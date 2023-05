Russland rekrutiert an allen Fronten - offenbar auch Ex-IS-Kämpfer

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Russland rekrutiert wohl ehemalige Kämpfer des Islamischen Staates (IS). Einer von ihnen berichtet darüber.

München - Gestern beim Islamischen Staat (IS), heute im Einsatz für Russland - diesen Karriereweg schlugen wohl bereits einige Kämpfer ein, glaubt man neuesten Berichten. Wie die unabhängige Nachrichtenseite Meduza am Dienstag (16. Mai) unter Berufung auf vier solcher Personen berichtete, will der russische Geheimdienst FSB Kämpfer des IS rekrutieren, damit sie andere Länder infiltrieren. Konkret als Ziele werden die Vereinigten Staaten von Amerika, die Ukraine, wo gerade der russische Angriffskrieg gegen Kiew tobt, und die Türkei genannt.

Ex-IS-Kämpfer wird zum russischen Agenten

Demnach sprach eine FSB-nahe Quelle von regelmäßigen, aber weitgehend erfolglosen Versuchen, in die Militärkreise der Ukraine einzudringen. Als Beispielfall berichtet das Medium von einem ehemaligen russischen IS-Kämpfer namens Baurschan Kultanow, der nach vier Jahren hinter Gittern das Angebot annahm, seine kommenden 16 Jahre Gefängnisstrafe gegen Arbeit für den FSB in der Ukraine einzutauschen.

Das Archivbild aus dem Jahr 2019 zeigt IS-Kämpfer in Syrien mit einer Flagge des selbsternannten „Islamischen Staats“. © Amaq News Agency/AP/dpa

Der Geheimdienst des Kreml habe ihn im Frühjahr 2022 in die Türkei geschickt, wo er angewiesen worden sei, Informationen über Untergrundbemühungen zur Entsendung von Kämpfern in die Ukraine zu sammeln. Berichten zufolge hat der FSB in der Ukraine den Chef eines Freiwilligenbataillons ins Visier genommen, das seit 2014 auf der Seite der Ukraine kämpft und in dessen Reihen sich Krimtataren und Tschetschenen befinden.

FSB will Ex-IS-Kämpfer zum Doppel- oder Dreifachagenten machen

Kultanow, der aktuell in der Türkei wegen Verstößen gegen die Einwanderungsbestimmungen inhaftiert ist, erinnerte sich an die Worte der FSB-Rekrutierer. „Du bist unsere Augen und Ohren, aber du bist nicht der Einzige. Es wäre schön, dich zum Doppel- oder sogar Dreifachagenten zu machen, damit andere Spezialdienste dich rekrutieren wollen.“ Er müsse „nichts erfinden“, weil er „wirklich ein Terrorist und ein Muslim“ sei. „Sag ihnen einfach, dass du Russland und den FSB nicht magst. Sie werden dich mit offenen Armen aufnehmen“, hieß es weiter.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Laut Angaben der Ukraine aus dem Januar 2023 hat Kiew mehr als 600 russische Agenten enttarnt. In der Türkei hat Kultanow um politisches Asyl gebeten - im Falle einer Abschiebung nach Russland könnte ihm der Tod drohen.

Russlands Rekrutierungsbemühungen in der Ukraine ein „offenes Geheimnis“

Ein anderer ehemaliger IS-Kämpfer namens Karim erzählte Meduza, Russlands Rekrutierungsbemühungen in der Ukraine seien ein „offenes Geheimnis“. US-Behörden haben laut der Terrorismusforscherin Vera Mironowa seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 rund 50 Russen an der amerikanisch-mexikanischen Grenze festgenommen, die im Verdacht stehen, FSB-Agenten zu sein.

Einem der genannten russischen Aktivisten zufolge habe es 2020 ein Kreml-Treffen mit Timur Prokopenko gegeben, einem hochrangigen Beamten mit Zuständigkeit für Innenpolitik. Bei diesem wurden Pläne zur Entsendung der „falschen Aktivisten“ in die USA besprochen. (cgsc)

Offenbar hat der türkische Geheimdienst MIT den Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Hussein al-Kuraschi, in Syrien getötet. Das teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit. Indes will Wladimir Putin ukrainische Menschen dazu bringen, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Wer das verweigert, dem droht die Deportation.