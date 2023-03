Putin vergleicht Nato mit Achsenmächten im Zweiten Weltkrieg

Von: Stephanie Munk

Putin zieht im Ukraine-Konflikt Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg: Die Nato plane eine neue Achse mit Japan. Lawrow-Sprecherin Sacharowa spricht bereits vom „totalen Krieg“.

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat die aktuelle Weltlage erneut mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen - wobei nach seiner Lesart die westlichen Länder klar auf der Seite des „Bösen“ sind. Putin verglich den Westen mit den faschistischen Achsenmächten im Zweiten Weltkrieg. „Sie wollen eine neue Achse schaffen, wie die, die in den 1930er Jahren von den faschistischen Regimen in Deutschland, Italien und dem militaristischen Japan geschaffen wurde“, behauptete er laut Newsweek am Sonntag (25. Januar) im staatlichen Fernsehsender Russia-24.

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Auftritt im Sender Russia-24 im Februar. © Adrien Fillon/Imago

Als Achsenmächte wird das Bündnis um das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Hitlers wichtigste Partner waren damals Italien und Japan. Eine neue derartige Achse sieht Putin nach eigenen Worten im Vorhaben der Nato entstehen, stärker mit Ländern des asiatisch-pazifischen Raums zusammenzuarbeiten. Auch Putins belarussischer Verbündeter Alexander Lukaschenko bemühte am Mittwoch (22. Februar) einen solchen Vergleich: Die „Erben des Faschismus“ pflegten nun „liberale demokratische Werte“, sagte er bei einer Rede an einer Gedenkstätte von SS-Gräueltaten.

Nato will enger mit Japan und Südkorea kooperieren - Putin fühlt sich provoziert

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte sich bei seinen Besuchen in Japan und Südkorea Anfang Februar für eine engere Zusammenarbeit mit Ländern in Asien und im Pazifik ausgesprochen. Stoltenberg hatte in Tokio betont, der Ukraine-Krieg sei auch eine Gefahr für die asiatische Sicherheitslage, doch Japan könne sich in einer gefährlicheren Welt auf den Beistand der Nato verlassen. Beim Nato-Gipfel im Juni 2022 waren außerdem erstmals Japan, Korea, Australien und Neuseeland vertreten. In einer daran anschließenden Erklärung hieß es, dass „die Stärkung der Beziehungen zu den asiatisch-pazifischen Partnern einen wichtigen Aspekt der Agenda 2030 der NATO bildet“.

Putin fühlt sich davon offenbar massiv provoziert. Bei seinen Aussagen im russischen TV nahm er jetzt konkret Bezug auf diese Erklärung: „Letztes Jahr einigte sich die NATO auf ein neues strategisches Konzept für die Entwicklung des Blocks“, so Putin. Dieses besage „direkt”, dass das westliche Militärbündnis engere Beziehungen zu den Ländern der asiatisch-pazifischen Region entwickeln wolle. „Sie sagen, sie werden eine globale NATO gründen”, folgerte der russische Präsident.

China reagiert ebenfalls sensibel auf Nato-Kooperation

Auch China hatte im Vorfeld schon empfindlich auf die Nato-Pläne reagiert. Eine Sprecherin der chinesischen Regierung sagte als Reaktion auf Stoltenbergs Asien-Reise, die Nato wolle ihre Einflusssphäre jenseits seiner traditionellen Verteidigungszone ausdehnen, obwohl es vorgebe, eine regionale Allianz zu sein. Diese Entwicklung erfordere „hohe Wachsamkeit”.

Lawrow-Sprecherin spricht vom „totalen, hybriden Krieg“

Drastisch äußerte sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, zur derzeitigen weltpolitischen Lage in einer Erklärung vom Montag (27. Februar). Es sei „naiv“ darauf zu setzen, dass Russland keine militärischen und technischen Gegenmaßnahmen ergreife, „nachdem der Westen einen totalen hybriden Krieg gegen Russland begonnen hat und die USA und die Nato Pläne angekündigt haben, uns eine ‚strategische Niederlage‘ zuzufügen“, betonte die Sprecherin von Außenminister Sergej Lawrow laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Russland behalte sich „notwendige zusätzliche Schritte“ vor, um seine nationale Sicherheit und die seiner Verbündeten zu gewährleisten.

Russland zieht Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg - was dahinter steckt

Russland bemüht im Ukraine-Konflikt seit einigen Wochen verstärkt den Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg. Einerseits geschieht dies wohl, um im Westen die Angst vor einer drohenden Eskalation hochzuhalten und damit langfristig die militärische Unterstützung für die Ukraine zu schmälern.

Andererseits haben die Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg wohl auch einen innenpolitischen Zweck: Mit dem Verweis, der derzeitige Konflikt sei eine Fortsetzung des Kampfes der Sowjetunion gegen das Dritte Reich könne man die unerwartet lange Dauer des Krieges und die hohen Opferzahlen Russlands in der Ukraine relativieren, sagt der russische Experte Dmitri Gluchowski: „Wenn wir während des Zweiten Weltkrieges 20 Millionen Menschen verloren haben, scheinen 180.000 Menschen nicht so viel, weil es die Fortsetzung unseres größten existenziellen Kampfes gegen das Böse der Welt ist.“

Einen traditionell Verbündeten könnte Russland allerdings verlieren: Armenien bereitet möglicherweise einen Affront gegen den großen Nachbarn vor. Der Kreml schickt bereits Drohungen. (smu mit Material von dpa)