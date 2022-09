Georgische Grenz-Mitarbeiter wollen Russen zurückschicken

Von: Ares Abasi

Tausende Fahrzeuge stauen sich an der russisch-georgischen Grenze. Viele Russen wollen der Teilmobilisierung im Ukraine-Krieg entgehen. © Yelena Afonina/Imago

Zwei russische Männer entfliehen der Teilmobilisierung Putins. Sie stehen stellvertretend für eine derzeitige Flüchtlingswelle potenzieller Soldaten.

Tiflis, Georgien - Georgiens Hauptstadt Tiflis ist voller junger Männer, die Rucksäcke und Koffer schleppen und versuchen, sich in dieser neuen Stadt zurechtzufinden. Gelegentlich werden sie von ihren Ehefrauen oder Freundinnen begleitet. Sie sind aus ihrer Heimat Russland geflohen, um der von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordneten Teilmobilisierung zu entgehen und mehr Streitkräfte für die Schlachtfelder in der Ukraine zu gewinnen. Das berichtet Al Jazeera.

Diejenigen, die schon einmal beim Militär gedient haben, sogar als Wehrpflichtige, und jetzt in der Reserve registriert sind, werden am ehesten einberufen. Aber auch ältere Männer ohne Erfahrung wurden bereits einberufen. „Vor vier Tagen hätten wir nicht gedacht, dass einer von uns hier sein würde“, sagte Alexey, ein 24-jähriger angehender Wehrpflichtiger gegenüber Al Jazeera.

Ukraine-Krieg: Mehr als 10.000 russische Männer fliehen täglich über die Grenze

Nach Angaben der georgischen Behörden überqueren täglich mehr als 10.000 Russen die Grenze. Die in den sozialen Medien verbreiteten Bilder zeigen Autoschlangen, die sich in Richtung Georgien und der Mongolei schlängeln. Die Preise für Direktflüge von Moskau aus sind in die Höhe geschnellt.

Alexey gelang es, ein Ticket nach Wladikawkas in der russischen Region Nordossetien zu kaufen, die unmittelbar nördlich der georgischen Grenze liegt. Am Morgen des 24. September war die Schlange am Grenzübergang Upper Lars zwischen Russland und Georgien 2.000 Autos lang, also mietete er einen Motorroller, um die Grenze zu passieren.

Ukraine-Krieg: Georgische Grenz-Mitarbeiter wollen Russen zurückschicken

„Ich hatte einen 20 Kilogramm schweren Rucksack dabei, den ich mit einem Seil befestigte und hinter mir herzog“, sagte Alexey. Unterwegs kontrollierte ein Polizist seine Papiere. Alexey sagte, er wolle in den Urlaub fahren. „OK, lauf, lauf, aber du kannst nicht vor deinem Gewissen davonlaufen“, brummte der Beamte, bevor er ihn passieren ließ. Wolodja, ein weiterer 24-Jähriger aus dem georgischen Restaurant, und sein Partner mit ihrem kleinen Hund im Schlepptau wurden ebenfalls an einer Polizeikontrolle angehalten, so Al Jazeera.

„Sie versuchten, uns Angst einzujagen, indem sie sagten, sie würden uns zum Einberufungsbüro schleppen und uns sagen, die Grenze sei geschlossen - typischer Militärhumor“, sagte er. „Auf jede Frage, die ich beantwortet habe, hat der Major geantwortet: ‚Großartig! Wir brauchen Sie in der Armee!‘ ‚Wo arbeiten Sie?‘ Ich bin Maler und Dekorateur. ‚Toll, Sie werden unsere Schuhe streichen!‘“

Russland: Georgien schon immer beliebtes Reiseziel

Nach einem 16 Kilometer langen Marsch durch die Berge in einer regnerischen Nacht, bei dem die Räder von Wolodjas Koffer beschädigt wurden, erreichten sie den Oberen Lars und bekamen ihre Pässe ohne weitere Fragen abgestempelt, obwohl sie bemerkten, dass andere Reisende, junge Männer aus den nordkaukasischen Regionen wie Tschetschenien und Dagestan, viel länger aufgehalten wurden.

Georgien, ein gebirgiges Land am Schwarzen Meer, eingekeilt zwischen Russland und der Türkei, war schon immer ein beliebtes Ziel für russische Touristen, berühmt für sein Essen, seinen Wein und die malerischen Berge des Kaukasus. (Ares Abasi)