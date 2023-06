So will Putin im Ukraine-Krieg nun ultranationale Kräfte in Russland für sich gewinnen

Von: Helmi Krappitz

Russland plant laut ISW eine vermehrte Zusammenarbeit mit Militärblogger. Ziel sei, die Unterstützung der ultranationalen Gemeinschaft zu festigen.

Moskau – Die ukrainische Gegenoffensive im Ukraine-Krieg ist im vollen Gange. Während die Kriegsparteien ihre Strategien ausbauen, konzentriert sich die russische Regierung zusätzlich auf die Berichterstattung. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) erklärt in einem neuen Bericht, wie Präsident Wladimir Putin die einheimischen Militärblogger mehr in die Kriegsberichterstattung integrieren will.

Militärblogger in Russland: Putin unterstützt neue Arbeitsgruppe zur Berichterstattung

Berichten zufolge unterstützt Putin den Vorschlag einer Arbeitsgruppe in der Verwaltung des russischen Präsidenten. Das ISW vermutet, dass Militärblogger so in den Kreml-freundlichen Informationsaustausch integriert werden sollen. Die Idee stamme von mehreren russischen Militärbloggern. Die Arbeitsgruppe solle demnach aus Mitgliedern der russischen Präsidialverwaltung bestehen – diese sollen die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg koordinieren. Ob die Militärblogger in die Gruppe integriert werden oder ob sie lediglich für die Blogger entscheiden soll, ist laut ISW unklar.

Berichterstattung in Russland: Putin will Unterstützung der ultranationalen Gemeinschaft stärken

Putin bezog bereits ausgewählte Militärblogger in seine Informationskampagnen ein. Russland hatte prominenten Kreml-nahen Bloggern offizielle Rollen im russischen Menschenrechtsrat und der Mobilisierungsarbeitsgruppe angeboten – im Gegenzug für mehr kremlfreundliche Rhetorik, vermutet ISW. Seine Unterstützung einer Arbeitsgruppe zur Kriegsberichterstattung deute auf eine weiterführende Beziehung hin. Ziel sei, die Unterstützung der ultranationalen Gemeinschaft auszuweiten und zu festigen, heißt es in dem aktuellen Bericht.

Selbstzensur in Russland: Kritik-Mangel in russischer Informationssphäre durch Bestechung

Der Kreml besteche also Militärblogger, um die Oberhand über die russische Informationssphäre zu gewinnen. Mindestens sieben Blogger wären bereits auf das Angebot eingegangen, inzwischen vermutlich mehr. Das Problem: Die Selbstzensur der Blogger werde verstärkt und kritische Worte gegen den Kreml würden fehlen, so das ISW in einem früheren Bericht. (hk)