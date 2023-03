Ukraine hat jetzt die Leopard-2-Panzer – Doch wann kommen die „Gamechanger“ zum Einsatz?

Von: Vincent Büssow

Nach langer Debatte treffen die ersten Kampfpanzer in der Ukraine ein. Experten zufolge stehen dem Einsatz allerdings noch Hürden im Weg.

Kiew – Die Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine scheint schon fast vergessen. Im Januar hatten Großbritannien, Deutschland, die USA und weitere Partner angekündigt, Leopard, Challenger und Abrams in das kriegsgebeutelte Land zu senden. Nun sind die ersten deutschen Leopard-Panzer eingetroffen. Die Erwartungen sind hoch. Bevor die Zusagen standen, argumentierten Befürworter von Lieferungen schwerer Waffen mit einer Kriegswende. Kommt jetzt tatsächlich die nächste Gegenoffensive?

„Es war eine Freude, eine Spritztour mit dem ersten ukrainischen Challenger 2 Großkampfpanzer zu machen“, schrieb der ukrainische Verteidigungsminister, Oleksij Resnikow, am Montag (28. März) auf Twitter. Dazu postete er ein Video, auf dem die Militärgeräte mit ukrainischen Flaggen bestückt zu sehen sind. Die Panzer sind also da.

Die ersten Leopard-2-Kampfpanzer aus Deutschland sind in der Ukraine eingetroffen. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg: Kiew empfängt Leopard-2-Kampfpanzer

Weitere Panzer aus anderen Ländern sind unterwegs oder ebenfalls schon vor Ort. London verkündete zudem, dass die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an den Challenger-2-Panzern abgeschlossen wurde. Trotzdem sagen Militärexperten jetzt, es könne noch einige Zeit dauern, bis die erhofften „Gamechanger“ im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen.

„Das Wetter ist schrecklich für diese Art von Panzer“, sagte etwa Marina Miron, Militärforscherin am King’s College in London. Die schweren Geräte könnten im Matsch stecken bleiben, weshalb nur große Straßen zur Fortbewegung dienen können, wie Miron dem US-Nachrichtenportal Newsweek erklärte. Militärbeobachter waren sich von Anfang an einig, dass der Ukraine-Krieg aufgrund des Wetters im Winter stagnieren würde. Nun, Ende März, ist der matschige Teil des Jahres im Kriegsgebiet allerdings immer noch nicht vorbei.

Kampfpanzer im Ukraine-Krieg: Gegenoffensive lässt auf sich warten

Selbst wenn sich die Bedingungen zum Besseren entwickelt haben, und die lang erwartete Gegenoffensive tatsächlich kommt, könnten die schweren Kampfpanzer zunächst zurückgehalten werden. Wie der ehemalige US-Oberst Mark Cancian, ebenfalls gegenüber Newsweek, sagte, könnte die Ukraine erst versuchen, die russische Linie zu durchbrechen, bevor sie die volle Kraft der westlichen Panzer im offenen Gebiet nutzt.

War die Eile, die in der Panzerdebatte im vergangenen Jahr suggeriert wurde, also gar nicht geboten? Nein, sagt Cancian. Es sei nämlich einige Zeit nötig, um die Kampfpanzer in die bestehenden Einheiten zu integrieren. Aus Sicht der Ukraine gilt hier das Motto: je früher, desto besser. (vbu mit Material von AFP)