Russische Verluste: Mutmaßlicher Drohnenangriff der Ukraine auf Flugplätze in Russland

Von: Helena Gries, Diana Rissmann, Nadja Austel, Vincent Büssow

Im Ukraine-Krieg verzeichnet Russland Verluste. Bei einem mutmaßlich ukrainischen Angriff auf russische Flugplätze sollen Soldaten verletzt worden sein. Der News-Ticker.

Explosionen: Auf einem Luftwaffenstützpunkt kommt es zu Detonationen. Drei Menschen sterben.

Auf einem Luftwaffenstützpunkt kommt es zu Detonationen. Drei Menschen sterben. Gegenoffensive: Die Ukraine meldet den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs vom Typ SU-25.

Die Ukraine meldet den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs vom Typ SU-25. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Dienstag, 6. Dezember, 06.50 Uhr: Bei mutmaßlichen Drohnenangriffen auf zwei russische Flugplätze am Montag (5. Dezember) sind offenbar vier Soldaten verletzt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Auf dem Flugplatz Dyagilevo in der Nähe der russischen Stadt Rjasan und dem Militärflugplatz Engels-1 in der Oblast Saratow stationiert Russland strategische Bomber mit Raketen, die für Angriffe auf die Ukraine einsetzt werden. Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, habe die ukrainische Luftwaffe zwei Fotos von den Folgen des Angriffs auf den Flugplatz Dyagilevo veröffentlicht. Die Bilder sollen unter anderem einen beschädigten Bomber zeigen.

Die Ukraine hat ihre Verantwortung für die Vorfälle jedoch bislang weder bestätigt noch dementiert, heißt es im Bericht des Kyiv Independent weiter. Falls die Angriffe von der Ukraine durchgeführt wurden, handelt es sich um die bisher weitesten Vorstöße des Landes auf russisches Territorium - 600-700 Kilometer von den ukrainisch kontrollierten Gebieten entfernt.

Ukrainische Soldaten bereiten sich auf den Beschuss russischer Stellungen an der Frontlinie vor. © Libkos/dpa

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew zeigt Schaden auf russischen Militärflugplätzen

+++ 22.30 Uhr: Die Luftstreitkräfte der Ukraine veröffentlichten auf Telegram Fotos, die die Folgen des Angriffs auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt zeigen sollen, auf dem strategische Langstreckenflugzeuge stationiert sind.

Die zwei publizierten Bilder zeigen laut der ukrainischen Luftwaffe den russischen Militärflugplatz Diagilevo im Gebiet Rjasan. Kommentiert wurden sie mit den Worten: „Rjasan. Ruhe in Frieden.“ Auf den Fotos sind ein beschädigter Bomber-Raketenträger vom Typ Tu-95 und ein LKW mit deutlichen Blutspuren zu erkennen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Moskau macht Kiew für Angriffe verantwortlich

+++ 20.30 Uhr: Russland macht die Ukraine für die Angriffe auf zwei russische Militärflughäfen mit mindestens drei Toten verantwortlich. Kiew hatte eine Beteiligung bereits zuvor angedeutet (siehe Update von 16.06 Uhr). Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Abend via Telegram: „Am Morgen des 5. Dezember hat das Kiewer Regime versucht, mit reaktiven Drohnen aus sowjetischer Produktion die Militärflugplätze Djagiljewo im Gebiet Rjasan und Engels im Gebiet Saratow zu attackieren, um russische Langstreckenflugzeuge außer Gefecht zu setzen.“

Nach Angaben des Ministeriums soll das russische Luftabwehrsystem ukrainische Kampfdrohnen abgefangen haben, die in geringer Höhe flogen. Weiter teilte es mit, dass „infolge des Absturzes und der Explosion von Drohnenfragmenten auf russischen Flugplätzen die Außenhaut von zwei Flugzeugen leicht beschädigt wurde“ und „drei russische Soldaten des technischen Personals, die sich auf dem Flugplatz befanden, tödlich verwundet wurden“.

Vier weitere russische Militärangehörige wurden verletzt. Die Langstreckenbomber seien jedoch nur unwesentlich beschädigt worden, auch dank des Einsatzes von Flugabwehr.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: 60 Raketen abgeschossen

+++ 18.46 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden am heutigen Montag mehr als 60 von über 70 russischen Marschflugkörpern von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen. In seiner Abendansprache an die Nation dankte Präsident Wolodymyr Selenskyj den ukrainischen Luftverteidigungskräften aufrichtig und bestätigte, dass die überwiegende Mehrheit der russischen Raketen erfolgreich vernichtet wurde.

Die russischen Kampfflugzeuge haben ihre Einsätze in der Ukraine nach Analysen britischer Geheimdienste deutlich reduziert. Derzeit würden noch einige Dutzend Missionen pro Tag geflogen. Im März seien es noch bis zu 300 gewesen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Luftwaffe habe bisher mehr als 60 Flugzeuge verloren, in der vergangenen Woche auch einen Bomber vom Typ Suchoi Su-24 sowie ein Erdkampfflugzeug vom Typ Suchoi Su-25.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Explosionen auf russischen Stützpunkten

+++ 16.06 Uhr: Nach den Explosionen am Montag (5. Dezember) auf russischen Luftwaffenstützpunkten ist die genaue Ursache noch unklar. Bei den Detonationen sollen mindestens drei Menschen getötet worden. Fast zeitgleich waren lokalen Medienberichten zufolge südlich von Moskau ein Benzinlaster auf einem Rollfeld explodiert, wie die dpa berichtet.

Die Ukraine deutet eine Beteiligung zumindest an. „Die Erde ist rund. Wenn sehr häufig etwas in den Luftraum anderer Länder abgefeuert wird, dann kommen früher oder später nicht identifizierte Flugobjekte zum Ort des Abschusses zurück“, so ein Berater des Präsidialamts in Kiew.

Ukraine-News: Zwei Bomber auf Luftwaffenstützpunkt zerstört

+++ 12.10 Uhr: Die Explosionen, die sich am Montag (5. Dezember) auf zwei russischen Luftwaffenstützpunkten, die weit von der Front entfernt sind, sorgen für Spekulationen (siehe Meldung von 10.35 Uhr). Es wird angenommen, dass Kiew einen Weg gefunden hat, russische Langstreckenbomber für Angriffe auf die russische Infrastruktur zu nutzen, wie der Guardian berichtet.



Russischen Medienberichten und in sozialen Medien veröffentlichten Videos zufolge ereignete sich am frühen Montagmorgen eine Explosion auf dem Luftwaffenstützpunkt Engels-2 in der russischen Region Saratow, auf dem Tu-95-Bomber stationiert sind, die an Einsätzen mit Marschflugkörpern gegen die Ukraine teilgenommen haben.

News im Ukraine-Krieg: Explosion auf Militärflughafen

Eine weitere Explosion ereignete sich auf einem Militärflughafen in der Nähe der Stadt Rjasan, weniger als 150 Meilen (ca. 241 km) von Moskau entfernt. Nach der Explosion eines Treibstofftransporters wurden drei Menschen getötet und fünf verwundet, berichteten russische Staatsmedien. Auf diesem Stützpunkt sind auch Tu-95- und Tu-22M-Langstreckenbomber stationiert.

Auf dem Video der Explosion war eine feurige Explosion zu sehen, die den Nachthimmel erhellte. Anwohner berichteten, dass das Geräusch der Explosion noch aus mehreren Kilometern Entfernung zu hören gewesen sei. Die Ursache der beiden Explosionen ist noch nicht bestätigt.

News im Ukraine-Krieg: Unbekanntes Luftfahrzeug stürzt auf Landebahn

+++ 10.35 Uhr: Auf russischen Militärflugplätzen in der Region Saratow und in der Nähe der Stadt Rjasan kam es zu Explosionen, bei denen Flugzeuge beschädigt wurden. Dies meldet das Portal Ukrinform unter Berufung auf den Telegrammkanal Baza.



„Nach vorläufigen Angaben stürzte am Morgen des 5. Dezember 2022 ein unbekanntes Luftfahrzeug auf die Landebahn eines örtlichen Flughafens. Infolgedessen wurden zwei Flugzeuge beschädigt. Außerdem wurden zwei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht“, heißt es in dem Bericht.

News im Ukraine-Krieg: Bereits mehr als 91.000 russische Soldaten getötet

+++ 9.15 Uhr: Die ukrainischen Kampfkräfte haben neue Schätzungen zu den Kampfverlusten von Russland abgegeben. Demnach seien am Sonntag (4. Dezember) weitere 540 Soldaten gestorben. Insgesamt sollen damit 91.150 russische Soldaten ihr Leben im Ukraine-Krieg gelassen haben. Die entsprechende Erklärung wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook veröffentlicht und lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Über gefallene 90.000 Soldaten

Update von 10.40 Uhr: Dem ukrainischen Generalstab zufolge musste Russland weitere schwere Verluste hinnehmen. Wie die Militärführung am Sonntagmorgen auf Facebook schrieb, seien zwischen dem 28. und dem 30. November mehr als 230 tote russische Soldaten in Krankenhäuser in den Regionen Luhansk und Donezk gebracht worden. Am vergangenen Tag sollen die Truppen der Ukraine außerdem ein Kampfflugzeug des Typs SU-25 abgeschossen, sowie 31 Angriffe auf russische Stellungen durchgeführt haben. Angriffe vonseiten Russlands an 17 verschiedenen Orten seien hingegen abgewehrt worden.

Erstmeldung von Sonntag (4. Dezember), 9.13 Uhr: Kiew/Moskau Kiew – Nach wie vor kann das russische Militär im Ukraine-Krieg keine größeren Gebietsgewinne vermelden. Im Gegenteil: Der Verlust der strategisch wichtigen Hafenstadt Cherson wiegt schwer. Tag für Tag sterben immer mehr Soldaten im Dienste Russlands.

Den zuletzt veröffentlichten Zahlen des ukrainischen Verteidigungsministeriums zufolge habe die russische Armee seit Kriegsbeginn bereits über 90.000 Soldaten verloren. Demnach soll Russland täglich Verluste hunderter Einheiten sowie vieler Kriegsgeräte wie Panzern zu beklagen haben.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Putin ist „überrascht“

Auch über den Mangel an Munition aufseiten Russlands gibt es immer wieder Berichte. Erst am Sonntag (4. Dezember) meldete das Portal NBC News derartiges unter Berufung auf die Direktorin der US-Geheimdienste, Avril Haines. Die Regierungsbeamtin sagte demnach, dass die Truppen unter Putin ihre Munition schneller verbrauchen, als sie diese ersetzen können. Für Russland entwickle sich dies zu einer „Herausforderung“, so Haines.

Die Geheimdienstdirektorin sprach weiter davon, dass Wladimir Putin „überrascht“ von der enttäuschenden Leistung seines Militärs nach dem Einmarsch in die Ukraine im Februar sei. „Ich glaube, dass er immer besser über die Herausforderungen informiert ist, mit denen das Militär in Russland konfrontiert ist. Aber es wirkt für uns noch nicht so, als ob er in diesem Stadium ein vollständiges Bild davon hat, wie groß die Herausforderungen sind“, sagte Haines. (Red mit Agenturen)