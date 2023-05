Wagner-Söldner im Ukraine-Krieg - Droht Putin eine Meuterei?

Von: Magdalena Fürthauer

Teilen

Ein Ex-Separatistenführer beschuldigt Wagner-Chef Prigoschin, eine Rebellion gegen Wladimir Putin anzuzetteln - mit „katastrophalen Konsequenzen“ im Ukraine-Krieg.

Moskau - Beinahe ebenso lang wie der Ukraine-Krieg selbst dauert mittlerweile der Streit zwischen dem Ex-Separatistenführer in Donezk, Igor Girkin, und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an. Nun warnt Girkin sogar vor einer „Meuterei gegen Putin“ durch die Söldnertruppe, wie er laut dem amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek am Samstag auf seinem Telegramkanal schrieb.

Ukraine-Krieg: Hardliner Girkin bezichtigt Wagner-Chef Prigoschin der „militärischen Rebellion“

Erst vor Kurzem prognostizierte Wagner-Chef Prigoschin das Ende seiner Söldnertruppe und drohte offenbar auch damit, sie aus Bachmut abzuziehen. Für Girkin sei eine solche Ankündigung „ohne die Zustimmung der obersten Befehlshaber eine militärische Rebellion und nichts anderes.“

Prigoschin war bereits zuvor mit seiner offenen Kritk an Putin und seiner Kriegsführung aufgefallen, wonach die Wagner-Söldner nicht mit ausreichend Munition ausgestattet werden würden. Neben Russland hat allerdings auch die USA ein Munitionsproblem im Ukraine-Krieg.

Meuterei gegen Putin? Wagner-Chef bewirke „katastrophale Konsequenzen“ für Russland im Ukraine-Krieg

Girkin spricht in seinem Telegram-Kanal von einer „offenen Erpressung“ des Wagner-Chefs an die russische Militärführung. Prigoschin sei sich darüber hinaus bewusst, dass der Rückzug seiner Söldnertruppe „katastrophale Konsequenzen“ für Russland im Ukraine-Krieg und der geplanten Frühjahrsoffensive mit sich bringe.

Prigoschin habe den russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu in einem Brief vor seinem Vorhaben gewarnt und eine schnellstmögliche Lösung gefordert. Ob eine solche Warnung tatsächlich ausgestellt wurde, lässt sich nicht bestätigten.

Laut einem ehemaligen Separatistenführer könnte Putin eine Meuterei durch Wagner-Chef Prigoschin drohen. © IMAGO/Alexander Demianchuk/ITAR-TASS

Die Nachrichtenagentur Reuters habe allerdings laut Newsweek bereits am Freitag davon berichtet, dass der Wagner-Chef Wladimir Putins Regime offen für die herben Verluste seiner Söldnertruppe im Ukraine-Krieg verantwortlich mache.

Ukraine-Krieg: Scharfe Kritik an Wagner-Chef Prigoschin - Rebellion gegen Putin geplant?

Girkin kritisiere weiter via Telegram, wie „enorm schlecht“ Prigoschin über die russische Militärführung spreche. Ihn zu ersetzen, sei laut dem Ex-Separatistenführer und Hardliner im Ukraine-Krieg „dringend notwendig.“

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

Sowohl die politischen Ambitionen des Wagner-Führers, wie etwa eine eigene Partei gründen zu wollen, als auch seine „Psychopathie und Kriegsverbrechen seiner Organisation“ würden sowohl der Söldnertruppe als auch „dem Ziel des Sieges über die Ukraine“ schaden, so Girkin weiter.

Putin drohe demnach eine Meuterei, die es schleunigst zu unterbinden gelte. Weder seitens der russischen Regierung noch Prigoschins selbst gibt es dazu zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels (Sonntag, 30. April) eine Stellungnahme. (mef)