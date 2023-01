Russlands Staats-TV: Sender spottet über Abrams-Panzer – „Werden brennen“

Von: Patryk Kubocz

Auch die USA haben Panzerlieferungen an die Ukraine beschlossen. Ein russischer Staatssender reagiert – und preist eigene Panzer als deutlich überlegen.

Moskau – Russland hat zuletzt zwiespältig auf die angekündigte Lieferung von Leopard-2 und Abrams-Panzern reagiert. Einerseits wurden Warnungen laut. „Diese Panzer werden genauso brennen wie alle übrigen“, sagte anderseits Dmitri Peskow, Wladimir Putins Sprecher, zu den Panzerplänen des Westens. Ganz allgemein versucht der Kreml eher, die Sorge vor westlichen Panzern herunterzuspielen.

Die Aussage des Kreml-Sprechers hat der russische Staatssender Rossija-1 wörtlich genommen, in einem Bericht den amerikanischen Kampfpanzer vorgestellt und seine Kampfkraft infrage gestellt. Anton Heraschtschenko, ein offizieller Berater des ukrainischen Ministeriums für innere Angelegenheiten, hat den Beitrag des Staatssenders auf Twitter gepostet und ihn mit englischen Untertiteln ausgestattet.

Russlands Staats-TV behauptet: US-Panzer Abrams gegen „moderne Waffensysteme schwach“

Der Nachrichtensprecher verwies der Übersetzung zufolge auf den Huthi-Konflikt im Jemen, dort hatte Saudi-Arabiens Militär den Abrams eingesetzt. Im Beitrag sind Aufnahmen aus dem Bürgerkrieg zu sehen. Es ist dabei nicht klar ersichtlich, ob mit jeder der gezeigten Explosionen ein amerikanischer Panzer zerstört wird.

In jeder Hinsicht unterlegen? Laut einem Beitrag im russischen Staatsfernsehen ist der Abrams kein Problem für moderne Waffensysteme. (Symbolbild) © Zuma Wire/imago-images

Laut dem Sprecher musste das saudische Militär „herbe Verluste“ hinnehmen - bis August 2016 hätten Huthi-Soldaten 20 Kampfpanzer zerstört. Mindestens vier dieser 20 Fälle seien auf das Konto sowjetischer Raketen-Artillerie aus den 1960er Jahren gegangen. Weiter sagte der Sprecher, dass die Seitenpanzerung des Abrams von jeder Waffe durchschlagen werden könne. „Mit einem modernen Waffensystem hat man gegen den Abrams keine Probleme“, hieß es im Beitrag.

Russische Panzer angeblich überlegen: „Abrams werden in der Ukraine zerstört“

Zugleich hob der russische TV-Beitrag die Stärken der russischen Kriegsgefährte vor. Der russische T-90-Panzer sei agiler, billiger in der Produktion und habe eine höhere Schussreichweite als das US-amerikanische Pendant.

Rossija-1 erwähnte auch Berichte, denen zufolge das russische Militär den hochmodernen T-14-Armata-Panzer im Ukraine-Krieg einsetzt. Dieser Panzer der neusten Generation sei deutlich überlegen: „Der Abrams wird in der Ukraine zerstört werden“, zitierte der Beitrag Anatoli Antonow, den russischen Botschafter für die USA.

Putins TV mit gewagter These: Bürgerkrieg im Jemen Gradmesser für Abrams-Einsatz in der Ukraine?

Da es sich bei Rossija-1 um einen Staatssender handelt, sind die Thesen des Beitrags mit Vorsicht zu genießen. Die hektisch geschnittenen Szenen der Explosionen könnten aus dem Kontext gerissen sein - es ist nicht klar zu erkennen, ob Abrams-Panzer im Kampf ausgeschaltet werden.

Dass die Huthi-Rebellen im Jemen von Saudi-Arabien gekaufte Abrams-Panzer zerstört haben, ist dabei unstrittig. Doch muss dies nicht zwingend an der Qualität des Fahrzeugs liegen. Das amerikanische Veteranen-Portal We are the mighty wirft den saudischen Streitkräften fehlende Kompetenz vor. Demnach zeigen verschiedene Videos, dass viele Panzer alleine in den Kampf geschickt wurden oder die Crew bei ersten Anzeichen von Problemen das Gefährt verließen. (Patryk Kubocz)