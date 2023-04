Russland übernimmt Vorsitz: „Bankrott des Sicherheitsrates“

UN

Turnusgemäß übernimmt Russland den Vorsitz des wichtigsten UN-Gremiums. Präsident Selenskyj reagiert empört.

In der internationalen Politik sind die Vereinten Nationen der mehr oder minder erfolgreiche Versuch nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, regelbasiertes Handeln zwischen Staaten zu ermöglichen. Allerdings erzeugt so manche Regel gelegentlich auch nur noch Kopfschütteln - oder sogar blanke Empörung. So ist es auch in diesem Fall: Russland hat im April turnusgemäß den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates übernommen, des zentralen Entscheidungsgremiums.

Der rotiert monatlich, und die 15 Mitgliedstaaten wechseln sich in alphabetischer Reihenfolge ab. So weit, so unspektakulär. Dass im April allerdings der Aggressorstaat Russland an der Reihe ist, quittieren nicht nur die Vertreter der angegriffenen Ukraine mit Unverständnis, wenn nicht gar Entsetzen. Neben Russland sind die USA, Großbritannien, Frankreich und China ständige Mitglieder mit Veto-Recht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte Russlands Übernahme des Vorsitzes am Wochenende den „Bankrott solcher Institutionen“. Es gebe „keine Form des Terrors, die Russland nicht schon ausgeübt hat.“ Der Chef seines Präsidialstabs, Andrij Jermak, bezeichnete den Umstand als „Schande“. Es sei ein weiterer Schlag für das „regelbasierte System der internationalen Beziehungen“, schrieb Jermak auf Twitter. Auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte den Wechsel an der Spitze des Sicherheitsrates als „Schlag ins Gesicht der internationalen Gemeinschaft“ bezeichnet. Auf Twitter rief er die anderen Mitgliedsstaaten auf, „jeden russischen Versuch zu vereiteln, seinen Vorsitz zu missbrauchen“. Kuleba erinnerte auch daran, dass Russlands Staatschef Wladimir Putin per Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werde.

Der Kreml hatte am Freitag erklärt, alle seine Rechte als Vorsitzstaat wahrnehmen zu wollen. Dazu gehört unter anderem, eigene Sitzungen des Gremiums einzuberufen. Dem britischen „Guardian“ zufolge plant Russland drei Termine. Zuletzt hatte Russland den Vorsitz im Februar 2022 inne, ausgerechnet in jenem Monat, als es die Ukraine überfiel. Die USA hatten Russland vergangene Woche vor der Übernahme des Vorsitzes aufgefordert, sich in der Rolle „professionell zu verhalten“, allerdings geht Washington offenbar vom Gegenteil aus: „Wir erwarten, dass Russland seinen Sitz im Rat weiter dafür nutzt, Desinformation zu verbreiten“ und seine Handlungen in der Ukraine zu rechtfertigen, hatte eine Sprecherin des Weißen Hauses gesagt. „Unglücklicherweise ist Russland ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats, und es gibt keinen gangbaren internationalen Rechtsweg, etwas daran zu ändern.“ Die Äußerung rührt an einem Problem, das schon lange im Raum steht. Seit Jahren wird gefordert, den Sicherheitsrat zu reformieren, der etwa bei der Auswahl seiner ständigen Mitgliedsstaaten die unmittelbare Nachkriegsordnung abbildet, aber nach Ansicht vieler Staaten nicht mehr die aktuelle Weltlage. Auch Präsident Selenskyj forderte eine Reform globaler Institutionen einschließlich des Sicherheitsrates, diese sei längst „überfällig“, sagte er in einer Videoansprache.

Selenskyj veröffentlichte am Wochenende indes mehrere Sanktions-Listen mit Hunderten Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, die den russischen Krieg unterstützt haben sollen. Zu den prominentesten Namen gehören die Ehefrau und der Sohn von Russlands Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew, Swetlana und Ilja. Medwedew, der aus Sicht des Westens einst als Hoffnungsträger galt, hat sich im Laufe des Krieges als rhetorischer Scharfmacher und Unterstützer der Putin-Politik gezeigt.

Die Regierung in Kiew erhöht zudem den Druck auf die ukrainisch-orthodoxe Kirche im Land. Der Vorsteher des bekannten Kiewer Höhlenklosters, Pawlo Lebid, wurde am Wochenende für zwei Monate unter Hausarrest gestellt. Die Behörden verdächtigen den Geistlichen, den russischen Überfall der Ukraine in seinen Reden gerechtfertigt zu haben und religiöse Streitigkeiten in der Gesellschaft weiter anzufachen. Er muss nun elektronische Fußfesseln tragen. (mit dpa/afp)