„Millionen Menschen töten“: Putin-Propagandist Solowjow will Atomwaffeneinsatz

Von: Caspar Felix Hoffmann

Der Putin-Propagandist Solowjew sorgt im russischen Staatsfernsehen wieder einmal für Aufsehen. Solowjow ruft zum Einsatz von Atomwaffen auf.

Moskau – Wladimir Solowjow ist zum Gesicht der russischen Propaganda im Ukraine-Krieg geworden. In seinen Sendungen im russischen Staatsfernsehen bedroht er den Westen und wirft mit Beleidigungen um sich. Diesmal richtete sich sein Zorn gegen die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine.

„Warum haben wir all diese Atomwaffen gehortet, wenn wir keinen Atomkrieg führen wollen?“, fragte Solowjow im russischen Staatsfernsehen. „Warum haben wir nicht Millionen von Menschen getötet und eine ganze Hauptstadt eines Landes zerstört, als sie ein militärisches Ziel angriffen und ein paar Flugzeuge in unserem Land beschädigten?“

Wladimir Solowjow im russischen Staatsfernsehen. (Archivbild) © Komsomolskaya Pravda/Imago

Putin-Propagandist Solowjow ruft zum Einsatz von Atomwaffen auf

Russland sieht den Westen mit den USA an der Spitze als Konfliktpartei. Die USA könnten aus Sicht des russischen Präsidialamts den Krieg in der Ukraine rasch beenden. „Der Präsident der USA kann das sehr schnell tun, indem er, sagen wir, seine Möglichkeiten einsetzt und dem Kiewer Regime faktisch einfach die Anweisungen erteilt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag (27. Januar) in Moskau der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

In Washington liege ein Schlüssel zur Lösung, allerdings werde dort der Weg der Eskalation gewählt. So sei etwa der Beschluss zur Lieferung europäischer Kampfpanzern an die Ukraine unter dem Druck der USA gefallen. Die USA unternähmen unter Präsident Joe Biden keine Schritte, um den Konflikt auf dem Verhandlungsweg zu lösen, sagte Peskow. „Wir sehen jetzt, dass der derzeitige Chef im Weißen Haus dies nicht tun will, den ‚Schlüssel‘ nicht benutzen will und im Gegenteil den Weg einer weiteren Bewaffnung der Ukraine wählt“, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. (cas, dpa)