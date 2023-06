Details zu Verlusten Russlands bei Wagner-Aufstand – Applaus für Prigoschin

Von: Lukas Rogalla, Nail Akkoyun, Bona Hyun

Der Kreml lässt eine Klage gegen den Wagner-Chef fallen. Prigoschin ordnet den Rückzug seiner Söldner an. Der News-Ticker.

Update vom 25. Juni, 7.05 Uhr: Der Putschversuch in Russland ist gescheitert. Dennoch lässt sich Wagner-Chef Prigoschin zujubeln, als er Rostow verlässt. Indes hat Putin Experten zufolge enorme Image-Einbußen zu verzeichnen. Politikwissenschaftler Carlo Masala erklärte in den Tagesthemen, „Putin musste einen Kompromiss eingehen“, was einer schweren Demütigung gleichkäme. Und auch Verluste hatte Russlands Armee im Kampf gegen Prigoschins Wagner-Söldner zu verzeichnen, wenngleich auch in niedrigerer Zahl, als im Ukraine-Krieg.

Wie das Portal Nexta auf Twitter berichtet, betrauere der Kreml aktuell Verluste nach dem Wagner-Putschversuch auf seinen Telegram Kanälen. Demzufolge seien 15 russische Soldaten ums Leben gekommen. Der Telegram-Kanal Rybar berichtet in dem Zusammenhang von 20 Toten. Berichten zufolge hat Russland aber nicht nur Soldaten verloren. Am Tag des Einmarschs der Wagner-Söldner soll Berichten zufolge mindestens ein Militärjet abgeschossen worden sein (siehe Update vom 24. Juli, 13.30 Uhr). Prigoschin behauptete anfangs außerdem, seine Einheiten hätten zudem einen Militärhubschrauber abgeschossen. Auch der Kanal Fighterbomber berichtete von abgeschossenen Flugzeugen.

Jewgeni Prigoschin (r), Chef der Wagner-Gruppe, sitzt in einem Militärfahrzeug und macht ein Selfie mit einem Zivilisten in Rostow am Don, Russland. © AP/dpa

Wagner in Russland: Prigoschin verlässt Rostow – unter Applaus

Update vom 25. Juni, 5.45 Uhr: Ihre bis zum frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) gehaltenen Positionen in der südrussischen Millionenstadt Rostow am Don gaben die Wagner-Truppen auf. Unter dem Applaus der Zivilbevölkerung verließen zunächst die ersten Fahrzeuge mit Söldnern das Hauptquartier des russischen Militärkommandos Süd, das sie erst Stunden zuvor eingenommen hatten, ehe später auch Panzer und Gefechtsfahrzeuge die Innenstadt verließen. Auch Prigoschin hat Rostow verlassen, offenbar in Richtung Belarus.

Update vom 25. Juni, 1.20 Uhr: Lokalen Medienberichten zufolge sollen Ermittler in Prigoschins Büro in St. Petersburg Goldbarren, gefälschte Reisepässe und „weißes Pulver“ gefunden haben. Das Portal Fontanka berichtete zunächst, der Artikel ist allerdings gelöscht worden, nachdem bekannt geworden war, dass sich die Wagner-Kämpfer wieder aus Russland zurückziehen und Prigoschin wohl kein Strafverfahren erwartet. In den drei Pässen sei jeweils ein Foto von Prigoschin abgebildet, dazu mutmaßliche Decknamen: Vladimir Bobrov, Dmitry Geiler, and Oleg Semenov. Auch Waffen und Stapel US-Dollar seien gefunden worden.

Kreml: Putins Meinung zu Schoigu nach Wagner-Aufstand unverändert

Update vom 25. Juni, 0.10 Uhr: Nach dem bewaffneten Aufstand Prigoschins gegen die russische Militärführung sieht der Kreml keinen Einfluss auf den Fortgang des Kriegs gegen die Ukraine. Die Situation wirke sich nicht auf den Verlauf der „militärischen Spezialoperation“ gegen die Ukraine aus, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Peskow sagte auch, dass ihm nicht bekannt sei, dass sich die Haltung von Präsident Wladimir Putin gegenüber Verteidigungsminister Sergej Schoigu geändert habe. Als Chef der Söldnergruppe Wagner hatte Prigoschin Minister Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow wiederholt Unfähigkeit vorgeworfen und die beiden für die vielen Rückschläge im Krieg verantwortlich gemacht.

Update vom 24. Juni, 23.55 Uhr: Jewgeni Prigoschin hat die russische Stadt Rostow offenbar verlassen. Ein Video, das das ukrainische Portal Nexta auf Twitter geteilt hat, zeigt den Wagner-Chef auf dem Rücksitz eines schwarzen Autos. Eine versammelte Menge jubelt ihm zu, einige schütteln seine Hand, ehe das Auto davonfährt. Auch ein großes Militärfahrzeug, auf dem sich Wagner-Kämpfer befinden, ist zu sehen. Prigoschin hatte sich demnach im Hauptquartier des Südlichen Militärbezirks Russlands aufgehalten.

Kreml bestätigt Vereinbarung mit Wagner-Chef Prigoschin

Update vom 24. Juni, 22.13 Uhr: Das russische Präsidialamt hat eine Vereinbarung mit Söldnerchef Jewgeni Prigoschin bestätigt. Es sei ein Abkommen getroffen worden, um weitere Verluste zu vermeiden, teilte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow mit. Prigoschin werde nach Belarus ziehen. Die Klage gegen ihn werde fallengelassen. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort sei unbekannt.

Update vom 24. Juni, 21.44 Uhr: Militär-Experte Carlo Masala (55, Bundeswehr-Uni München) erklärt gegenüber Bild, warum die Ukraine von den Unruhen in Russland profitieren könnte: „Wir können noch nicht einschätzen, was genau in Russland passiert. Aber alles, was Russland ins innere Chaos stürzt und die Aufmerksamkeit der russischen Streitkräfte bindet, hilft der Ukraine“, sagte Masala. Masala macht zudem klar, dass Prigoschin kein Hoffnungsträger ist. „Da kämpft gerade schlecht gegen noch schlechter. Prigoschin scheint mir im Gegensatz zu Putin kein rationaler Akteur zu sein. Unser Interesse sollte sein, dass sich beide Seiten extrem schwächen.“

Nach Wagner-Aufstand in Russland: Für Putin könnte er unangenehme Folgen haben

Update vom 24. Juni, 21.23 Uhr: Trotz Rückzug der Wagner-Gruppe könnten die Folgen für Putin unangenehm werden. „Für ihn ist das ein ganz schwarzer Tag“, sagte ARD-Korrespondentin Ina Ruck. Der heutige Vorfall habe sehr seinem Image geschadet als Mann, der bislang als unumstritten galt im russischen Volk. Zudem habe Prigoschins Kritik und Behauptung, dass Ukraine-Krieg unter falschen Bedingungen geführt wurde, mittlerweile Zweifel gesät bei den Soldaten an der Front. „Das ist auch ein schwerer Schlag für Putin“, sagte Ruck.

Update vom 24. Juni, 20.52 Uhr: Der Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat den Vormarsch seiner Truppen auf die russische Hauptstadt Moskau nach eigenen Angaben offenbar gestoppt. „Unsere Kolonnen drehen um und gehen in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurück“, sagte er in einer Sprachnachricht auf Telegram.

Wagner-Chef Prigoschin äußert sich nach Einmarsch in Russland

Update vom 24. Juni, 19.47 Uhr: Nun hat sich Wagner-Chef Prigoschin geäußert. In einer Sprachnachricht, die bei Telegram kursiert, soll er den Rückzug seiner Söldner verkündet haben. Das geht aus übereinstimmenden Berichten hervor. Demnach wolle er verhindern, dass „russisches Blut vergossen“ wird. Die Söldner würden sich in ihre Militärbasen zurückziehen. Zuvor hatte Lukaschenko behauptet, mit Prigoschin über einen Waffenstillstand verhandelt zu haben.

Demnach habe er mit Wagner-Chef Prigoschin telefoniert, um ein „blutiges Massaker in Russland“ zu verhindern. Und es sei zu einer Übereinkunft gekommen: „Prigoschin hat dem Vorschlag von Lukaschenko, den Vormarsch des Wagner-Konvois zu stoppen, zugestimmt.“ Auch wolle er weitere Schritte zur Deeskalation unternehmen. Einen Beleg dafür gibt es nicht.

Update vom 24. Juni, 19.36 Uhr: Je näher der Konvoi der Wagner-Truppen in Richtung Moskau vorrückt, desto dringlicher stellt sich die Frage, was vor Ort passieren wird. Die Wagner-Söldner Prigoschins träumen von einem Sturz Wladimir Putins. Strategieexperten der Nato jedoch halten einen gelingenden Putsch für extrem unwahrscheinlich. Das berichtet das Onlineportal des Focus unter Berufung auf eine vertrauliche Nato-Quelle. Demnach habe die Wagner-Truppe ohne Unterstützung aus dem russischen Militär oder Inlandsgeheimdienst „keine Chance“.

„Die Wagner-Söldner würden in einer Schlacht mit Putins Truppen aufgerieben werden“, so die Quelle weiter. Ein Grund dafür sei, dass die Gruppe „keine Kräfte in der Luft“ habe. Hier sei die russische Armee klar im Vorteil. Die Einschätzung der Nato-Strategieexperten deckt sich mit der Einordung von Russland-Experte Stefan Meister. „Die Nationalgarde hat ausreichend Truppen“, sagt er gegenüber dem Focus. Er gehe davon aus, dass Prigoschin den versuchten Coup „nicht überleben wird“.

Moskau bereitet sich auf Schlacht mit Prigoschin vor: „Zeit, Euch zu bewaffnen!“

Update vom 24. Juni, 18.33 Uhr: Die Situation in Russland scheint weiter zu eskalieren. Auch Kaydrow schickte seine Truppen in die Spannungsgebiete Russlands. In Rostow am Don sind Medienberichten zufolge erste Einheiten der „Kadyrowzy“ eingetroffen, einer Miliz unter dem Kommando von Kadyrow.

Update vom 24. Juni, 18.14 Uhr: Ein bis zu 20 Kilometer langer Rebellen-Konvoi, der sich von Südrussland kommend anscheinend unaufhaltsam auf die russische Hauptstadt zubewegt. Dementsprechend panisch reagieren Regime-Behörden und bereiten sich auf den Kampf mit den Wagner-Söldnern vor.

Der Putin-Gegner und Ex-Oligarch Michail Chodorkowski hat indes zum bewaffneten Widerstand gegen den Kreml-Kriegstreiber Prigoschin aufgerufen. Bei Telegram schrieb er, dass es das aktuelle Chaos zu nutzen gelte. Es werde „lange Zeit keine zweite Gelegenheit“ geben. „Wenn Ihr Euch zutraut, in Zukunft die bewaffneten Leute zu werden, die sich Putin oder Prigoschin entgegenstellen, dann ist es an der Zeit, Euch zu bewaffnen!“ Gleichzeitig stellte Chodorkowski klar: Wagner-Chef Prigoschin ist „nicht unser Freund oder gar Verbündeter“, sondern vielmehr ein Kriegsverbrecher.

Update vom 24. Juni, 17.02 Uhr: In den sozialen Medien häufen sich Berichte, dass die vom tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow entsendeten Truppen vor Rostow am Don stehen sollen. Aus der Stadt berichtet ein Augenzeuge dem Spiegel, er habe im Funk eines Wagner-Kämpfers gehört, die Kadyrow-Truppen seien „nur zwei Kilometer entfernt“. Der Putin-Verbündete Kadyrow hatte das Vorgehen Prigoschins als einen „Dolch im Rücken“ bezeichnet und die russischen Soldaten gewarnt, sich nicht provozieren zu lassen.

Update vom 24. Juni, 16.44 Uhr: Der Kreml-Experte Gerhard Mangott geht davon aus, dass Prigoschins Truppen nicht in Moskau vordringen werden. „Es werden Straßensperren errichten, andere Straßen werden aufgegraben. Sie werden versuchen, Prigoschin bereits vor Moskau zu eliminieren. Dass er mit seinem Konvoi Moskau erreicht, halte ich eher für unwahrscheinlich“, erklärte der stets gut unterrichtete Kreml-Experte Mangott IPPEN.MEDIA um 16.30 Uhr.

Wagner-Gruppe rückt in Russland vor

Update vom 24. Juni, 16.26 Uhr: Aufständische Söldner der Wagner-Truppe sind nach Angaben des Regionalgouverneurs am Samstag bis in die russische Region Lipezk rund 400 Kilometer südlich von Moskau vorgedrungen. Wagner-Söldner seien dabei, „sich auf dem Gebiet der Region Lipezk zu bewegen“, teilte Regionalgouverneur Igor Artamonow im Online-Dienst Telegram mit. Die Erklärung zeigt das Vorrücken der Wagner-Truppen in Richtung der russischen Hauptstadt Moskau.

Update vom 24. Juni, 16.22 Uhr: Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk sieht in dem offenen Machtkampf in Russland eine „einmalige Chance“ für die Gegenoffensive der ukrainischen Armee. „Der Prigoschin-Aufstand, und zwar egal, wie er ausgeht, bietet eine einmalige Chance für die ukrainische Armee, unsere Gegenoffensive mit neuem Elan voranzutreiben. Aber dieser neue Kampfgeist allein wird für die Befreiung all der besetzten Gebiete leider nicht ausreichen“, sagte Melynk dem Redaktionsnetzwerk.

Auch der Grünen-Politiker Anton Hofreiter sieht angesichts des gewaltsamen Aufstands der Söldnerarmee Wagner in Russland neue Chancen für die Ukraine. Da Putin seinen Fokus aufs Inland legen müsste, könnten die Ukrainer leichter besetzte Gebiete zurückzuerobern und die Kontrolle über ihr Staatsgebiet zurückerlangen.

Prigoschins Wagner-Gruppe in Russland - erste Kampfhandlungen gemeldet

Update vom 24. Juni, 15.25 Uhr: Innerhalb Russlands kommt es nun zu Kampfhandlungen zwischen der russischen Armee und den Söldnern. In der Region Woronesch rund 600 Kilometer südlich von Moskau führten die Streitkräfte Kampfeinsätze gegen Prigoschins Truppen aus. Dies erklärte Regionalgouverneur Alexander Gussew auf Telegram. Aufnahmen zeigen zudem Angriffe in der Region Woronesch sowie brennende Öl-Depots. Sie sollen Berichten zufolge der Söldner-Truppe gehören und von der russischen Luftwaffe attackiert worden sein.

Update vom 24. Juni, 15.21 Uhr: Der tschetschenische Regionaldiktator Kadyrow schickt seine Truppen in die „Spannungsgebiete“ in Russland. Tschetschenische Kämpfer des Verteidigungsministeriums und der Nationalgarde seien bereits auf dem Weg, schreibt Kadyrow auf Telegram. „Der Aufstand muss niedergeschlagen werden und wenn harte Maßnahmen nötig sind, sind wir bereit dazu!“

Update vom 24. Juni, 15.05 Uhr: Moskau bereitet sich offenbar auf einen Sturm der Wagner-Söldner vor. Wie die russische Zeitung „Vedemosti“ veröffentlichte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters Bilder von Polizeistellungen im Südwesten der russischen Hauptstadt. Auf den Bildern ist auch zu sehen, wie sich schwerbewaffnete Polizisten an einem Ort an der Autobahn M4 versammeln. Auf der M4 bewegen sich Wagner-Söldner in Richtung Moskau. Die Autobahn führt von Süden in die russische Hauptstadt.

„Bewaffnete Rebellion“ der Wagner-Gruppe in Russland

Update vom 24. Juni, 13.55 Uhr: Die Situation in Russland gerät nach der „bewaffneten Rebellion“ der Wagner-Söldner aus den Fugen. Kreml-Experte Gerhard Mangott bezeichnet Putins Lage „eklatant gefährlich“. Doch ob Prigoschin mit seinem Vorhaben tatsächlich Erfolg haben wird, ist noch völlig ungewiss. Laut einem ehemaligen CIA-Geheimdienstoffizier weiß der Wagner-Chef jedoch ganz genau, was er tut.

Update vom 24. Juni, 13.30 Uhr: Bei den Kämpfen zwischen den Wagner-Söldnern und den russischen Streitkräften ist offenbar ein Kampfjet von der Miliz abgeschossen worden. Dies berichtet der russische Nachrichtendienst Baza auf Telegram. „Ein Flugzeug vom Typ An-24 ist im Gebiet Woronesch abgestürzt. Es wurde wahrscheinlich abgeschossen“, hieß es. Vorläufigen Berichten zufolge sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Schwere Kämpfe in Russland: Tanklager in Woronesch gerät in Brand

Update vom 24. Juni, 12.50 Uhr: In der Großstadt Woronesch kommt es vermehrt zu Kämpfen zwischen der Wagner-Gruppe und den russischen Streitkräften. „Im Rahmen einer Anti-Terror-Operation führen die Streitkräfte der Russischen Föderation auf dem Gebiet der Region Woronesch notwendige operativ-kämpferische Maßnahmen durch“, schrieb Gouverneur Alexander Gussew am Samstagmittag. „Ich werde weiter über die Entwicklung der Lage informieren.“

In den sozialen Medien zirkulieren indes zahlreiche Aufnahmen von Bewohnerinnen und Bewohner, die eine riesige Rauchsäule zeigen. Ersten Berichten zufolge sei ein Tanklager in Brand geraten. Dies behauptete auch Gouverneur Gussew. Rund 100 Feuerwehrleute seien an den Löscharbeiten beteiligt.

Prigoschins Wagner-Söldner fallen in Russland ein – erste Kämpfe mit Putins-Armee entbrannt

Update vom 24. Juni, 11.45 Uhr: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat auf die Rede von Präsident Putin geantwortet und erklärt, dass sich keiner seiner Kämpfer stellen wird. „Wir wollen nicht, dass das Land weiterhin in Korruption, Betrug und Bürokratie lebt“, sagte Prigoschin. Daher werde man nicht aufgeben. „Der Präsident irrt sich, was den Verrat am Vaterland angeht. Wir sind Patrioten unseres Vaterlandes, wir haben gekämpft und kämpfen immer noch“, fügte er hinzu.

Indes berichtet die Ukrainska Pravda, dass sich die Wagner-Söldner weiterhin auf dem Weg nach Moskau befinden würden. Demnach habe die russische Luftwaffe die Autobahh M4-Don beschossen, da diese von der Wagner-Gruppe benutzt wird. Ziel sei es, die Straße derart zu beschädigen, sodass Prigoschins Männer nicht weiter gen Norden vorrücken können. Weiter kursieren in den sozialen Medien Videos, die Gefechte in der offenbar von der Wagner-Gruppe besetzten Stadt Woronesch zeigen. Darüber hinaus ist den Videos Luftalarm zu entnehmen.

Erkenntnisse aus London: Prigoschins Wagner-Gruppe auf dem Weg nach Moskau

Update vom 24. Juni, 10.30 Uhr: Nach Erkenntnissen des britischen Verteidigungsministeriums bewegt sich die Wagner-Gruppe aktuell weiter nach Norden. Sie seien höchstwahrscheinlich nach Moskau unterwegs, hieß es. In der südrussischen Stadt Rostow habe Wagner „mit ziemlicher Sicherheit wichtige Sicherheitseinrichtungen besetzt, darunter das Hauptquartier, das die russischen Militäroperationen in der Ukraine leitet“.

Der Aufstand der Söldnertruppe Wagner ist nach Ansicht britischer Geheimdienste für den russischen Staat die „größte Herausforderung“ der jüngeren Zeit. „In den kommenden Stunden wird die Loyalität der russischen Sicherheitskräfte und insbesondere der russischen Nationalgarde entscheidend für den Verlauf der Krise sein“, betonte das Verteidigungsministerium in London am Samstag. Es gebe bisher nur „sehr begrenzte Beweise“ für Kämpfe zwischen Wagner und Sicherheitskräften. Dies deute darauf hin, dass einige russische Truppen wahrscheinlich „passiv“ geblieben seien und Wagner nachgegeben hätten.

Prigoschins Wagner-Gruppe marschiert in Russland ein: Kontrolle auch über Woronesch

Update vom 24. Juni, 10.10 Uhr: Die Wagner-Gruppe behauptet inzwischen, sie habe die Kontrolle über russische Militäreinrichtungen in der Stadt Woronesch im Südwesten Russlands übernommen und erklärte, „die Armee wechselt auf die Seite des Volkes“. Zuvor hatte der Gouverneur der Oblast Woronesch mitgeteilt, dass sich „ein Konvoi mit militärischer Ausrüstung auf der Bundesstraße M-4 Don“ bewegt. Die M-4 ist eine Fernstraße, die Woronesch und Rostow am Don verbindet. Woronesch liegt direkt nördlich der Region Rostow. Für die Behauptung spricht, dass das russische Nationale Komitee zur Terrorismusbekämpfung den Notstand derweil nicht nur in Moskau, sondern auch in Woronesch ausgerufen hat.

Wagner-Rebellion in Russland: Putin spricht von „Stich in den Rücken“

Update vom 24. Juni, 09.20 Uhr: In einer Fernsehansprache hat Wladimir Putin mit Blick auf den Wagner-Einmarsch in Rostow von Verrat und einem „Stich in den Rücken“ gesprochen. Wer an der Meuterei teilgenommen habe, werde bestraft, sagte der russische Präsident. Jeder, der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin folge und die Waffen gegen die Armee erhoben habe, sei ein Verräter, sagte der russische Präsident. Ein bewaffneter Aufstand sei „eine tödliche Gefahr für unsere Staatlichkeit, für uns als Nation“. „Wir werden siegen und stärker werden“, fügte er hinzu.

Weiter rief der Kreml-Chef nach dem bewaffneten Aufstand zum Vorgehen gegen die Drahtzieher auf. Die Streitkräfte hätten den Befehl erhalten, Maßnahmen zu ergreifen, sagte Putin.

Update vom 24. Juni, 09.10 Uhr: Russlands Verteidigungsministerium hat die Söldner der Privatarmee Wagner zur Beendigung ihres bewaffneten Aufstands aufgefordert. Sie seien von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in ein „kriminelles Abenteuer“ und die Teilnahme an einem bewaffneten Aufstand reingezogen worden, teilte das Ministerium am Samstag in Moskau mit. „Viele Ihrer Kameraden aus mehreren Einheiten haben ihren Fehler bereits erkannt, indem sie um Hilfe gebeten haben, damit sie sicher an ihre Einsatzorte zurückkehren können“, hieß es. Den Kämpfern und Kommandeuren sei Unterstützung gegeben worden. „Bitte seien Sie vernünftig und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums oder den Ordnungsorganen auf. Wir garantieren die Sicherheit aller“, hieß es in der Mitteilung.

Eskalation in Russland: Moskau ruft Anti-Terror-Notstand nach Wagner-Einmarsch aus

Update vom 24. Juni, 08.40 Uhr: Angesichts des bewaffneten Aufstands des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin und dessen Wagner-Gruppe haben die Behörden in Moskau und Umgebung den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. „Um mögliche Terroranschläge in der Stadt und dem Gebiet Moskau zu verhindern, ist ein Regime für Operationen zur Terrorbekämpfung eingeführt worden“, teilte das nationale Anti-Terror-Komitee am Samstag mit. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft.

Update vom 24. Juni, 08.10 Uhr: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie den Generalstabschef Waleri Gerassimow in einem auf Telegram veröffentlichten Video zu Verhandlungen aufgerufen. Andernfalls würden seine Kämpfer bis nach Moskau ziehen. Prigoschin zufolge sollen seine Truppen mittlerweile alle Militäreinrichtungen in der russischen Stadt Rostow kontrollieren. Weiter veröffentlichte er ein Video auf Telegram, welches die Ankunft seiner Männer in der südrussischen Stadt beweisen soll.

„Die militärischen Einrichtungen in Rostow, einschließlich des Flugplatzes, sind unter Kontrolle“, sagte Prigoschin in dem Video. „Flugzeuge, die zu Kampfeinsätzen starten, starten wie üblich ohne Probleme. Medizinische Flüge starten wie gewohnt. Alles, was wir getan haben, war, die Kontrolle zu übernehmen, damit die Kampfflugzeuge nicht uns angreifen, sondern in die ukrainische Richtung fliegen“, fügte er hinzu.

Wagner-Gruppe marschiert angeblich in Russland ein: „Putin sollte sehr nervös sein“

Update vom 24. Juni, 07.35 Uhr: In Rostow am Don ist die Lage aktuell noch sehr unübersichtlich. Während Prigoschin auf Telegram behauptet hatte, dass russische Streitkräfte seinen Söldnern in der südrussischen Stadt zugejubelt hätten, beschuldigt der russische Sicherheitsdienst FSB den Wagner-Chef, eine „bewaffnete Rebellion“ angezettelt zu haben. Wladimir Putin sollte jedenfalls „sehr nervös“ sein, sagte der frühere US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor. „Er beobachtet das wahrscheinlich sehr genau. Er sollte sehr nervös sein. Er hat hier große Probleme“, sagte Taylor gegenüber CNN. Die Eskalation in Russland käme zum „perfekten Zeitpunkt“ für die Ukraine, da Kiew nun das „Chaos in Moskau“ für die eigene Gegenoffensive nutzen könne.

Streit zwischen Prigoschin und Militärführung eskaliert: Gouverneur ruft zur Ruhe auf

Erstmeldung vom 24. Juni: Moskau/Rostow am Don – Seit Monaten spitzt sich ein Streit zwischen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putins, und der russischen Militärführung zu. Prigoschin hatte Letzterer schlechte Führung im Ukraine-Krieg vorgeworfen und vor allem Verteidigungsminister Sergei Schoigu wiederholt scharf kritisiert. Am Freitagabend (23. Juni) warf Prigoschin Moskau einen Angriff auf seine Söldner-Einheiten mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen vor und drohte mit Gegenmaßnahmen. Dabei sei eine große Anzahl seiner Kämpfer getötet worden.

Nun hat der Gouverneur der russischen Region Rostow die Einwohnerinnen und Einwohner angesichts eines sich zuspitzenden Konflikts zwischen der Armee und der Söldnertruppe Wagner aufgerufen, zu Hause zu bleiben. „Die aktuelle Situation erfordert die maximale Konzentration aller Kräfte, um die Ordnung aufrechtzuerhalten“, schrieb Wassili Golubew in der Nacht zum Samstag (24. Juni) auf Telegram. Die Strafverfolgungsbehörden täten alles Notwendige, um die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner der Region zu gewährleisten. „Ich bitte alle, ruhig zu bleiben und das Haus ohne Notwendigkeit nicht zu verlassen.“

Eskalation in Russland: Wagner-Gruppe will gegen Militärführung vorgehen

Der Grund: Kurz zuvor hatte Prigoschin in einer Sprachnachricht erklärt, den Kampf gegen den Militärapparat vorführen und in die Grenzstadt Rostow am Don einmarschieren zu wollen. Er habe 25.000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche. „Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten“, drohte der 61-Jährige. Daraufhin leiteten die russischen Behörden Ermittlungen wegen versuchten bewaffneten Aufstands ein. Das russische Verteidigungsministerium bestritt einen Angriff. Der russische Geheimdienst FSB rief die Söldner der Wagner-Truppe dazu auf, ihren Chef festzunehmen.

In Rostow am Don befindet sich das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Reporterinnen und Reportern von russischen Nachrichtenagenturen zufolge gab es vereinzelt Straßensperren in der Stadt. Prigoschin behauptete in einer weiteren Audionachricht, seine Männer hätten einen Militärhubschrauber abgeschossen, der auf einen zivilen Konvoi geschossen habe. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es nicht. Er warnte erneut, dass die Wagner-Söldner alle, die sich gegen sie stellten, als Bedrohung auffassen würden. „Wir haben ein Ziel, wir sind alle bereit, zu sterben“, sagte er.

In sozialen Medien wurden zudem am frühen Samstagmorgen Videos geteilt, die zeigen sollen, wie Wagner-Kämpfer das Militärhauptquartier in Rostow am Don umstellen sollen und schweres militärisches Gerät darauf richten. Dies konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden. Wie CNN berichtet, werden aktuell auch in der Hauptstadt Moskau „Anti-Terror-Maßnahmen“ durchgeführt werden. Man beobachte die Situation sehr genau. (nak/dpa)