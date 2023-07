Ukraine verliert fast ein Drittel aller Bradley-Panzer bei Offensive

Von: Franziska Schwarz

Zahlreiche Schützenpanzer von Typ Bradley (Symbolbild) sind im Ukraine-Krieg bereits zerstört worden. © Imago

Die Schützenpanzer vom Typ Bradley wollte sich Russland im Ukraine-Krieg als „Trophäen“ sichern. Das ist den Angreifern nun offenbar gelungen.

Kiew – Zur Gegenoffensive im Ukraine-Krieg kursieren neue Zahlen. Die Abwehr der Russen kommt nur langsam voran. Und wenn es stimmt, was mehrere westliche Medien berichten, hat die Ukraine inzwischen fast ein Drittel ihrer Bradley-Schützenpanzer verloren.

So berichtete zum Beispiel die New York Times, dass die vom Westen ausgebildete 47. mechanisierte Brigade der Ukraine innerhalb von nur zwei Wochen 30 Prozent ihrer Bradleys verloren hätte. Die USA hatten die Panzer geliefert. Russland hatte angesichts der Ankündigung Fake News zu den Bradleys verbreitet, bevor sie überhaupt in der Ukraine ankamen. Nach Angaben des Magazins für Europäische Sicherheit & Technik vom Januar sollte die Ukraine 59 Bradley-Panzer erhalten.

„Panzerkiller“ Bradley und deutscher Leopard im Ukraine-Krieg

Pentagon-Quellen hatten die Bradleys als „Panzerkiller“ angepriesen, schrieb nun das Military Watch Magazine. Auch andere Beobachter fanden den Bradley interessanter als den Leopard. Doch Anfang Juni waren die ersten Bilder von im Ukraine-Krieg zerstörten Bradleys aufgetaucht.

Die neuen Berichte fügen dem Ruf vieler wichtiger westlicher Waffensysteme „großen Schaden“ zu, meint das Military Watch Magazine, und führte aus, dass die Ukrainer auch deutsche Leopard-2-Panzer wiederholt von der Front abgezogen hätten. Der britische Panzer vom Typ Challenger 2 sei bislang „nachweislich“ überhaupt nicht im Kampf eingesetzt worden. Erbeuten die Russen Panzer, können sie Erkenntnisse zu Panzerung und Schwachstellen sammeln.

Dazu muss gesagt werden, dass das Military Watch Magazine als Quelle umstritten ist. Das Portal wird auch gerne in russischen Medien zitiert.

Russland prahlt im Ukraine-Krieg mit Panzerabwehrrakete

Unterdessen loben russische Quellen die Leistung der neuen Panzerabwehrrakete Vikhr-1, die von Ka-52-Kampfhubschraubern eingesetzt wird und mehrfach in Filmmaterial zu sehen war, in dem Bradleys zerstört wurden, hieß es weiter. So habe die russische Regierung am 16. Juli ein Video davon veröffentlicht, wie eine Vikhr-1 ein ukrainisches Fahrzeug binnen Sekunden in Flammen aufgehen lässt.

US-Waffenexporte und Bradley-Verluste im Ukraine-Krieg

Die US-Waffenexporte hingegen werden unter den Bradley-Verlusten im Ukraine-Krieg nicht leiden, schätzt das Military Watch Magazine. Die USA haben Hunderte dieser Fahrzeuge in ihren Beständen. Sie werden seit fast 30 Jahren nicht mehr neu produziert, da sie zuletzt unzureichend geschützt für „hochintensive Konflikte“ kritisiert wurden. Aus diesen zwei Gründen, dem Alter der Bradleys und wegen ihres Produktionsstopps „untergräbt ihre Zerstörung, selbst in großer Zahl, die amerikanischen Interessen nicht wesentlich“, schrieben die Waffenexperten.

Die US-Regierung mit Präsident Joe Biden hatte laut dem Military Watch Magazine wiederholt deutlich gemacht, dass sie weitere Waffenlieferungen vom militärischen Erfolg der Ukraine an der Front abhängig machen will. Aus einem Überblick vom Juni kann man sich in etwa errechnen, wie viele Panzer die Ukraine für ihre Gegenoffensive noch hat. (frs)