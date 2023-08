Neue Wunderwaffe gegen Russland? Hightech-Geräte manipulieren Moskaus Drohnen

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine könnte von einer neuen Waffe gegen Russlands Drohnen profitieren. Ein elektronisches Gerät stört die Signale der Flugobjekte.

Frankfurt – Der Ukraine-Krieg ist längst auch ein Drohnen-Krieg: Erst kürzlich verzeichnete die Ukraine einen erfolgreichen Angriff auf ein russisches Schiff. Doch auch selbst muss sich die von Moskau angegriffene Nation vielen Angriffen der unbemannten Flugobjekte erwehren. Dies funktioniert eines Berichts zufolge aktuell mithilfe eines speziellen Systems elektronischer Waffen (EW). Doch bald könnte ein neues Verteidigungssystem sogar noch mehr russische Drohnen abwehren.

Drohnen-Abwehr im Ukraine-Krieg: Unterdrückung der Fernsteuerung als Lösung

Wie die Seite Defense Express schreibt, ist der Drohnenschutz gepanzerter Fahrzeuge für die ukrainischen Streitkräfte zu einem akuten Problem geworden. Während die Infanterie sich den russischen Drohnen mithilfe eines Mikrowellengewehrs erwehren kann, sei eine Panzerbesetzung auf elektronische Waffen angewiesen. Eine Möglichkeit, sich die Drohnen von Leib zu halten, ist die Unterdrückung der Fernsteuerung, sogenanntes Jamming.

Diese Methode wird von den Streitkräften der Ukraine bereits in großem Umfang eingesetzt, unter anderem mit tragbaren Werkzeugen, sogenannten Anti-Drohnen-Gewehren. Für deren Verwendung ist es jedoch nicht nur erforderlich, die Drohne zu sehen, sondern ihr auch auf ihrem Weg mit einem gerichteten Energiestrahl zu folgen, der von ihr ausgesendet wird.

Eine Drohne im Einsatz bei einer gemeinsamen Militärübung Chinas und Russland (Archivbild). Mitten im Ukraine-Krieg liefert Peking wohl kleinere Kampfdrohnen an Russland. © Vadim Savitsky/imago

„Jamming“ bei russischen Selbstmord-Drohnen schwierig

Ukrainische Soldaten setzen laut Defense Express verschiedene futuristisch anmutende Anti-Drohnen-Waffen ein, um feindlichen Drohnen die Führung zu entziehen, sie zum Abweichen von der programmierten Route zu zwingen oder die Kontrolle vollständig zu übernehmen. In manchen Fällen sei die Umsetzung aber schwierig. Zudem greifen gefährliche Sprengstoff-Selbstmorddrohnen meist geschlossene gepanzerte Fahrzeuge an. Es bräuchte also eine spezielle Art von EW-Ausrüstung, bei der man nicht auf die Bedrohung zielen muss.

Diese Lösung soll nun da sein. Das auf Anti-Drohnen-Lösungen spezialisierte ukrainische Unternehmen Piranha-Tech hat ein tragbares EW-System namens Piranha – Armored Vehicles Dome 360 speziell für gepanzerte Fahrzeuge entwickelt.

Piranha – Armored Vehicles Dome 360 soll Russlands Drohnen die Kontrolle entziehen

Beim Einbau in ein Fahrzeug wird die Ausrüstung in den gepanzerten Rumpf eingebaut, wobei nur minimalistische Antennen nach außen ragen. Das Gerät soll in der Lage sein, sowohl die Funkkommunikation als auch die Satellitennavigation von der Drohnen zu unterdrücken.

Das neue Gerät stört nicht nur die Standardkanäle, die zur Steuerung kommerzieller Quadcopter und FPV-Drohnen verwendet werden, sondern deckt auch die Frequenzen ab, mit denen Lancet-Munition betrieben wird. Darüber hinaus werden die Satellitennavigationssysteme GPS, GLONASS, BeiDou und Galileo abgeschaltet. Ein Schutzfeld von 700 Metern rund um das Fahrzeug soll das Gerät bereitstellen.

Auch Artillerie spielt in der zweiten Gegenoffensive der Ukraine eine wichtige Rolle. Militärexperten sehen Kiew im Vorteil – die Truppen haben aber ein anderes Problem.