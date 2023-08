Niederschmetternder Bericht: Wie Russland eigenes Versagen im Ukraine-Krieg vertuschen will

ISW-Bericht

Von Franziska Schwarz schließen

Kritische Äußerungen russischer Blogger machen den Kreml offenbar nervös. Putins Zirkel fordert sie laut einem Bericht zum Schweigen auf.

Moskau – Wladimir Putin scheint die russische Kommunikation über den Ukraine-Krieg zu entgleiten. Der Kreml reagiert inzwischen „noch sensibler“ auf Kontroversen zwischen Medienvertretern und Militärbloggern in Russland, schreibt das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in seiner Lageanalyse vom 2. August. Putins Zirkel versuche nun, jegliche Panik angesichts des Kriegsgeschehens an der Front einzudämmen.

Gestritten wird im russischen Informationsraum demnach besonders über die russischen Rückschläge auf der Krim. Die Debatte über russische Verluste im Ukraine-Krieg führten nicht mehr nur Militärblogger, sondern auch prominente russischen Medien-Persönlichkeiten. Außerdem sehen die Militäranalysten auch „Bruchlinien“ in der Szene der Militärblogger selbst.

Putin-Unterstützer fürchten „Panik“ wegen Explosionen auf der Krim

So kritisierte nun ein kriegsbefürwortender Militärblogger andere prominente Kollegen. Sie hatten den Umgang der russischen Regierung mit dem Ukraine-Konflikt kritisiert. Er nannte sie daraufhin „Idioten“, die „provokative Veröffentlichungen“ und „hektische Kritik“ unterstützten. Anlass waren offenbar zirkulierende Bilder der beschädigten Tschonhar-Brücke auf der Krim. Einige russische Quellen fürchteten, dass sie „unverantwortlich“ Panik in der Bevölkerung verbreiten könnten.

Die ISW-Analysten sind der Meinung, dass dieser Streit über die Lage auf der Krim offenlegt, was für ein wunder Punkt die Explosionen auf der Krim für die Kriegsunterstützer in Russland sind.

Russland unterbindet im Ukraine-Krieg kritische Äußerungen im Land

Das ISW bekräftigte, dass die überwiegende Mehrheit der russischen Militärblogger nach dem ukrainischen Angriff auf die Tschonhar-Brücke geschwiegen habe. „Die höchsten Ränge des russischen Militärkommandos haben möglicherweise Militärblogger angewiesen, über Probleme zu schweigen, die direkt dem russischen Militärkommando zugeschrieben werden können“, heißt es in dem Bericht.

Viele dieser Kriegsunterstützer verhielten sich still, übten mehr Selbstzensur und schwiegen insgesamt zu den „Problemen, die direkt der Militärführung angelastet werden können“. Das Ministerium hatte zuletzt auch Offiziere abgesetzt, die Missstände angesprochen hatten.

+ Das Militär von Wladimir Putin verlangt von russischen Bloggern wohl Ausschweigen über Probleme in Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. © Alexander Kazakov/Pool/AFP

Am Morgen des 29. Juli meldete das ukrainische Militär, man habe die Tschonhar-Brücke, die die Krim mit dem auf dem Festland gelegenen Gebiet Cherson verbindet, attackiert und beschädigt. Die Tschonhar-Brücke, die unter anderem eine wichtige Nachschubroute für die russische Armee ist, war bereits im Juni von den Ukrainern angegriffen und beschädigt worden. Seit mehreren Wochen läuft im Ukraine-Krieg die Gegenoffensive gegen die russischen Angreifer. (frs)

Rubriklistenbild: © Alexander Kazakov/Pool/AFP