ebenfalls der Grund für die Absage des TV-Auftritts sein. So sagte eine Quelle aus dem Kreml, dass es besser sei, die Entwicklungen an der Front gegen die Truppen von Wolodymyr Selenskyj abzuwarten. Trotzdem solle die Sendung am Ende des Jahres nachgeholt werden. Das Nachrichtenportal t-online berichtete jetzt, Putin könne die Show dann allerdings perfekt als Wahlkampfmöglichkeit nutzen.

Der Kremlchef hat erneut die Sendung „Direkter Draht zu Wladimir Putin“ abgesagt. Schon im vergangenen Jahr fand die TV-Show nicht statt. © Ilya Pitalev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Putin sagt wichtigen TV-Auftritt in Russland ab: Neuer Termin wird bald verkündet

Erst im Mai sprach Kremlsprecher Dimitri Peskow davon, dass der russische Präsident an der meist im Juni stattfindenden Sendung teilnehmen werde. Im vergangenen Jahr hatte Putin seinen Auftritt ebenfalls abgesagt. In nächster Zeit wolle man einen neuen Termin für Direkter Draht zu Wladimir Putin verkünden, sagte Peskow.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Politikberater Jason Jay Smart sagte gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek: „Putin erkennt, dass die Gegenoffensive alles untergraben könnte, was er den Bürgern öffentlich sagt. Die Verzögerung ermöglicht es ihm, das Ereignis später zu nutzen, um zu rechtfertigen, warum Russland in der Ukraine Territorium verloren hat.“ So fürchte Putin vor allem die Misserfolge seiner eigenen Truppen.

Auch das amerikanische Institute for the Study of War bewertet die TV-Absage als Zeichen für „Putins Niedergang“ von einem „starken Anführer“ zu einem, der sich nur ab und zu für Infrastrukturprojekte in der Öffentlichkeit zeige. Putins Verhalten und mehrere Vorfälle deuten darauf hin, dass die Situation in Russland langsam außer Kontrolle gerät. (Jakob von Sass)