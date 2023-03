„Es sieht eher blass aus“: Russischer Militärhistoriker prophezeit Putin ein Scheitern im Ukraine-Krieg

Von: Franziska Schwarz

Ilja Moschtschanski zieht einen Vergleich zwischen dem „Vaterländischem Krieg“ und dem russischen Überfall auf die Ukraine – beurteilt die aktuelle Lage aber skeptisch.

Moskau – Vernichtendes Urteil für den Kremlchef: Ein russischer Militärhistoriker hat Wladimir Putin davor gewarnt, dass dessen „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine keinesfalls so erfolgreich wie der „Krieg von 1812“ verlaufen wird. Putins „uralte Militärführer“ würden das zwar glauben und sich einreden, dass man „die Ukrainer mit minimalen Ressourcen zermalmen“ könne. Doch dem sei nicht so, sagte Ilja Moschtschanski in einem Interview mit Gaseta (18. März). Das News-Portal hat seinen Sitz in Moskau.

Der Kremlchef hatte den Ukraine-Krieg wiederholt mit früheren Schlachten verglichen. In seinen Reden zog Putin immer wieder Parallelen zum „Vaterländischen Krieg“, wie in Russland die Gefechte aus dem 19. Jahrhundert bezeichnet werden. Auch Analogien zum Ersten und Zweiten Weltkrieg finden sich in den Stellungnahmen des Präsidenten immer wieder.

Was war der Russlandfeldzug 1812? Im Juni 1812 war der französische Kaiser Napoleon Bonaparte mit einer Armee von 600.000 Soldaten in Russland einmarschiert. Napoleon setzte auf einen schnellen Sieg, doch die Russen lockten die „Grande Armée“ auf einen Todesmarsch durch Russland. Hunderttausende Russen starben. Das Ende der Napoleonischen Herrschaft über Europa nahm hier seinen Anfang.

„Vaterländischer Krieg“ auch in Bachmut? Militärhistoriker enttäuscht von Prigoschin

Die militärische Lage in der Ukraine – soweit unabhängig überprüfbar – lässt aktuell jedoch kaum große Siege und Fortschritte vermuten. So kommt die russische Offensive in Bachmut offenbar kaum voran. Moschtschanski äußerte in dem Interview jetzt auch Kritik an Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldner-Gruppe Wagner, die in der Region für Russland kämpft: „Es sieht bisher eher blass aus.“ Grund seien Mangel an Munition sowie an „allgemeinen Fähigkeiten“ der russischen Truppen.

Aufnahme vom 23. Februar: ein zerstörter russischer Panzer in Charkiw © Anatolii Stepanov/AFP

„Befreiung von Bachmut“: Russischer Militärhistoriker setzt Hoffnung in Surowikin

Für einen Erfolg wie im „Vaterländischen Krieg“ bedürfe es aber „mindestens die dreifache, besser noch neunfache Überlegenheit“ an Waffen und Personal, sagte Moschtschanski. Dann zog er einen Vergleich zur Lage in Marjinka. Die Gemeinde in Donezk habe man fast „befreit“, das habe Prigoschin bereits im November angekündigt. Aber der „Feind“, wie er die ukrainischen Streitkräfte nennt, habe eine erfolgreiche Gegenoffensive gestartet; jetzt sei Marjinka in zwei Teile geteilt. „Und auf die gleiche Weise verteidigen sie nun Bachmut“, so Moschtschanskis Analyse.

Seit Januar ist Sergej Surowikin Befehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine – den 55-Jährigen erwähnte Moschtschanski auch. „In der Ukraine sind die Generäle ziemlich jung, sie sind ungefähr 50 Jahre alt.“ Surowikins Vorgänger Waleri Gerassimow sei bereits im Rentenalter gewesen, betonte er.

Russland-Medien im Ukraine-Krieg: Militärhistoriker zieht Vergleich zu Kutusow

Als Held des „Vaterländischen Krieges“ gilt in Russland der einstige Generalfeldmarschall Michail Kutusow. Bei Napoleons Russlandfeldzug war er fast 60 Jahre alt. „Wegen seines Alters“ sei Kutosow Schlachten ausgewichen – was aber den Effekt gehabt habe, dass „die Franzosen selbst auf unserem Territorium verrotteten“, so Moschtschanski zu Gaseta.

Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben beider Seiten im Ukraine-Krieg kaum. Das vollständige Interview mit Moschtschanski in russischer Sprache finden sie hier im Original bei Gaseta. (frs)