Ukraine-Konflikt: Russland kündigt „starke Antwort“ auf Sanktionen an

Auf die jüngste Eskalation im Ukraine-Konflikt reagieren Europa und die USA mit Sanktionen gegen Russland. Wirken diese?

Russland* hat Donezk und Luhansk in der Ukraine* als unabhängig anerkannt und den Einmarsch von Truppen angeordnet.

Die USA und Europa verhängen Sanktionen, etwa Einschränkungen beim Handel.

Härtere Strafen sind denkbar, sollte Wladimir Putin* den Konflikt weiter eskalieren.

+++ 15.15 Uhr: Russland hat eine „starke Antwort“ auf die Sanktionen der USA angekündigt. Diese müsse „nicht unbedingt symmetrisch, aber austariert und spürbar für die amerikanische Seite“ sein, so das Außenministerium in Moskau. Der „Sanktionsdruck“ könne die „Entschlossenheit, unsere Interessen zu verteidigen, nicht beeinflussen“, hieß es im Statement weiter.

Die USA hatten, ähnlich wie die EU, vor allem Finanzsanktionen gegen Russland verhängt (s. Update v. 13.30 Uhr).

+++ 13.30 Uhr: Zahlreiche Staaten und die EU haben mittlerweile Sanktionen gegen Russland verhängt. Auslöser dessen war die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch den Kreml. Ein Überblick der Sanktionen:

Die EU hat sich auf gemeinsame Sanktionen gegen Russland geeinigt. Unter anderem wird dem Kreml der Zugang zum Finanz- und Kapitalmarkt erschwert. Zudem gibt es Sanktionen gegen Personen aus dem russischen Parlament und aus NGOs. Geplant ist außerdem, dass private Vermögenswerte in der EU eingefroren und Einreisebeschränkungen erlassen werden. USA: Die USA haben unter anderem Sanktionen gegen die russische Bank VEB erlassen. Zudem wurden personalisierte Sanktionen gegen „russische Eliten“ verhängt, wie es aus dem Weißen Haus hieß. Als militärische Sanktion wolle man weitere Streitkräfte in die baltischen Staaten schicken, betonte US-Präsident Joe Biden.

Die finanziellen Sanktionen zielen insbesondere darauf ab, die Wirtschaft Russlands zu schwächen. Diesen Bereich hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bereits am Mittwochmorgen ausgemacht (s,. Update v. 10.30 Uhr).

Ukraine-Konflikt: „Schlagen Sie hart zu“ - Außenminister sieht Wirtschaft als Schwachstelle

Update vom Mittwoch, 23.02.2022, 10.30 Uhr: Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine, hat härtere Sanktionen gegen Russland gefordert. Auf Twitter veröffentlichte er am Mittwochmorgen ein Statement, in welchem er unter anderem die Wirtschaft Russlands als Schwachstelle ausmachte. „Schlagen Sie hart zu“, appellierte er an die Nato und die USA.

Erstmeldung vom Mittwoch, 23.02.2022, 10.00 Uhr: Washington/Brüssel/Moskau – Die USA* und Europa verhängen ein Paket von Sanktionen, weil Kreml-Chef Wladimir Putin die Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ukraine als unabhängig anerkannt hat und Truppen in die Region entsendet. Die Maßnahmen der EU sollen bereits am Mittwoch (23.02.2022) in Kraft treten.

Die Sanktionen richten sich neben 27 weiteren Personen und Organisationen gegen jene 351 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk gestimmt haben. Darüber hinaus sollen der Zugang Russlands zu den EU-Finanzmärkten beschnitten und der Handel der EU mit den abtrünnigen Regionen beschränkt werden.

Land/Staatenverbund Sanktionen EU Strafen gegen Abgeordnete, Organisationen und Einzelpersonen, Zugang zu EU-Finanzmärkten und Handel mit der EU beschränkt USA diplomatische Gespräche abgesagt, Sanktionen gegen Banken, gegen Handel mit russischen Staatsanleihen sowie gegen Unterstützer Putins und deren Familien Deutschland Zertifizierung und Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gestoppt

Vorerst soll es wohl keine EU-Sanktionen gegen Putin persönlich geben. Das bestätigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstagabend (22.02.2022) nach einem Sondertreffen der EU-Außenminister in Paris. Der Hintergrund sei, dass man weitere Maßnahmen in Reserve haben wolle.

Ukraine-Konflikt: USA verhängt ebenfalls wirtschaftliche Sanktionen

Die Bundesregierung wiederum legte die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorerst auf Eis. Dadurch muss Putin milliardenschwere Geschäfte erst einmal abschreiben. Auch Großbritannien und Kanada verkündeten wegen des Ukraine-Konflikts Sanktionen gegen Russland.

Die US-Regierung kündigte Strafen gegen zwei große russische Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen sowie gegen Unterstützer Putins und deren Familien an. Joe Biden* betonte, die USA seien zu noch härteren Sanktionen bereit, falls Russland den Konflikt mit der Ukraine weiter eskaliere. Biden rechnet mit einem großangelegten Angriff auf das Nachbarland Ukraine*.

Ein US-Regierungsbeamter warnte, in diesem Fall sei „keine russische Finanzinstitution sicher“. Zudem könnte es zu Exportkontrollen kommen. Auch ein Ausschluss Russlands aus dem internationalen Bezahlsystem Swift sei bei einer Eskalation denkbar.

Ukraine-Konflikt verschärft sich: USA sagen Gespräche ab

Neben den wirtschaftlichen Sanktionen erklärten die US-Amerikaner auch geplante hochrangige diplomatische Gespräche mit der russischen Regierung vorerst für hinfällig. US-Außenminister Antony Blinken sagte, vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation des Ukraine-Konflikts sei das eigentlich für diese Woche in Genf geplante Gespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow nicht sinnvoll. Die US-Regierung sei grundsätzlich weiter zu diplomatischen Gesprächen bereit. Die russische Regierung müsse jedoch zeigen, dass es ihr ernst sei. „Die vergangenen 24 Stunden haben das Gegenteil gezeigt.“

Das Treffen von Blinken und Lawrow hätte der Vorbereitung für ein persönliches Treffen zwischen Biden und Putin dienen sollen. Dieses sei jedoch vorerst abgesagt, wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, erklärte. Aktuell, da Putin die Invasion eines souveränen Landes vorantreibe, sei nicht der richtige Zeitpunkt für ein solches Treffen, sagte sie. (Tanja Koch/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

