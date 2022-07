Schwere Verluste für Russland: Militär entwirft Notfallplan

Von: Christian Stör

Russland verzeichnet herbe Verluste im Ukraine-Krieg. Nun muss sich der Kreml etwas einfallen lassen: der News-Ticker.

Knapp fünf Monate nach der Invasion in die Ukraine kämpfen die russischen Streitkräfte mit schweren Verlusten.

Russland entwirft einen neuen Plan, um die Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Ukraine – Der Ukraine-Krieg hält auch nach 22 Wochen unvermindert an. Die russische Armee tut sich dabei deutlich schwerer als erwartet. Immer wieder fügen die ukrainischen Streitkräfte den Invasoren aus Russland schwere Verluste zu. Wie aber kann Russland diese Verluste kompensieren? Eine Denkfabrik aus den USA weist nun auf das neue Vorgehen der russischen Militärbehörden hin.

News zum Ukraine-Krieg: Russland erleidet herbe Verluste

Der Bericht des Institute for the Study of War (ISW), der sich auf ukrainische Geheimdienste stützt, zeichnet ein zunehmend verzweifeltes Bild des russischen Militärpersonals. Demnach hat das Militär inzwischen begonnen, normalerweise unqualifizierte Soldaten in Führungspositionen befördern. Zudem sollen russische Militärbeamte „spezialisierte medizinische Kommissionen bilden, um Soldaten zu identifizieren, die Krankheiten vortäuschen, um außer Dienst gestellt zu werden“.

Dem ISW-Bericht zufolge versucht Russland seine Reihen mittlerweile mit Soldaten aus den fernöstlichen Regionen wie Jakutien aufzustocken. Allerdings sollen Militärangehörige aus diesem Gebiet nicht bereit sein, „am Krieg in der Ukraine teilzunehmen, teilweise aufgrund der Tatsache, dass diese Freiwilligeneinheiten nicht auf professioneller Basis gebildet werden“.

News zum Ukraine-Krieg: Russland spricht nicht über eigene Verluste

Der Bericht erschien nur einen Tag, nachdem die US-Abgeordnete Elissa Slotkin unter Berufung auf den US-Geheimdienst dem TV-Sender CNN mitgeteilt hatte, dass mehr als 75.000 russische Soldaten verwundet oder getötet worden seien. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verkündete Anfang der Woche in einer Rede, dass fast 40.000 russische Militärangehörige im Ukraine-Krieg gestorben oder verletzt worden seien.

Der Kreml hat seit Beginn seiner Invasion in der Ukraine am 24. Februar kaum Zahlen zu den eigenen Verlusten veröffentlicht und in jüngerer Zeit heruntergespielt, dass sein Militär überhaupt Verluste erleidet. (cs)