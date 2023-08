Unruhe in Russlands Macht-Zirkel: Jetzt setzt Putin ein Zeichen

„Trotz ihres Versagens“

Nach dem gescheiterten Wagner-Putsch ist Putins Mächteapparat ins Wanken gekommen. Jetzt setzt der Kreml-Anführer ein Zeichen. Doch ist die Unruhe damit beendet?

Moskau – Macht-Tauziehen in Russlands Regierungszentrum. Wladimir Putin scheint zumindest vorerst recht sicher im Sattel zu sitzen. Doch schon seit Monaten zeigen sich in der zweiten Führungsebene teils offene Konflikte. Russlands Präsident ist jetzt offenbar darum bemüht, für Ruhe zu sorgen.

Das prominenteste Beispiel ist der Machtkampf zwischen Verteidigungsminister Schoigu und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Vor allem letzterer wetterte in etlichen Telegram-Videos und Interviews offen gegen Schoigu – sprach ihm die Fähigkeiten ab, den Ukraine-Krieg zu gewinnen. Der Verteidigungsminister wiederum erließ unter anderem ein Gesetz, dass auch die Wagner-Truppe unter seine Befehlsgewalt gestellt hätte. Ein weiterer Teilaspekt, der im Wagner-Putsch gipfelte. Prigoschin hat sich damit letztlich selbst ins Aus befördert. Doch dies hatte offenbar nicht zur Folge, dass Schoigu als Sieger vom Platz ging.

Unruhe in Putins Machtzirkel: Schoigu wieder in der Gunst des Präsidenten?

Denn nicht nur Prigoschin allein sieht in dem Politiker ohne Militärkarriere den Schuldigen für die Probleme in der Ukraine. Auch die russischen Hardliner würden sich ein härteres Durchgreifen wünschen. Damit zielt man teils sogar gegen Putin. Die Forderung: Der Präsident soll durchgreifen und den schwachen Prigoschin entfernen, heißt es aus Insider-Quellen, wie unter anderem Bloomberg berichtet. Ebenso wird ein Abgang von Generalstabschefs Waleri Gerassimow gefordert. Zudem fordert man, dass Putin das Kriegsrecht verhängen solle und eine zweite Mobilisierungswelle in Gang bringen solle. Selbst im innersten Zirkel um Putin soll es diese Meinung geben, weshalb Bloomberg sogar über einen weiteren Putsch spekulierte.

Auch ein potenzieller Schoigu-Nachfolger wurde von russischen Milibloggern kurz nach dem Wagner-Putsch bereits gehandelt: Alexey Dyumin – ehemaliger Leibwächter von Putin und aktuell Gouverneur der Oblast Tula.

Doch mittlerweile scheinen sowohl Gerassimow als auch Schoigu die Gunst von Wladimir Putin zurückgewonnen zu haben. Das berichten die Experten des Institute for the Study of War (ISW) unter Berufung auf Insiderquellen. Und Putin setzte demnach sogar ein öffentliches Zeichen für sein Vertrauen.

+ Der Gouverneur der Region Tula, Alexei Dyumin (l.), und der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu (r.) besuchen eine moderne Waffenproduktionswerkstatt. (Archivbild) © IMAGO/Vadim Savitsky

Machtpoker in Russland: Putin hat sich offenbar entschieden

Laut dem Insider soll Putin ein angesetztes Treffen mit Alexey Dyumin verschoben haben und den Gouverneur stattdessen „gezwungen haben, Shoigu beim jüngsten Forum ‚Armee 2023‘ in Moskau öffentlich zu eskortieren“, so das ISW. Demnach wollte man öffentlich eine positive Beziehung zwischen den beiden Politikern propagieren, obwohl diese dem Expertenbericht nach ein „angespanntes Verhältnis“ pflegen. Zudem hatte Putin demnach ein weiteres Ziel: Djumin sollte Schoigu in aller Öffentlichkeit untergeordnet werden. Damit hätte Russlands Präsident den Hardlinern ein klares Zeichen geschickt, wem seine Gunst aktuell gilt.

Laut dem ISW-Bericht gibt es weitere Anzeichen für Putins Versöhnung mit Schoigu und Gerassimow.

Putin ordnet Russlands Machtzirkel – „trotz ihres Versagens“

Laut einer Wagner-nahen Quelle sollen Schoigu und Gerassimow nun einen „Freibrief“ haben, um Anhänger des in Ungnade gefallenen und mit Wagner verbündeten Generals Sergej Surowikin zu entlassen. Surowikin selbst wurde unterdessen offiziell entlassen und soll unter Hausarrest stehen. Außerdem sollen demnach Teile des Putin-Wagner-Deals aus „unbekannten Gründen“ gescheitert sein. Dies würde laut den US-Experten ebenfalls darauf hinweisen, dass sich Putin für das Schoigu-Lager und eben gegen die Seite von Prigoschin in Russland gestellt hat.

Ein weiteres Indiz: Putin hat sich kürzlich zum ersten Mal seit dem gescheiterten Wagner-Putsch öffentlich mit Gerassimow getroffen. Laut ISW ein „weiterer Beweis dafür ist, dass Putin sich trotz ihres militärischen Versagens und ihrer Unfähigkeit, den Aufstand zu stoppen, voll und ganz auf die Seite von Schoigu und Gerassimow gestellt hat“.