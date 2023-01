Russlands „Fünfte Kolonne“ arbeitet in der Ukraine – Lebendiger als gedacht

Von: Foreign Policy

Teilen

Eine Straßenszene aus Kachowka bei Cherson - die Ukraine fürchtet russische Kollaborateure, nicht nur in Frontnähe. (Archivbild) © IMAGO/Andrei Rubtsov

Ein Jahr nach der Invasion ist die Ukraine von russischen Kollaborateuren und Sympathisanten durchsetzt. „Es ist schwierig, jemandem zu vertrauen“, sagt sogar eine Ärztin.

Die Ukraine hat nicht nur an der Front mit Attacken zu kämpfen: Das Land fürchtet russische Kollaborateure und Informanten.

Vom Geheimdienst bis zur Ärztin kursiert die Sorge vor Verrätern, zeigt ein Ortsbesuch in Cherson.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 17. Januar 2023 das Magazin Foreign Policy.

Cherson – Fast ununterbrochen ist Gefechtslärm zu hören. Eine ältere Frau in der Nähe des Hauptkrankenhauses von Cherson hält einen Moment inne – neben sich einen Einkaufswagen mit mehreren Wasserflaschen, die sie gerade am Ufer des Dnipro aufgefüllt hat.

„Es war besser, als die Russen hier waren“, sagt sie. Und so oder so „gehört die Krim rechtmäßig zu Russland“. Sie fährt fort, lobt Wladimir Putin, lehnt es ab, ihren Namen zu nennen oder sich fotografieren zu lassen, und erklärt, dass sie mit 75 Jahren immer noch „jung im Herzen“ sei. Mehrere ukrainische Soldaten versammeln sich um sie. Eine Rakete schlägt in der Nähe ein, laut und deutlich, und dann noch eine. Wenige Augenblicke später ist die Frau mit ihrem zweirädrigen Wagen wieder unterwegs. Die Soldaten haben in der Zwischenzeit die Polizei informiert.

„Jeder kann ein russischer Kollaborateur oder Verräter sein - Alter, Geschlecht oder Herkunft spielen keine Rolle“, erklärt Major Serhij Zehotskij von der 59. motorisierten Brigade und fügt hinzu, dass es Aufgabe der Polizei und nicht der Armee sei, „herauszufinden, wo sie lebt, mit wem sie spricht und ob sie in illegale Aktivitäten verwickelt ist“. „Die größten Kollaborateure sind aus Cherson abgehauen, aber viele sind geblieben“, sagt er.

„Russlands Agenten sind überall“: Ukraine fürchtet Putins „fünfte Kolonne“

Informanten, Verräter und Kollaborateure haben Russland in seinem Ukraine-Krieg von Anfang an unterstützt. Sie haben dabei geholfen, Ziele im ganzen Land zu lokalisieren, und es ist ihnen sogar gelungen, die Regierung zu infiltrieren. Im vergangenen Jahr wurden Tausende von Menschen festgenommen, Hunderte von Gerichtsverfahren wurden eingeleitet.

„Russische Agenten sind überall: in der Regierung, in der Justiz und in der Kirche. Darunter sind auch Parlamentsmitglieder, Richter, Priester und natürlich Zivilisten“, sagt Irina Fedoriw, Chefredakteurin von Chesno, einer in Kiew ansässigen gemeinnützigen Organisation, die seit zehn Jahren in der Ukraine tätig ist und seit Beginn der umfassenden Invasion mehr als 1.000 Kollaborateure enttarnt hat, von denen 47 Prozent Politiker und 27 Prozent Richter sind.

„Kollaborateure haben das gesamte System infiltriert - die Polizei, die Gerichte, sogar die Regierung. Viele Menschen wurden verhaftet, aber nur wenige Fälle landeten vor Gericht“, erklärt sie. „Das liegt daran, dass das System von innen her korrupt ist. Wir müssen es dringend reformieren. Wir haben immer noch Abgeordnete von pro-russischen Parteien im Parlament. Wir haben pro-russische Richter. Warum behalten wir sie dort? Wir müssen sie loswerden. Sonst machen wir unser eigenes Land kaputt.“

Russlands Einfluss in der Ukraine ist tief verwurzelt – Sogar in Selenskyjs Sitcom wurde russisch gesprochen

Seit dem Beginn der Invasion hat es zwar drastische Veränderungen gegeben, dennoch ist der russische Einfluss in vielen Teilen der Ukraine, die von 1922 bis 1991 fast 70 Jahre lang Teil der Sowjetunion war, nach wie vor tief verwurzelt. In der Ideologie des Kreml gehört die Ukraine immer noch weitgehend zum historischen Teil Russlands. In der gesamten Ostukraine wird traditionell Russisch gesprochen – auch wenn viele inzwischen auf Ukrainisch umgestiegen sind – und es gab viele russische Propaganda-Fernsehkanäle, die vor allem von der älteren Bevölkerung gesehen wurden.

Sogar in der berühmten Fernsehsendung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, „Diener des Volkes“, sprachen die meisten Figuren Russisch. Doch seit der Maidan-Revolution 2013/14 – und vor allem seit dem Beginn der russischen Invasion im vergangenen Jahr – werden die historischen Beziehungen zwischen den Menschen vor allem in der Ostukraine und in Russland neu bewertet.

Ukraine-Geheimdienst warnt vor „Maulwürfen und Verrätern“ – „feindliche Agenturen“ in den höchsten Behörden

Der frühere ukrainische Präsident Wiktor Janukowitsch, der während der Revolution gestürzt wurde, hat sich während seiner Amtszeit konsequent für enge Beziehungen zu Russland eingesetzt und lebt heute dort im Exil. In den letzten Jahren wurden in der gesamten Ukraine mehr als 15 pro-russische politische Parteien verboten.

Auch der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) müsse „von Maulwürfen und Verrätern gesäubert werden“, räumt Sprecher Artem Dechtiarenko ein und erklärt, die Behörde habe dem besondere Bedeutung beigemessen. „Es gibt leider feindliche Agenten in den höchsten Behörden und unter hochrangigen Beamten“, sagt er und verweist auf einige der jüngsten Erfolge des SBU.

Seit Februar 2022 haben die Ermittler des SBU rund 2.500 Strafverfahren aufgrund von Anzeichen für kollaborative Aktivitäten eingeleitet, 600 feindliche Agenten und Spione festgenommen und mehr als 4.500 Cyberangriffe und Vorfälle auf staatliche Einrichtungen neutralisiert - dreimal mehr als im Vorjahr. Ein Mann, der den Russen Informationen über kritische Infrastruktureinrichtungen in der Region Donezk geliefert und versucht hatte, ukrainische Raketenwerfer zu orten, wurde zuletzt zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Russlands Spione: Festnahmen und harte Urteile in der Ukraine

In zwei weiteren Fällen wurden der Leiter einer Direktion der ukrainischen Industrie- und Handelskammer und der Leiter einer Abteilung des Sekretariats des Ministerkabinetts in Kiew festgenommen. Beide hatten nachrichtendienstliche Informationen über die Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine sowie personenbezogene Daten ukrainischer Strafverfolgungsbeamter an Russland weitergegeben.

„Die Suche nach Kollaborateuren, russischen Spionen und Agenten ist eine ununterbrochene Aufgabe und eine unserer wichtigsten Prioritäten. Wir arbeiten mit der lokalen Bevölkerung zusammen. Wir suchen nach Zeugen von Kriegsverbrechen und hören uns an, was die Anwohner über Verräter und Kollaborateure zu berichten haben“, so SBU-Sprecher Dechtiarenko.

Ukraine fordert Hinweise von Bürgern: „Wissen Sie etwas über Kollaborateure?“

Im ganzen Land und insbesondere in kürzlich befreiten Städten wie Cherson fordern indes Plakate die Zivilbevölkerung zur Hilfe auf. „Wissen Sie etwas über Kollaborateure oder Verräter? Informieren Sie uns“, heißt es auf einem neu angebrachten Plakat am Ortseingang von Cherson. Die meisten Zivilisten kennen Geschichten über Kollaborateure, die ihnen nahe sind: ein Nachbar, der russische Propaganda in sozialen Netzwerken verbreitete, oder ein Kollege, der der Spionage beschuldigt wurde. Und während einige Fälle von Zusammenarbeit offensichtlich sind, sind die Absichten vieler Menschen verborgen.

Im Regionalen Kinderkrankenhaus von Cherson sprach die Chefärztin Inna Holodnyak von ihrem „Schmerz und ihrer Enttäuschung“, als sie herausfand, dass sich einer ihrer langjährigen vertrauten Kollegen und angesehener Arzt als Kollaborateur entpuppte. „Er war der einzige Arzt im Krankenhaus, der sich für die Zusammenarbeit mit den Russen entschied. Er hat ihnen sogar alle unsere Krankenakten ausgehändigt“, sagt sie und fügt hinzu, dass er inzwischen in das von Russland besetzte Gebiet geflohen sei.

Zu Beginn der Besetzung von Cherson hatte Holodnyak etwa 300 Patienten im Krankenhaus. Heute sind nur noch wenige Kinder übrig, darunter auch Krebspatienten, die ihre Behandlung nicht erhalten konnten. Die meisten anderen wurden bei der Ankunft der Russen evakuiert. Heute sind Strom, Wasser und Medikamente immer noch knapp.

Ukraine und Putins „Fünfte Kolonne“: „Es ist schwierig, jemandem zu vertrauen“

Holodnyak weigerte sich, mit den Russen zusammenzuarbeiten – obwohl sie wusste, dass diese Entscheidung sie das Leben kosten könnte. Sie verbrachte mehrere Monate in einem Versteck, nachdem es zu gefährlich geworden war, in der Klinik zu arbeiten. Aber sie kehrte in ihr Büro zurück, sobald die Stadt befreit worden war. „Inzwischen musste ich mir eingestehen, dass es überall russische Kollaborateure gibt: an jedem Arbeitsplatz, in jeder Stadt. Es ist schwierig, jemandem zu vertrauen“, sagt sie.

„Es gibt noch eine Menge zu tun“, sagt Fedoriw von Chesno. Ihre Organisation ist zwar nach wie vor eine unabhängige Überwachungsorganisation, hat aber seit Beginn der groß angelegten Invasion gelegentlich direkt mit der Polizei und dem Geheimdienst des Landes zusammengearbeitet. „Wir bleiben kritisch gegenüber der Regierung, aber wir müssen auch mit ihr zusammenarbeiten. Die Zeiten sind jetzt anders. Wir befinden uns im Krieg, und wir müssen alle gemeinsam kämpfen.“

Von Stefanie Glinski

Stefanie Glinski ist Journalistin und berichtet über Konflikte und Krisen mit Schwerpunkt auf Afghanistan und dem Nahen Osten. Twitter: @stephglinski

Dieser Artikel war zuerst am 17. Januar 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com