Putins Staats-TV ständiges Gespött im Westen – ziehen die Sender jetzt die Reißleine?

Von: Teresa Toth

Die Verschwörungserzählungen russischer Propagandisten im Staats-TV sorgen im Westen immer wieder für Hohn. Einige YouTube-Videos sollen jetzt blockiert worden sein.

Frankfurt – Der US-amerikanische YouTube-Kanal „Russian Media Monitor“ veröffentlicht regelmäßig Ausschnitte aus dem russischen Staats-TV. Ziel ist es, die skurrile russische Propaganda sichtbar zu machen und zu bekämpfen. Jetzt scheinen die russischen Sender allerdings dagegen vorgehen zu wollen, indem sie die Videos auf YouTube blockieren.

Propaganda im russischen Staats-TV: Letzte Sendung diskutierte über Neurochip von Elon Musk

191 Videos hat der YouTube-Channel „Russian Media Monitor“, der sich selbst als „völlig unabhängiges und selbstfinanziertes Projekt zur Medienkompetenz und Nachrichtenberichterstattung“ beschreibt, bereits online gestellt. Diese enthalten Berichte und Analysen von Julia Davis, die investigative Reporterin, Analystin für russische Medien sowie Kolumnistin für die US-amerikanische Website The Daily Beast ist.

In einem der gelöschten Videos spricht unter anderem die russische Waffenlobbyistin und Politikerin Maria Butina im Staats-TV über Elon Musk. © Screenshot/Julia Davis Twitter

In einem der vielen Clips wird etwa auf eine Sendung des russischen Staats-TV Bezug genommen, in der russische Politiker:innen über Elon Musk und einen von ihm entwickelten Neurochip, der Soldaten eingesetzt und damit eine gefährliche Armee erschaffen werden könnte. Die absurden Verschwörungstheorien sorgen im Westen für reichlich Gespött – was Russland nun endgültig gegen den Strich zu gehen scheint.

Staats-TV gegen Propaganda-Bekämpfung: Video wurde von den Russen blockiert

Auf Twitter berichtet Julia Davis über mehrere blockierte Videos – darunter auch der Clip über Elon Musk. „Dieses Video wurde von den Russen auf YouTube blockiert“, twitterte Davis am Montag (17. April) mit einer Kopie des Videos. „Hier sind einige Ausschnitte aus einer äußerst bizarren Spezialsendung des russischen Staats-TV über Elon Musk, moderiert von Maria Butina“, so Davis weiter.

Es soll jedoch nicht das erste mal gewesen sein, dass ein Video des Kanals blockiert wurde. Kurz zuvor, am 13. April wies Davis auf Twitter bereits auf einen Clip ihres Kanals hin, der durch die Russen aus dem Netz genommen worden sein soll und teilte ihn erneut auf ihrem Twitter-Profil. In dem betroffenen Video waren Propagandisten des Staats-TV in Russland zu sehen, die Trumps eklatante Unterstellung, die USA hätten das Nord Stream-Projekt in die Luft gejagt, sowie seine seine „primitive“ Sprache, mit der er sein Zielpublikum anspricht, lobten.

Reaktionen auf Propaganda im russischen Staats-TV: „Völlig bizarr“

„Russian Media Monitor“ hat auf YouTube inzwischen bereits über fünf Millionen Aufrufe und ist international bekannt. Viele User:innen reagieren auf die Clips und teilen sie auf Social Media. „Das ist völlig bizarr“ oder „In vielen Ländern könnte diese Show als Comedy-Show angesehen werden“ gehören zu den zahlreichen Kommentaren unter den Clips.

YouTube-Kanal Russian Media Monitor Gründerin Julia Davis Online seit 15. Februar 2014

Erfolg scheint Russland mit deiner Propaganda dennoch zu haben – so plapperte der brasilianische Staatschef Lula zuletzt Putin nach, indem er dem Westen vorwarf, „den Ukraine-Krieg zu schüren“. (tt)