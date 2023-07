Hälfte der russischen Verluste hätte durch bessere Erste Hilfe verhindert werden können

Von: Hannes Niemeyer

Auch auf russischer Seite sind die Verluste im Ukraine-Krieg groß. Britische Geheimdienste berichten nun, dass ein Großteil der Todesfälle wohl recht einfach hätte verhindert werden können.

London – Die Ukraine holt sich im Krieg immer mehr Gebiete des eigenen Landes zurück. Unter anderem rückten die Soldaten kürzlich auch in der Region Bachmut weiter vor, sollen laut eigenen Angaben ein wichtiges Gebiet zurückerobert haben. Blutig geht es bei den Kämpfen im Land immer noch zu. Die Verlustzahlen steigen von Tag zu Tag.

Nicht nur die angegriffene Ukraine, auch die russische Seite hat es, was die Anzahl toter Kämpferinnen und Kämpfer im Krieg angeht, hart getroffen. Laut Berechnungen unabhängiger russischer Medien sollen laut Kriegsausbruch schon mindestens 47.000 russische Soldatinnen und Soldaten seit dem Einmarsch in das Nachbarland getötet worden sein. Daneben gibt es zahlreiche Verletzte. Laut britischen Geheimdiensten hat die hohe Anzahl eine medizinische Versorgungskrise im Land ausgelöst.

Verluste im Ukraine-Krieg: London sieht medizinische Versorgungsprobleme auf russischer Seite

„Der Zustrom militärischer Opfer hat wahrscheinlich die normale Bereitstellung einiger russischer zivil-medizinischer Dienste beeinträchtigt, insbesondere in den Grenzregionen zur Ukraine“, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag mit. „Wahrscheinlich sind spezialisierte Militärkrankenhäuser für Verletzungen von Offizieren reserviert.“

Aber nicht nur das. Auch im Kriegsgeschehen selber gibt es immer wieder Berichte über schlechte Grundausstattungen der Kämpfenden, beispielsweise an der Front. Erst kürzlich sollen Soldaten einer russischen Einheit mit der Kampfverweigerung gedroht haben, da es nicht ausreichend Verpflegung und Wasser gebe. Auch medizinisch scheint die Versorgung nicht auf einem entsprechend benötigten Niveau zu sein.

Eine ukrainische Panzerhaubitze „Bohdana“ feuert auf russische Stellungen. © dpa/AP | Evgeniy Maloletka

Hätte gute Erste Hilfe 50 Prozent der russischen Verluste verhindert? „Eine der Hauptursachen für vermeidbare Todesfälle“

Angesichts von 400 Opfern im Durchschnitt pro Tag seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 herrsche eine Versorgungskrise bei der Betreuung verletzter russischer Soldaten. Das Ministerium zitierte den Leiter der Kampfmedizin-Ausbildung des Rüstungsunternehmens Kalaschnikow mit den Worten, bis zu 50 Prozent der Getöteten hätten bei angemessener Erster Hilfe gerettet werden können. Dass Verletzte nur langsam evakuiert und Verbandsmaterial unsachgemäß verwendet werde, sei „eine der Hauptursachen für vermeidbare Todesfälle und Amputationen“, hieß es unter Berufung auf Medienberichte.

Wie hoch die Verlustzahlen auf russischer Seite sind, lässt sich kaum gesichert sagen. Die Angaben variieren regelmäßig. Erst kürzlich etwa meldete die Ukraine, Russland habe allein seit Beginn der Gegenoffensive 31.000 Soldaten verloren. (han/dpa)