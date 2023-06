Russische Bürger im Westen: Überwachen oder willkommen heißen?

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Wie ist mit Russen im Ausland umzugehen? Tschechiens Präsident fordert, sie zu überwachen - ein deutscher Experte hält dagegen.

Prag – Tschechiens Präsident Petr Pavel macht im Zuge des Ukraine-Kriegs den Vorschlag, im Ausland lebende Russen beobachten zu lassen. Dem US-Sender Radio Free Europe/Radio Liberty sagte er, die Sicherheitsdienste sollten die im Westen lebenden Russen überwachen. Dies seien „einfach die Kosten“ für den Krieg des Kremls gegen die Ukraine.

Pavel sagte, er habe zwar „Mitgefühl“ für die Russen außerhalb des Landes, die wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mit Schwierigkeiten zu kämpfen hätten. Möglicherweise unterstützten die Russinnen und Russen im Ausland dies nicht. Aber: „Wenn ein Krieg läuft, sollten die Sicherheitsmaßnahmen für russische Staatsangehörige strenger sein als in normalen Zeiten.“ Pavel ist erst seit März 2023 Präsident in Tschechien, war zuvor im Militär und der NATO tätig.

Ein Kind bei einem prorussischen Autokorso in Deutschland: Tschechiens Präsident fordert die Überwachung im Westen lebender Russinen und Russen. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Eine Sprecherin des Präsidentin habe gegenüber RFE ergänzt, dass Pavel keine Gefangenenlager oder eine Art Verfolgung vorschlage. Pavel hatte selbst einen Vergleich mit der Situation von in den USA lebenden Japanern während des zweiten Weltkriegs gebracht, die USA hatten zwischen 1942 und 1945 mehr als 125.000 Menschen japanischer Abstammung in Internierungslager gesperrt. Der Präsident habe das Beispiel nur angeführt, um zu zeigen, dass „restriktive Sicherheitsmaßnahmen gegenüber Bürgern eines feindlichen Staates nichts Neues sind und in der Vergangenheit bereits angewandt wurden, sogar noch viel strenger“, betonte die Sprecherin. Die Äußerungen sorgten besonders in der russischen Gemeinschaft in Tschechien für Entsetzen.

Deutschland: Denkfabrik-Chef will Russlands Opposition unterstützen

Eine „Willkommens­kultur“ für russische Überläufer als Teil einer „strategischen Russland-Politik“ - dafür plädiert Ralf Fücks, Geschäftsführer der Denkfabrik „Zentrum Liberale Moderne“, gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland. Wie sich Staaten gegenüber aus Russland stammenden Menschen nach Beginn des eskalierten Ukraine-Konflikts verhalten, ist also umstritten.

„Selbstverständlich dürfen wir nicht naiv sein – man muss davon ausgehen, dass der Kreml zahlreiche Einfluss­agenten in die EU eingeschleust hat“, ergänzt Fücks. „Aber ein General­­verdacht gegen alle russischen Bürger schießt über das Ziel hinaus. Überwacht und ausgewiesen werden sollte, wer dafür Anlass gibt. Gleichzeitig sollten russische Dissidenten und Vertreter der demokratischen Opposition nach Kräften unterstützt werden.“

Die Frage, ob Geflüchtete aus Russland unproblematisch aufgenommen werden sollen, ist auch in Deutschland umstritten - die Situation von Russlands Oppositionellen bleibt extrem schwer. Deutschlands Nachbarland Litauen nahm vor der Rekrutierung Flüchtende aus Sicherheitsbedenken nicht auf - und fürchtet eher eine Einflussnahme durch Russlands Regierung über im Ausland lebende Russen, als es sich um den Schutz von Oppositionellen sorgt. Erst am Montag hatte der deutsche Verfassungsschutz eindringlich vor Spionage durch Russland in Deutschland gewarnt.

Situation von Russlands Oppositionellen weiterhin extrem schwierig

Doch die andere Seite gibt es auch: Der aus Russland stammende Putin-Kritiker Michail Chodorkowski hatte etwa beim Rahmenprogramm zur Münchner Sicherheitskonferenz im Februar auf die schwierige Situation von im Exil lebenden Russinnen und Russen aufmerksam gemacht. Nastya Schewtschenko, politische Aktivistin aus Russland, hatte nach Aufforderung durch Chodorkowski berichtet, sie sei 2019 in Russland inhaftiert und von ihrem Kind getrennt worden - dieses sei wenig später verstorben. „Ich war unerwünscht in Russland, jetzt bin ich unerwünscht auch in Europa“, hatte sie mit Blick auf Einschränkungen für ausgereiste Russinnen und Russen in der EU geklagt - und Unterstützung gefordert.

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

In Russland gebe es Proteste gegen den Präsidenten Wladimir Putin - Russland aber sei ein „Polizeistaat“. In Deutschland hatten vor allem Grünen-Mitglieder für eine Aufnahme von Kriegsdienstverweigerern im Sinne des Asylrechts plädiert, aber auch Vertreter von Union und SPD.

Wie ProAsyl schreibt, ist die Einreise für Russinnen und Russen sowohl auf dem Landweg als auch mit dem Flugzeug derzeit erschwert, zur Einreise in Deutschland werden außerdem gültige Schengen-Visa gebraucht. Humanitäres Asyl kann nur in Deutschland beantragt werden und werde in sehr seltenen Ausnahmefällen genehmigt. (kat)