Russlands Staats-TV feiert „beste Armee der Welt“

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 16. Juni: Wladimir Solowjow bei einem Arbeitstreffen in Sankt Petersburg © Maksim Konstantinov/Imago

Im russischen Politik-Talk des Putin-Propagandisten Wladimir Solowjow herrscht Siegesgewissheit im Ukraine-Krieg. Unklar bleibt allerdings, warum.

Moskau – Die dunkel gekleideten Männer sehen seriös aus. Das finstere Fernsehstudio ist nur punktuell erleuchtet. Die Talk-Gäste sprechen ruhig und ernst. Sobald man aber den Gesprächsinhalt aus dem Russischen übersetzt, wird es abstrus: In der Show von Wladimir Solowjow ist nun „die beste Armee der Welt“ bejubelt worden. Die russische.

Zuletzt räumte sogar Kremlchef Wladimir Putin ein, dass es der russischen Armee im Ukraine-Krieg aktuell an modernen Waffen mangele. Dennoch verkündete der Putin-Unterstützer Solowjow in seinem Politik-Talk nun, dass der Westen angesichts der russischen Armee gerade „hysterisch“ werde. „Universitäten weltweit werden in Zukunft den Kampfstil unserer Soldaten lehren.“

Übersetzt und gepostet hat den Clip Julia Davis vom „Russian Media Montitor“. Der Youtube-Kanal will russische Propaganda offenlegen. Solowjow talkt sonntagabends auf Rossija 1, ein prominenter Sendeplatz im russischen Staats-TV.

Tonfall in Russlands Staats-TV: „Laufende Affen mit Granaten“

In Solowjows Show durfte dann auch ein Ex-KGB-Schlafagent eine Nachfrage stellen: „Wir gehen hier gerade nicht nur durch eine Krise, sondern durch einen historischen Umbruch“, stellte Andrey Bezrukov alias Donald Heathfield zunächst fest, bevor er auf das St. Petersburger Wirtschaftsforum 2022 kam. „Die Menschenmassen dort trugen glückliche Mienen“, behauptete er. „Russland lebt, die Menschen strömen in unser Land!“ Und ja, die russische Armee „wisse“, dass sie „jeden Gegner auslöschen“ könne, pflichtete er Solowjow bei.

Der nächste vermeintliche Experte an der Reihe nannte die ukrainischen Soldaten dann „laufende Affen mit Granaten“. Ohne jetzt die gesamte Show anzusehen, versteht man das Prinzip: Die russische Seite spielt Erfolge der Ukraine bei ihrer Gegenoffensive beharrlich herunter.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Russisches Schweigen über Verluste an der Front

Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) stellte das bereits fest. In seinem Lagebericht vom 12. Juni schrieben die Fachleute, erfolgreiche Vorstöße und Gebietsgewinne der Ukrainer im Süden des Landes werden in russischen Quellen kleingeredet. Dann ist nur die Rede davon, es handele sich um „Grauzonen“, die ohnehin noch umkämpft oder nicht vollständig unter der Kontrolle Russlands gewesen seien. Wenn es ukrainischen Kräften gelinge, russische Verteidigungslinien zu durchbrechen, werde dies verschwiegen.

Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine haben Putin und sein Zirkel immer wieder mit russischen Atomwaffen gedroht. Ziel war, den Westen und die Unterstützer der Ukraine einzuschüchtern. Bisher hat sich auch das als Bluff erwiesen. Hier das Youtube-Video der besagten Solowjow-Episode. (frs)