Russlands-Staatschef droht in Rede mit Bestrafung von Wagner-Chef Prigoschin

Von: Christoph Gschoßmann

Die Wagner-Gruppe lehnt sich gegen den Kreml auf. In einer Rede fordert Wladimir Putin, die Drahtzieher zu bestrafen.

Moksau - Die Konfrontation zwischen dem Kreml und der Wagner-Gruppe ist in Russland eskaliert. Präsident Wladimir Putin warf nach dem bewaffneten Aufstand des Chefs der Söldnerarmee, Jewgeni Prigoschin, den Wagner-Söldern „Verrat“ vor. Wer Waffen erhebe und bewaffneten Aufstand organisiere, werde bestraft, äußerte Putin in einer TV-Ansprache an die Nation am Samstag (24. Juni 2023). Jeder Aufstand sei ein Dolchstoß in den Rücken der eigenen Front wie im Jahr 1917 im Zweiten Weltkrieg und eine „tödliche Gefahr für Russland“. Es sei ein Versuch, das Land „an den Rand von Anarchie und Brudermord“ zu bringen.

Wladimir Putin rief zur Bestrafung der Drahtzieher des Wagner-Aufstands auf. © picture alliance/dpa/Russian Presidential Press Service/AP/dpa-Bildfunk

Putin über Wagner-Einmarsch: „Faktisch ist die Arbeit von Organen der zivilen und militärischen Führung blockiert“

Der Machthaber bestätigte die Blockade wichtiger Objekte in der südrussischen Stadt Rostow am Don durch die Söldnertruppe Wagner. „Faktisch ist die Arbeit von Organen der zivilen und militärischen Führung blockiert“, erklärte der 70-Jährige. Über die Lage das an die Ukraine grenzende Gebiet Rostow erklärte er: „Sie bleibt schwierig.“

Zuvor hatte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mitgeteilt, seine Kämpfer hätten in Rostow wichtige militärische Objekte unter ihre Kontrolle gebracht, auch einen Flugplatz. Das Verteidigungsministerium in Moskau rief die Söldner ebenfalls zum Aufgeben auf.

Nach Wagner-Einmarsch: Putin erklärt Anti-Terror-Notstand in Moskau und Umgebung

Angesichts des bewaffneten Aufstands riefen die Behörden in der Hauptstadt Moskau und Umgebung den Anti-Terror-Notstand aus. „Um mögliche Terroranschläge in der Stadt und dem Gebiet Moskau zu verhindern, ist ein Regime für Operationen zur Terrorbekämpfung eingeführt worden“, teilte das nationale Anti-Terror-Komitee am Samstag mit. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft. Der Anti-Terror-Notstand ermöglicht den russischen Behörden verstärkte Kontrollen und erleichtert Festnahmen. Ebenfalls können Telefongespräche vermehrt abgehört werden.

Welche Maßnahmen nun aber konkret in Moskau und Woronesch eingeleitet werden sollen, war zunächst unklar. Zuvor hatte bereits Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin „Anti-Terror-Maßnahmen“ verkündet. In der Metropole mit mehr als 13 Millionen Einwohnern seien bereits verstärkte Verkehrskontrollen eingeführt worden, hieß es. In der Nacht waren auch Militärfahrzeuge im Stadtzentrum unterwegs.

Auch in der Region Woronesch im Südwesten an der Grenze zur Ukraine wurde der Notstand verhängt. Russland befindet sich seit Februar 2022 Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bisher kämpfte die Wagner-Gruppe an der Seite des Kremls. (cgsc mit dpa)

Transparenzhinweis: In einer früheren Version des Artikels hat Putin in seiner Rede zu einer „Neutralisierung“ der Verräter aufgerufen. Dieses Statement hat unsere Redaktion von der Deutschen Presseagentur übernommen. Diese hat die Aussage des russischen Staatschefs inzwischen zurückgezogen. Wir haben dies korrigiert.