Nächster „plötzlicher und tragischer“ Todesfall unter Putins Anhängern

Von: Sophia Lother

Wladimir Putin bei einem Treffen zum Thema militärischer Schiffsbau im jahr 2016. Alexander Buzakow ist links im Bild zu sehen. (Archivfoto) © Russian Look/Imago

Ein weiterer Todesfall eines wichtigen Mannes in Putins Reihen sorgt für Aufsehen. Die Umstände sind undurchsichtig.

Moskau – Erneut ist es in den Reihen von Wladimir Putin zu einem offenbar tragischen Todesfall gekommen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs nehmen die Meldungen über verstorbene Anhänger des Kreml-Chefs stetig zu.

Alexander Sergeevich Buzakow, Generaldirektor der JSC Admiralitätswerft ist „plötzlich“ verstorben, meldet die Werft selbst in einer Pressemitteilung. Für Putin war er auch im Krieg eine wichtige Schlüsselfigur.

News im Ukraine-Krieg: Neuer „plötzlicher“ Todesfall in Putins Reihen

Buzakow war als Generaldirektor für die russische Amdmiralitätswerft vor allem am Bau nicht-nuklearer U-Boote beteiligt. Diese unterstützen Russland dabei, seine Vorherrschaftsstellung im Schwarzen Meer im Krieg zu nutzen. Demnach wurden Vorwürfe laut, dass Kalibr-Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abgefeuert wurden. Da die Raketen eine Reichweite von knapp 2000 Kilometern haben, können diese eine große Menge an Zielen im Gebiet der Ukraine angreifen.

Nun ist Buzakow im Alter von 66 Jahren eines „plötzlichen“ und laut der russischen Nachrichtenagentur TASS auch „tragischem“ Tod erlegen. Vor allem unter russischen Oligarchen kam es seit Beginn des Ukraine-Konflikts im vergangenen Jahr zu einigen offenbar weitreichend ungeklärten Todesfällen:

News zum Ukraine-Krieg: Viele ungeklärte Todesfälle unter russischen Oligarchen

Laut dem Bankier German Gorbuntsov ist die Reihe mysteriöser Todesfälle unter russischen Oligarchen in den letzten Monaten „kein Zufall“, wie er in einer Dokumentation betonte. „Seit die Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, sieht es so aus, als sei der Kuchen geschrumpft“, erklärt der Finanzier Bill Browder ebenfalls in jener Doku. „Jetzt kämpft ein Haufen Leute um eine kleinere Menge Geld“, sagt er und spricht auch von einem „Aufräumen“ bei Gazprom, was einer Verschleierung von Straftaten dienen könnte.

Während im Hinblick auf die russischen Oligarchen das ein oder andere Mal nähere Informationen zu deren Tod an die Öffentlichket drangen, ist über den Tod des Generaldirektors Buzakow kaum etwas bekannt. „Der plötzliche Tod der Honoured Admiralty A.S. Buzakow ist ein irreparabler Verlust für Verwandte, Freunde und die gesamte Belegschaft von JSC „Admiralty Shipyards“, schließt lediglich die Pressemitteilung der Werft. (slo)