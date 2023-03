Steigt Putin auf Unterwasser-Krieg um? Britisches Institut warnt vor Angriffen mit U-Booten

Von: Stephanie Munk

Teilen

Ein Durchbruch an der Front bleibt aus - wie also verfährt Putin weiter im Ukraine-Krieg? Britische Experten befürchten einen Angriff auf ukrainischen Handel.

London – Was ist die nächste Stufe im Ukraine-Krieg? Während immer wieder befürchtet wird, dass Russlands Präsident Wladimir Putin mangels Erfolgen an der Front auf Atomwaffen setzen könne, haben die Forscher der britischen Denkfabrik „Royal United Service Institute“ (kurz: RUSI) eine andere Vermutung: Russland könne auf den Unterwasserkampf per U-Boot setzen, um die Ukraine wirtschaftlich in den Ruin zu treiben. Russland baut laut früheren Berichten seit einige Zeit mit Nachdruck am Ausbau seiner U-Boot-Flotte.

Nächste Stufe im Ukraine-Krieg? Russlands Präsident Wladimir Putin könnte auf U-Boote setzen. Hier ist er in einem russischen Forschungs-U-Boot zu sehen. © Alexei Nikolsky/Imago

Putins neue Strategie könnte wirtschaftlichen Ruin der Ukraine bezwecken

Seit Beginn des Winters versucht Putin, die Moral der Ukrainer zu schwächen, indem er beinahe täglich Luftangriffe auf ukrainische Infrastruktur befiehlt. Ein Winter ohne Heizung, Elektrizität und Wasser sollte die Ukraine offenbar zum Aufgeben zwingen. Der Versuch misslang bisher. Die Ukraine wehrt sich unvermindert gegen eine russische Vereinnahmung ihres Landes, wie der seit Monaten währende Kampf um Bachmut zeigt.

Putins neue Strategie könne es sein, der Ukraine wirtschaftlich so massiv zu schaden, dass sie in die Knie sinkt, glauben die Experten der RUSI-Denkfabrik. „Sollte der Konflikt einen Punkt dauerhafter, eingefrorener Pattsituation erreichen, könnte Russland seinen militärischen Fokus darauf verlagern, die ukrainische Wirtschaft zu zermürben“, schreiben sie in ihrer aktuellen Analyse. Und zwar, indem russische U-Boote ukrainische Schiffe angreifen, die Weizen, Sonnenblumenkerne, Mais und andere für die Ukraine existenzielle Exportprodukte auf dem Wasser transportieren.

Angriffe auf ukrainische Handelsschiffe hätte zwei Effekte

Dies würde zwei Effekte haben, schreiben die Experten: Einerseits würden die Ukraine um Exporteinnahmen gebracht, die sie dringend brauche, um ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten und Waffen zu bezahlen. Andererseits würden ausbleibende Weizen- und andere Exporte die Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe treiben und Hungerkrisen auslösen. Putin käme dies wohl gelegen, denn das könnte die Bereitschaft vieler Länder schmälern, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Stattdessen könnte Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einem Kompromiss unter Putins Bedingungen gedrängt werden.

Handelsblockade über den Seeweg politisch zu riskant für Russland

Russland könnte ukrainische Exportschiffe zwar auch über den normalen Seeweg blockieren, schreckt aber wohl davor zurück, schreiben die Experten. In den ersten Kriegsmonaten blockierte Russland ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer, was zu explodierenden Lebensmittelpreisen und weltweiten Protesten führte. Ein Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der Türkei behob die Blockade vorerst. Würde Putin erneut zu einer offenen Blockade greifen, würde Russland einen hohen politischen Preis zahlen, heißt es.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Anonymer und leichter zu leugnen wären dagegen Unterwasser-Angriffe auf ukrainische Exportschiffe durch russische U-Bote. Ein U-Boot der russischen Marine könne in einem einzigen Einsatz heimlich bis zu 24 Seeminen legen, heißt es im RUSI-Bericht. Obwohl die Welt natürlich sofort Russland für derartige Angriffe verdächtigen würde, könne der Kreml sie erst einmal bestreiten und die Verantwortung sogar der Ukraine zuschieben. Internationale Untersuchungen wären möglicherweise nötig – und „einige westliche Regierungen“ würden sich „über einen Vorwand freuen, um eine militärische Konfrontation mit einem nuklear bewaffneten Russland zu vermeiden“, schreibt das US-Wissenschaftsmagazin Popular Mechanics dazu.

Ukraine kann U-Boot-Angriffe Russlands nur schwer abwehren

Die Ukraine würde einem möglichen U-Boot-Angriffe Russland relativ machtlos gegenüberstehen, so die Autoren des britischen Berichts. Das Land verfüge nicht über die technische Ausrüstung, um U-Boot-Angriffe erfolgreich abzuwehren. Da diese Systeme extrem teuer seien, sei es auch nicht wahrscheinlich, dass westliche Länder sie der Ukraine zur Verfügung stellten. Zudem sei das ukrainische Militär nicht entsprechend ausgebildet. Die ukrainische Armee sei außerdem durch das Kriegsgeschehen an Land schon so sehr gebunden und strapaziert, dass Ressourcen für die Unterwasser-Abwehr schlichtweg fehlten.

Geschickte Taktiken der Ukraine könnten Russland zu schaffen machen

Dennoch stehe die Ukraine nicht völlig hilflos da: Sie könne sich darauf fokussieren, die russischen U-Boot-Kommandanten bei ihren Einsätzen geschickt zu stören und zu verunsichern. Eine mögliche Taktik wäre, Gebiete, in denen U-Boote operieren, mit ferngesteuerten Minen zu überziehen, heißt es im britischen Bericht.

Eine andere Möglichkeit sei, Aufklärungsdrohnen mit Sonar-Bojen und leichten Torpedos auszustatten und gegen die U-Boote einzusetzen. Dies funktioniere nicht perfekt, doch immerhin müsse „ein verantwortungsbewusster U-Boot-Kommandant ausweichen, wenn er ein pingendes Sonar entdeckt“. Einige Drohnen könnten auch mit Täuschkörpern ausgestattet werden, die das akustische Signal eines Angriffs nur simulieren. Dies seien kostengünstige Möglichkeiten für die Ukraine, einen U-Boot-Krieg Russlands zwar nicht vollends abzuwehren – aber zumindest massiv zu stören.

Die finnische Küstenwache ist unterdessen wegen Putins „Schattenflotte“ in Sorge, sogar eine Umwelt-Katastrophe in der Ostsee wird für möglich gehalten. Sorge gibt es außerdem, dass Putin auch Atom-Schiffe in der Ostsee stationieren wird. (smu)