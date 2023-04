Staats-TV fordert Ausbildung schottischer Terroristen durch Russland

Von: Magdalena Fürthauer

Im russischen Staats-TV wird gefordert, schottische Terroristen gegen die Ausbildung von Ukrainern einzusetzen. Dies soll vor allem Großbritannien treffen.

Moskau - Der Ukraine-Krieg tobt seit über einem Jahr, ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Vielmehr haben sowohl die ukrainische als auch russische Seite hohe Verluste zu verzeichnen. Dass man in der Not auch auf etwas gewagtere Taktiken zurückgreifen könnte, zeigt wohl eine Diskussionsrunde im russischen Staatsfernsehen, wie das Oppositionsmedium Nexta berichtet.

Russland: Sollen schottische Terroristen Ausbildung ukrainischer Soldaten verhindern?

Die Nachrichtenseite teilte auf Twitter einen 40-sekündigen Ausschnitt einer russischen TV-Diskussion. Wer die Teilnehmer sind oder worüber sie zuvor gesprochen haben, wird daraus nicht ersichtlich. Offenbar geht es um die Ausbildung ukrainischer Soldaten durch Großbritannien. Erst im Februar gab die dortige Regierung bekannt, 10.000 Ukrainer an verschiedenen Standorten im Land für den Kampfeinsatz ausgebildet zu haben.

Sowohl die USA als auch Großbritannien bilden ukrainische Soldaten für den Krieg aus. Dies sollen laut einem russischen TV-Diskussionsteilnehmer schottische Terroristen künftig verhindern. © IMAGO/Artur Widak/NurPhoto

Ein solches Vorgehen legen auch die sogenannten Ukraine-Leaks nahe, wobei die englische Regierung Zweifel an der Echtheit des Großteils der Dokumente anbrachte. In der russischen TV-Diskussion kommt schließlich ein Mann zu Wort, der die Aufregung um die Ausbildung von Soldaten in Großbritannien für den Ukraine-Krieg nicht verstehe. Er hat stattdessen einen anderen Vorschlag.

Ukraine-Krieg: Russischer TV-Diskussionsteilnehmer will schottische Terroristen ausbilden lassen

„Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum wir nicht schottische Terroristen ausbilden“, die anschließend die Briten an der Ausbildung der Ukrainer hindern würden, meint der Mann in dem Video-Ausschnitt. Der Moderator spricht ihn mit dem Namen Mikhail Borisovich an, wobei es sich vermutlich nicht um den russischen Oppositionellen im Exil handeln dürfte.

Die Ausbildung von Terroristen sei keine russische Methode, entgegnet der Moderator. „Ich spucke darauf, was wir als unsere Methoden ansehen und was nicht. Wir befinden uns im Krieg. Wir sollten das tun, wenn wir es können“, entgegnet Borisovich.

Russisches Staats-TV: Schottische Terroristen sollen in Sibirien für den Ukraine-Krieg ausgebildet werden

Die übrigen Diskussionsteilnehmer erwidern seiner Ansage nichts, zeigen sich von seiner Wortwahl allerdings amüsiert. Borisovich, dessen Beruf oder Rolle im Ukraine-Krieg ebenso unklar ist, meint darüber hinaus, dass Russland noch keine ähnliche Anzahl an Menschen wie Großbritannien für den Einsatz vorbereitet habe.

„Ich versichere Ihnen: Wenn wir 15.000 schottische Freiwillige in Sibirien ausbilden, werden sie aufhören, Ukrainer vorzubereiten“, meint er abschließend. Warum jener Diskussionsteilnehmer ausgerechnet von „schottischen Terroristen“ gesprochen hat, ist nicht bekannt. Auch von offizieller russischer Seite gab es Stand Sonntag, 30. April, keine Reaktion auf die Sendung über den Ukraine-Krieg. (mef)