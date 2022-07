Schwere Verluste für Russland: Ukrainisches Militär meldet Abschuss von russischen Raketen

Von: Tobias Utz, Sandra Kathe

Täglich sterben Soldaten im Ukraine-Krieg, auf beiden Seiten. Auf russischer Seite ist die Datenlage allerdings deutlich besser als auf der ukrainischen.

Die Gefechte und Angriffe im Ukraine-Krieg toben vor allem im Osten des Landes. Das Militär der Ukraine leistet heftigen Widerstand.

Laut Angaben der ukrainischen Militärführung sollen auf russischer Seite bereits über 36.000 Soldaten gefallen sein. Über 1500 Panzer und 200 Flugzeuge wurden zerstört.

Russland selbst macht nur selten Angaben über eigene Verluste im Krieg.

Update von Dienstag, 5. Juli, 18.24 Uhr: Der Luftverteidigung des ukrainischen Militärs soll am Dienstagvormittag der Abschuss mehrerer russischer Raketen gelungen sein. Das berichtet die zuständige Militärführung am Dienstagnachmittag über die sozialen Medien. In einem dazu veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Verteidigungswaffen mehrere Raketen abfangen. Laut Informationen der ukrainischen Militärführung sollen die russischen Angriffe den nahe beieinander gelegenen Städten Mykolajiw und Baschtanka im Süden der Ukraine gegolten haben.

Erstmeldung von Dienstag, 5. Juli, 12.48 Uhr: Kiew/Moskau – Der ukrainische Generalstab hat die Statistik zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg aktualisiert. Demnach sind bereits 36.350 Soldaten gefallen. Zudem wurden bereits 1594 Panzer und 217 Militärflugzeuge zerstört – ein Überblick.

Obwohl die russischen Truppen in der Ostukraine große Gebiete besetzt halten, leisten die Verteidiger heftigen Widerstand. (Symbolfoto) © Sergei Supinsky/AFP

News zum Ukraine-Krieg: Russlands Verluste in der Übersicht

Soldaten: 36.350

Flugzeuge: 217

Hubschrauber: 187

Panzer: 1594

Panzerkampfwagen: 3772

Artilleriesysteme: 806

Luftabwehrsysteme: 105

Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 247

Autos und andere Fahrzeuge: 2634

Schiffe: 15

Unbemannte Kampfdrohnen: 660

Stand: Dienstag, 5. Juli 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

(tu mit dpa/AFP)